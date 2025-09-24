    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gasunie baut Wasserstoff-Infrastruktur für Bremen (FOTO)

    Hannover (ots) -

    - Mit Umrüstung einer bestehenden Erdgasstation wird ein weiterer Baustein des
    Projekts Hyperlink realisiert
    - Ende 2027 kann Wasserstoff nach Bremen strömen

    Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation: " Der
    Anschluss Bremens an das Wasserstoffkernnetz ist ein wichtiger Schritt für
    unseren Standort. Unsere großen Industrieunternehmen von der Automobilindustrie
    bis zum Hafenumschlag brauchen planbar große Mengen Wasserstoff, wenn
    Produktionsprozesse auf klimafreundliche Energieträger umgestellt werden sollen.
    Klar ist aber auch, dass die Transformation kein Selbstläufer ist. Seit der
    Umstellung der EU auf den Clean Deal halten sich viele Unternehmen mit
    Investitionen zurück. Gerade deshalb ist es entscheidend, dass wir mit dem
    Kernnetz die Voraussetzungen schaffen. Denn nur wenn die Energieinfrastruktur
    stimmt, können Betriebe wieder in neue Verfahren und Technologien investieren.
    Das Kernnetz ist damit die Basis, um gute Arbeitsplätze in Bremen zu sichern und
    neue entstehen zu lassen, in der Industrie ebenso wie im Mittelstand, zum
    Beispiel in der Metallverarbeitung oder in der Logistik. So machen wir deutlich,
    dass die Umstellung auf Klimaneutralität zwar ein tiefer Einschnitt ist, aber
    zugleich eine Chance für wirtschaftliche Stärke und sichere Beschäftigung
    bietet."

    Britta van Boven, Geschäftsführerin Gasunie Deutschland: "Wir arbeiten weiterhin
    engagiert daran den Wasserstoff-Hochlauf in Deutschland mit unserem
    Wasserstoff-Projekt Hyperlink voranzubringen. Unsere Infrastruktur bereitet den
    Boden für eine CO2-freie Energieversorgung in Bremen. Die Transformation des
    Energiesystems in Richtung Klimaneutralität wird allerdings nur dann eine
    Erfolgsgeschichte, wenn auch die Marktteilnehmer auf der Produzenten- wie auf
    der Abnehmerseite folgen."

    Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt stattete heute der Hyperlink
    Baustelle "Weserdüker Süd" einen Besuch ab. Hier erläuterte Gasunie
    Geschäftsführerin Britta van Boven den Fortschritt beim Anschluss der Hansestadt
    an das zukünftige Wasserstoffnetz. Aktuell werden auf der Baustelle
    Umrüstmaßnahmen an einer bestehenden Gasleitung durchgeführt, um diese für den
    Wasserstofftransport nutzen zu können. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch
    bis Ende November 2025. Rund 1,4 Mio EUR investiert Gasunie vor Ort in das neue
    Wasserstoffnetz. Ende 2027 wird Gasunie in der Lage sein, über ihr Netz
    Wasserstoff von der niederländischen Grenze bis nach Bremen und darüber hinaus
    bis nach Hamburg zu transportieren. Im Rahmen des IPCEI-Prozesses (Important
    Project of Common European Interest) fördert Bremen Gasunie mit rund 387 Tausend
    Euro.

    Damit in Norddeutschland der Wasserstoff-Hochlauf gelingt, muss in den kommenden
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gasunie baut Wasserstoff-Infrastruktur für Bremen (FOTO) - Mit Umrüstung einer bestehenden Erdgasstation wird ein weiterer Baustein des Projekts Hyperlink realisiert - Ende 2027 kann Wasserstoff nach Bremen strömen Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation: " Der Anschluss …