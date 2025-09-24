Gasunie baut Wasserstoff-Infrastruktur für Bremen (FOTO)

Hannover (ots) -



- Mit Umrüstung einer bestehenden Erdgasstation wird ein weiterer Baustein des

Projekts Hyperlink realisiert

- Ende 2027 kann Wasserstoff nach Bremen strömen



Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation: " Der

Anschluss Bremens an das Wasserstoffkernnetz ist ein wichtiger Schritt für

unseren Standort. Unsere großen Industrieunternehmen von der Automobilindustrie

bis zum Hafenumschlag brauchen planbar große Mengen Wasserstoff, wenn

Produktionsprozesse auf klimafreundliche Energieträger umgestellt werden sollen.

Klar ist aber auch, dass die Transformation kein Selbstläufer ist. Seit der

Umstellung der EU auf den Clean Deal halten sich viele Unternehmen mit

Investitionen zurück. Gerade deshalb ist es entscheidend, dass wir mit dem

Kernnetz die Voraussetzungen schaffen. Denn nur wenn die Energieinfrastruktur

stimmt, können Betriebe wieder in neue Verfahren und Technologien investieren.

Das Kernnetz ist damit die Basis, um gute Arbeitsplätze in Bremen zu sichern und

neue entstehen zu lassen, in der Industrie ebenso wie im Mittelstand, zum

Beispiel in der Metallverarbeitung oder in der Logistik. So machen wir deutlich,

dass die Umstellung auf Klimaneutralität zwar ein tiefer Einschnitt ist, aber

zugleich eine Chance für wirtschaftliche Stärke und sichere Beschäftigung

bietet."







engagiert daran den Wasserstoff-Hochlauf in Deutschland mit unserem

Wasserstoff-Projekt Hyperlink voranzubringen. Unsere Infrastruktur bereitet den

Boden für eine CO2-freie Energieversorgung in Bremen. Die Transformation des

Energiesystems in Richtung Klimaneutralität wird allerdings nur dann eine

Erfolgsgeschichte, wenn auch die Marktteilnehmer auf der Produzenten- wie auf

der Abnehmerseite folgen."



Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt stattete heute der Hyperlink

Baustelle "Weserdüker Süd" einen Besuch ab. Hier erläuterte Gasunie

Geschäftsführerin Britta van Boven den Fortschritt beim Anschluss der Hansestadt

an das zukünftige Wasserstoffnetz. Aktuell werden auf der Baustelle

Umrüstmaßnahmen an einer bestehenden Gasleitung durchgeführt, um diese für den

Wasserstofftransport nutzen zu können. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch

bis Ende November 2025. Rund 1,4 Mio EUR investiert Gasunie vor Ort in das neue

Wasserstoffnetz. Ende 2027 wird Gasunie in der Lage sein, über ihr Netz

Wasserstoff von der niederländischen Grenze bis nach Bremen und darüber hinaus

bis nach Hamburg zu transportieren. Im Rahmen des IPCEI-Prozesses (Important

Project of Common European Interest) fördert Bremen Gasunie mit rund 387 Tausend

Euro.



Damit in Norddeutschland der Wasserstoff-Hochlauf gelingt, muss in den kommenden Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Britta van Boven, Geschäftsführerin Gasunie Deutschland: "Wir arbeiten weiterhinengagiert daran den Wasserstoff-Hochlauf in Deutschland mit unseremWasserstoff-Projekt Hyperlink voranzubringen. Unsere Infrastruktur bereitet denBoden für eine CO2-freie Energieversorgung in Bremen. Die Transformation desEnergiesystems in Richtung Klimaneutralität wird allerdings nur dann eineErfolgsgeschichte, wenn auch die Marktteilnehmer auf der Produzenten- wie aufder Abnehmerseite folgen."Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt stattete heute der HyperlinkBaustelle "Weserdüker Süd" einen Besuch ab. Hier erläuterte GasunieGeschäftsführerin Britta van Boven den Fortschritt beim Anschluss der Hansestadtan das zukünftige Wasserstoffnetz. Aktuell werden auf der BaustelleUmrüstmaßnahmen an einer bestehenden Gasleitung durchgeführt, um diese für denWasserstofftransport nutzen zu können. Die Arbeiten dauern voraussichtlich nochbis Ende November 2025. Rund 1,4 Mio EUR investiert Gasunie vor Ort in das neueWasserstoffnetz. Ende 2027 wird Gasunie in der Lage sein, über ihr NetzWasserstoff von der niederländischen Grenze bis nach Bremen und darüber hinausbis nach Hamburg zu transportieren. Im Rahmen des IPCEI-Prozesses (ImportantProject of Common European Interest) fördert Bremen Gasunie mit rund 387 TausendEuro.Damit in Norddeutschland der Wasserstoff-Hochlauf gelingt, muss in den kommenden