    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Börsen Update

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsen Update Europa - 24.09. - FTSE Athex 20 stark +2,21 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Update - Börsen Update Europa - 24.09. - FTSE Athex 20 stark +2,21 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (13:59:57) bei 23.603,87 PKT und steigt um +0,23 %.
    Top-Werte: Zalando +2,24 %, Commerzbank +1,97 %, SAP +1,95 %
    Flop-Werte: Merck -2,36 %, Brenntag -2,33 %, Continental -2,08 %

    Der MDAX steht bei 30.183,15 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
    Top-Werte: RENK Group +4,64 %, Bechtle +4,46 %, HENSOLDT +3,56 %
    Flop-Werte: Gerresheimer -16,44 %, Lanxess -7,09 %, Evonik Industries -2,75 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.134,99€
    Basispreis
    15,21
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.160,00€
    Basispreis
    15,99
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.649,07 PKT und steigt um +0,32 %.
    Top-Werte: Bechtle +4,46 %, HENSOLDT +3,56 %, AIXTRON +2,79 %
    Flop-Werte: ATOSS Software -2,67 %, Infineon Technologies -1,69 %, Siemens Healthineers -1,58 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.459,45 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.
    Top-Werte: SAP +1,91 %, Prosus Registered (N) +1,65 %, Rheinmetall +1,46 %
    Flop-Werte: Hermes International -2,71 %, Volkswagen (VW) Vz -1,85 %, Infineon Technologies -1,69 %

    Der ATX steht aktuell (13:59:59) bei 4.630,82 PKT und fällt um -0,55 %.
    Top-Werte: Immofinanz +3,82 %, EVN +2,04 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,56 %
    Flop-Werte: PORR -1,43 %, BAWAG Group -1,24 %, STRABAG -0,76 %

    Der SMI steht bei 11.980,43 PKT und verliert bisher -0,70 %.
    Top-Werte: Novartis +0,72 %, Swisscom +0,62 %, Geberit +0,61 %
    Flop-Werte: Partners Group Holding -2,08 %, Roche Holding -1,71 %, Sika -1,70 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 7.824,28 PKT und fällt um -0,43 %.
    Top-Werte: Carrefour +2,34 %, Schneider Electric +1,41 %, Thales +1,21 %
    Flop-Werte: Hermes International -2,71 %, Stellantis -2,29 %, Renault -1,79 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.646,68 PKT und verliert bisher -0,40 %.
    Top-Werte: Tele2 (B) +1,00 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,60 %, Nordea Bank Abp +0,38 %
    Flop-Werte: SKF (B) -2,80 %, Getinge (B) -1,39 %, Assa Abloy Registered (B) -1,23 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.090,00 PKT und steigt um +2,21 %.
    Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,48 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,66 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,53 %
    Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,24 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,84 %, Jumbo -1,13 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Update Börsen Update Europa - 24.09. - FTSE Athex 20 stark +2,21 % Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.