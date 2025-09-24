BERLIN, 24. September 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE gibt heute die Einführung von zwei neuen E-Bikes bekannt, dem Engine Pro 3.0 Boost und EP-2 3.0 Boost. Diese Modelle stellen das bisher leistungsstärkste Upgrade der Engine-Serie dar und kombinieren ein höheres Drehmoment, eine größere Reichweite und intelligentere Technologien als je zuvor. Um das Debüt zu feiern, veranstaltet ENGWE vom 10. September bis zum 3. Oktober 2025 eine weltweite Werbeaktion und bietet 4× Prämienpunkte für Early Adopters vom 24. September bis zum 3. Oktober an.

Die Einführung der Engine Pro 3.0 Boost und des EP-2 3.0 Boost E-Bikes ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von ENGWE im Jahr 2025. Zu Beginn dieses Jahres erweiterte das Unternehmen sein Portfolio an leistungsstarken E-Bikes mit Straßenzulassung um innovative Modelle wie das L20 3.0-Serie und das EP-2 Boost-Faltrad. Jetzt richtet sich das Augenmerk auf die Engine-Serie – die kultigste Produktlinie von ENGWE seit seinem Debüt im Jahr 2021. Vom ersten Engine Pro 1.0 bis zum neuen 3.0 Boost ist die Serie auf über 200.000 Fahrer weltweit angewachsen und wurde von führenden Medien wie Forbes, TechRadar und BikeRadar anerkannt. Als eine der bekanntesten Produktlinien von ENGWE wird jedes Upgrade der Engine-Serie durch das Feedback der Fahrer geprägt. „Dieses bedeutende Upgrade ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, ein ideales Gleichgewicht zwischen Leistung, Innovation und Konformität zu schaffen", sagte ein ENGWE-Sprecher.