    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    Besonders beachtet!

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bechtle Aktie mit starker Tagesperformance - 24.09.2025

    Am 24.09.2025 ist die Bechtle Aktie, bisher, um +4,46 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.

    Besonders beachtet! - Bechtle Aktie mit starker Tagesperformance - 24.09.2025
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

    Bechtle Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2025

    Mit einer Performance von +4,46 % konnte die Bechtle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Long
    3.407,79€
    Basispreis
    2,66
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3.869,24€
    Basispreis
    2,23
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Bechtle investiert war, konnte einen Gewinn von +7,59 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Bechtle +25,02 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

    Bechtle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,04 %
    1 Monat -5,23 %
    3 Monate +7,59 %
    1 Jahr +2,93 %

    Informationen zur Bechtle Aktie

    Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,08 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 24.09. - FTSE Athex 20 stark +2,21 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Mit leichtem Minus weiter auf Richtungssuche


    Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Auch Konjunkturdaten brachten kaum Impulse. So trübte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im September - gemessen am Ifo-Geschäftsklimaindex - erstmals seit einem …

    Exane-Hochstufung beflügelt Bechtle und Cancom


    Die Aktien von Bechtle und Cancom haben am Mittwoch von positiven Analystenstudien profitiert. Der Aktienkurs von Bechtle stieg zuletzt um 2,9 Prozent auf 39,92 Euro und liegt mittlerweile über sämtlichen kurz- bis langfristigen Trendlinien. Für …

    Bechtle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bechtle

    +4,77 %
    +6,76 %
    -4,13 %
    +8,88 %
    +4,61 %
    +9,15 %
    -30,17 %
    +207,48 %
    +682,27 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bechtle Aktie mit starker Tagesperformance - 24.09.2025 Am 24.09.2025 ist die Bechtle Aktie, bisher, um +4,46 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.