High Tide eröffnet drei neue Canna Cabana-Standorte in Ontario und Alberta

CALGARY, AB, 24. September 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen drei neue Canna Cabana-Standorte eröffnen wird: einen in North York (Ontario), einen in Etobicoke (Ontario) und einen in Fort McMurray (Alberta). Mit diesen Eröffnungen verfügt High Tide nun über insgesamt 210 Canna Cabana-Läden in Kanada, davon 89 in der Provinz Alberta und 88 in der Provinz Ontario.

„Mit den zunehmenden Standorteröffnungen in der zweiten Jahreshälfte setzen wir klare Impulse für unser gesamtes Netzwerk. Dank unseres starken ungebundenen Cashflows finanzieren wir unser Wachstum nach wie vor aus eigenen Mitteln und streben die Eröffnung von zwei bis drei neuen Standorten pro Monat an, und zwar vollständig aus unseren Gewinnen. Mit diesem disziplinierten Ansatz können wir unsere Expansion fortsetzen, ohne auf externes Kapital angewiesen zu sein, und gleichzeitig stetig auf unsere Ziele hinarbeiten“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Ebenso wichtig ist, dass wir uns darauf konzentrieren, uns die besten Standorte in Märkten mit hohem Wachstums- und Umsatzpotenzial zu sichern. Städte wie Fort McMurray, North York und Etobicoke sind für unsere Strategie nach wie vor von zentraler Bedeutung, und unsere zahlreichen Geschäfte in diesen Regionen zeigen, dass wir von ihrem langfristigen Wert überzeugt sind. Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten bis zum Jahresende weitere Neueröffnungen bekannt geben werden“, meint Herr Grover weiter.

STANDORT IN NORTH YORK

Der neue Canna Cabana-Standort des Unternehmens mit der Adresse 1448 Lawrence Avenue East in North York (Ontario) wird am 26. September 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen. Dieses Geschäft befindet sich in einem dicht besiedelten Gebiet und profitiert von der Lage in einem beliebten Einkaufszentrum direkt an der großen Kreuzung der Lawrence Avenue und der Victoria Avenue, womit eine hervorragende Sichtbarkeit und Erreichbarkeit für Anwohner und Pendler gegeben ist.