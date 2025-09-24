Gasunie baut Wasserstoff-Infrastruktur für Bremen (FOTO)
- Mit Umrüstung einer bestehenden Erdgasstation wird ein weiterer Baustein des
Projekts Hyperlink realisiert
- Ende 2027 kann Wasserstoff nach Bremen strömen
Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation: " Der
Anschluss Bremens an das Wasserstoffkernnetz ist ein wichtiger Schritt für
unseren Standort. Unsere großen Industrieunternehmen von der Automobilindustrie
bis zum Hafenumschlag brauchen planbar große Mengen Wasserstoff, wenn
Produktionsprozesse auf klimafreundliche Energieträger umgestellt werden sollen.
Klar ist aber auch, dass die Transformation kein Selbstläufer ist. Seit der
Umstellung der EU auf den Clean Deal halten sich viele Unternehmen mit
Investitionen zurück. Gerade deshalb ist es entscheidend, dass wir mit dem
Kernnetz die Voraussetzungen schaffen. Denn nur wenn die Energieinfrastruktur
stimmt, können Betriebe wieder in neue Verfahren und Technologien investieren.
Das Kernnetz ist damit die Basis, um gute Arbeitsplätze in Bremen zu sichern und
neue entstehen zu lassen, in der Industrie ebenso wie im Mittelstand, zum
Beispiel in der Metallverarbeitung oder in der Logistik. So machen wir deutlich,
dass die Umstellung auf Klimaneutralität zwar ein tiefer Einschnitt ist, aber
zugleich eine Chance für wirtschaftliche Stärke und sichere Beschäftigung
bietet."
Britta van Boven, Geschäftsführerin Gasunie Deutschland: "Wir arbeiten weiterhin
engagiert daran den Wasserstoff-Hochlauf in Deutschland mit unserem
Wasserstoff-Projekt Hyperlink voranzubringen. Unsere Infrastruktur bereitet den
Boden für eine CO2-freie Energieversorgung in Bremen. Die Transformation des
Energiesystems in Richtung Klimaneutralität wird allerdings nur dann eine
Erfolgsgeschichte, wenn auch die Marktteilnehmer auf der Produzenten- wie auf
der Abnehmerseite folgen."
Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt stattete heute der Hyperlink
Baustelle "Weserdüker Süd" einen Besuch ab. Hier erläuterte Gasunie
Geschäftsführerin Britta van Boven den Fortschritt beim Anschluss der Hansestadt
an das zukünftige Wasserstoffnetz. Aktuell werden auf der Baustelle
Umrüstmaßnahmen an einer bestehenden Gasleitung durchgeführt, um diese für den
Wasserstofftransport nutzen zu können. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch
bis Ende November 2025. Rund 1,4 Mio EUR investiert Gasunie vor Ort in das neue
Wasserstoffnetz. Ende 2027 wird Gasunie in der Lage sein, über ihr Netz
Wasserstoff von der niederländischen Grenze bis nach Bremen und darüber hinaus
bis nach Hamburg zu transportieren. Im Rahmen des IPCEI-Prozesses (Important
Project of Common European Interest) fördert Bremen Gasunie mit rund 387 Tausend
Euro.
