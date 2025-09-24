Angriff auf Bahninfrastruktur - Kabel beschädigt

KOBLENZ/TRIER (dpa-AFX) - An einer Bahnstrecke in Koblenz ist ein Hochspannungskabel angeflext und damit ein Kabelbrand ausgelöst worden. Die Polizei sprach von einem Angriff auf die Bahninfrastruktur. Zu möglichen Hintergründen könne man aber noch nichts sagen, teilte ein Sprecher mit.

Der Schaden sei erst am Dienstag entdeckt worden, nachdem es drei Wochen immer wieder Spannungsschwankungen auf der Bahnstrecke zwischen Neuwied und Koblenz gegeben habe. Die Tat sei bereits am 1. September begangen worden. Der Bahnverkehr sei aber nicht eingeschränkt gewesen.