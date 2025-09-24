    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Polizei

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Angriff auf Bahninfrastruktur - Kabel beschädigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochspannungskabel in Koblenz angeflext, Brand ausgelöst.
    • Polizei spricht von Angriff auf Bahninfrastruktur.
    • Bundespolizei sucht Zeugen, mögliche Verletzte.

    KOBLENZ/TRIER (dpa-AFX) - An einer Bahnstrecke in Koblenz ist ein Hochspannungskabel angeflext und damit ein Kabelbrand ausgelöst worden. Die Polizei sprach von einem Angriff auf die Bahninfrastruktur. Zu möglichen Hintergründen könne man aber noch nichts sagen, teilte ein Sprecher mit.

    Der Schaden sei erst am Dienstag entdeckt worden, nachdem es drei Wochen immer wieder Spannungsschwankungen auf der Bahnstrecke zwischen Neuwied und Koblenz gegeben habe. Die Tat sei bereits am 1. September begangen worden. Der Bahnverkehr sei aber nicht eingeschränkt gewesen.

    Die Bundespolizei Trier sucht nun nach Zeugen. Bei der Tat sei es zu einem Kurzschluss gekommen, durch den es auch eine Stichflamme und einen Kabelbrand gegeben habe. "Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Personen Brandverletzungen zugezogen und sich in ärztliche Versorgung begeben haben", hieß es.

    In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Fälle von Sabotage und Brandsätzen an Bahngleisen gegeben. In Nordrhein-Westfalen hatte das zeitweise enorme Auswirkungen auf den Bahnverkehr./wem/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Polizei Angriff auf Bahninfrastruktur - Kabel beschädigt An einer Bahnstrecke in Koblenz ist ein Hochspannungskabel angeflext und damit ein Kabelbrand ausgelöst worden. Die Polizei sprach von einem Angriff auf die Bahninfrastruktur. Zu möglichen Hintergründen könne man aber noch nichts sagen, teilte ein …