Bechtle Aktie mit starker Tagesperformance - 24.09.2025

Mit einer Performance von +4,46 % konnte die Bechtle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Bechtle investiert war, konnte einen Gewinn von +7,59 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bechtle +25,02 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

Bechtle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,04 % 1 Monat -5,23 % 3 Monate +7,59 % 1 Jahr +2,93 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,08 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Auch Konjunkturdaten brachten kaum Impulse. So trübte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im September - gemessen am Ifo-Geschäftsklimaindex - erstmals seit einem …

Die Aktien von Bechtle und Cancom haben am Mittwoch von positiven Analystenstudien profitiert. Der Aktienkurs von Bechtle stieg zuletzt um 2,9 Prozent auf 39,92 Euro und liegt mittlerweile über sämtlichen kurz- bis langfristigen Trendlinien. Für …

Bechtle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.