Börsen Update
Börsen Update Europa - 24.09. - FTSE Athex 20 stark +2,21 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:57) bei 23.603,87 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Zalando +2,24 %, Commerzbank +1,97 %, SAP +1,95 %
Flop-Werte: Merck -2,36 %, Brenntag -2,33 %, Continental -2,08 %
Der MDAX steht bei 30.183,15 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
Top-Werte: RENK Group +4,64 %, Bechtle +4,46 %, HENSOLDT +3,56 %
Flop-Werte: Gerresheimer -16,44 %, Lanxess -7,09 %, Evonik Industries -2,75 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.649,07 PKT und steigt um +0,32 %.
Top-Werte: Bechtle +4,46 %, HENSOLDT +3,56 %, AIXTRON +2,79 %
Flop-Werte: ATOSS Software -2,67 %, Infineon Technologies -1,69 %, Siemens Healthineers -1,58 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.459,45 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.
Top-Werte: SAP +1,91 %, Prosus Registered (N) +1,65 %, Rheinmetall +1,46 %
Flop-Werte: Hermes International -2,71 %, Volkswagen (VW) Vz -1,85 %, Infineon Technologies -1,69 %
Der ATX steht aktuell (13:59:59) bei 4.630,82 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Immofinanz +3,82 %, EVN +2,04 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,56 %
Flop-Werte: PORR -1,43 %, BAWAG Group -1,24 %, STRABAG -0,76 %
Der SMI steht bei 11.980,43 PKT und verliert bisher -0,70 %.
Top-Werte: Novartis +0,72 %, Swisscom +0,62 %, Geberit +0,61 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -2,08 %, Roche Holding -1,71 %, Sika -1,70 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.824,28 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: Carrefour +2,34 %, Schneider Electric +1,41 %, Thales +1,21 %
Flop-Werte: Hermes International -2,71 %, Stellantis -2,29 %, Renault -1,79 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.646,68 PKT und verliert bisher -0,40 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +1,00 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,60 %, Nordea Bank Abp +0,38 %
Flop-Werte: SKF (B) -2,80 %, Getinge (B) -1,39 %, Assa Abloy Registered (B) -1,23 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.090,00 PKT und steigt um +2,21 %.
Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +2,48 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,66 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,53 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,24 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,84 %, Jumbo -1,13 %
