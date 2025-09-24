    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF
    BASF stellt Hydrosulfit-Produktion in Ludwigshafen ein

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF stellt Produktion von Hydrosulfiten ein.
    • Fokus auf langfristige Wertschöpfung und Rentabilität.
    • 65 Mitarbeiter sollen neue Positionen erhalten.
    BASF stellt Hydrosulfit-Produktion in Ludwigshafen ein
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der BASF -Konzern stellt das Geschäft und die Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen ein. Hydrosulfite werden etwa im Färbevorgang in der Textilindustrie und in der Zellstoff- und Papierverarbeitung als Bleichmittel verwendet. Die Entscheidung sei Teil der laufenden strategischen Prüfung der Produktionsstruktur am Standort, teilte das Unternehmen in der pfälzischen Stadt mit.

    BASF wolle sich "auf Geschäftstätigkeiten mit langfristigem Wertschöpfungspotenzial fokussieren". Der Konzern will für etwa 65 Mitarbeiter "neue Positionen innerhalb der BASF-Gruppe" finden.

    "Indem wir uns auf Rentabilität und langfristige Wertschöpfung konzentrieren, sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld", sagte Ramkumar Dhruva, Leiter des Unternehmensbereichs Monomers bei BASF, der Mitteilung zufolge.

    Bei BASF laufen Sparprogramme - vor allem der Stammsitz in Ludwigshafen soll wettbewerbsfähiger werden. Die Chemiebranche leidet schon länger unter einer Nachfrageschwäche und gesunkenen Preisen./wo/DP/jha

    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 42,25 auf Tradegate (24. September 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -2,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 37,62 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -5,41 %/+20,60 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
