Schwaches US-Geschäft vermiest JD Sports den Gewinn

Fast 40 Prozent der Erlöse der Briten stammen aus US-Geschäften über die Marken JD Sports, Hibbett, DTLR, Shoe Palace und Finish Line. Die vergleichbaren Umsätze fielen in Nordamerika um 3,8 Prozent, im Heimatmarkt Großbritannien um 3,3 Prozent, dennoch konnte das Unternehmen Marktanteile in Nordamerika und Europa gewinnen.

Die Gewinne brachen in den ersten sechs Monaten des Jahres um 13,5 Prozent ein. Hauptgrund ist die anhaltend schwache Nachfrage in den USA, dem wichtigsten Absatzmarkt des Unternehmens, wo Marken wie Nike rund 45 Prozent des Umsatzes ausmachen. Trotz des Gegenwinds hält JD Sports an seiner Jahresprognose fest, zeigt sich aber vorsichtig angesichts des unsicheren Handelsumfelds.

Die Aktie von JD Sports gab am Mittwoch mehr als 2 Prozent nach, und auch langfristig sieht die Kursentwicklung wenig erfreulich aus. Zwar konnten sich die Papiere seit dem Marktbeben im April etwas erholen, innerhalb der letzten 12 Monate haben Anleger hier aber dennoch über 40 Prozent verloren.

Auswirkungen der von Präsident Donald Trump verhängten Zölle erwartet das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr nur in geringem Umfang. Dennoch spiegeln die Aktienverluste von 43 Prozent innerhalb der vergangenen zwölf Monate die Herausforderungen wider: Ein hart umkämpfter Markt, sinkende Nachfrage nach Premium-Sportschuhen und verstärkter Preisdruck setzen JD Sports unter Druck.

Für das Gesamtjahr peilt der Konzern ein Ergebnis vor Steuern und Sondereffekten zwischen 853 und 914 Millionen Pfund an, leicht unter dem Vorjahreswert von 923 Millionen Pfund. In der ersten Jahreshälfte erzielte JD Sports einen Gewinn von 351 Millionen Pfund bei einem Umsatz von 5,94 Milliarden Pfund – ein Plus von 18 Prozent, das vor allem durch organisches Wachstum von 2,7 Prozent zustande kam.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die JD Sports Fashion Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 1,150USD auf Nasdaq OTC (24. September 2025, 02:10 Uhr) gehandelt.



