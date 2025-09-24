    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmadeus FiRe AktievorwärtsNachrichten zu Amadeus FiRe

    AKTIE IM FOKUS

    Amadeus Fire gefragt - Erholung vom Tief seit 2014 nach Zukauf

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kauf der E-Learning-Plattform Masterplan kommt am Mittwoch bei den Anlegern von Amadeus Fire gut an. Die Titel des Personaldienstleisters starteten einen Erholungsversuch. Sie legten um 3,5 Prozent zu und gehörten zu den besten Werten im SDax . Am Vortag war der Kurs mit 50,20 Euro noch auf das niedrigste Niveau seit 2014 gerutscht. Trotz der Erholung stehen sie im laufenden Jahr noch mit mehr als 30 Prozent im Minus.

    Mit dem Zukauf will das Unternehmen seine Position im dynamisch wachsenden Markt für digitale Weiterbildung stärken, der durch die Künstliche Intelligenz (KI) vor einem Paradigmenwechsel stehe. Analyst Marc-René Tonn von Warburg Research verbindet mit dem Deal zusätzliche Wachstumsperspektiven. Die Übernahme ergänze die bestehenden Schulungsangebote und biete erhebliches Synergiepotenzial, etwa durch die gemeinsame Nutzung der Vertriebsnetze. Insbesondere denkt der Experte dabei an den Geschäftskundenbereich und die Steuer-Fachschule Dr. Endriss./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amadeus FiRe Aktie

    Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 52,30 auf Tradegate (24. September 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amadeus FiRe Aktie um -2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amadeus FiRe bezifferte sich zuletzt auf 284,65 Mio..

    Amadeus FiRe zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 124,00EUR was eine Bandbreite von +72,74 %/+138,00 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
