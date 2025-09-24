Kraftstoffpreise im Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert / Rohölpreis verharrt bei 68 US-Dollar je Barrel / Diesel nur noch 7,7 Cent je Liter günstiger (FOTO)

München (ots) - Seit mehreren Wochen treten die Kraftstoffpreise mehr oder

weniger auf der Stelle und auch die heutige ADAC Auswertung zeigt nur eine

minimale Veränderung gegenüber der Vorwoche. So registriert der ADAC einen

Rückgang von 0,2 Cent je Liter bei Super E10 und von 0,1 Cent bei Diesel. Damit

kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,665 Euro, ein Liter

Diesel 1,588 Euro.



Ausschlaggebend für die geringe Bewegung an den Zapfsäulen ist vor allem der

ebenfalls seit Wochen recht stabile Rohölpreis. Wie in der Vorwoche kostet ein

Barrel Rohöl der Sorte Brent rund 68 US-Dollar - schon seit längerem pendelt der

Ölpreis im Bereich zwischen 65 und 70 US-Dollar. Auch der Wechselkurs des Euro

in US-Dollar bewegte sich in den vergangenen Wochen kaum und liegt aktuell bei

etwa 1,18 US-Dollar für einen Euro. Rohöl wird üblicherweise in US-Dollar

bezahlt, weshalb der Wechselkurs ebenfalls einen entscheidenden Einfluss auf die

Kraftstoffpreise hat.





Die Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel schmilzt mit der aktuellen

Entwicklung erneut ein kleines Stückchen und beträgt nur noch 7,7 Cent je Liter.

Der steuerliche Unterschied von gut 20 Cent je Liter ist damit wieder weiter

entfernt. Dies ist insofern bemerkenswert, da die Heizperiode, während der

traditionell mehr Heizöl gekauft wird, gerade erst begonnen hat. Eine große

Nachfrage nach Heizöl, das Diesel sehr ähnlich ist, lässt den Preis für den

Selbstzünderkraftstoff steigen und den Unterschied zum Benzinpreis schmälern.



Wer beim Tanken sparen will, sollte nach Empfehlung des ADAC abends zur

Tankstelle fahren, weil dann die Spritpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter

niedriger sind als morgens. Vor allem um Autobahntankstellen sollten

Autoreisende einen weiten Bogen machen, denn dort zahlt man im Mittel mehr als

40 Cent je Liter zusätzlich. Zum Tanken von der Autobahn abfahren lohnt sich in

jedem Fall.



Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die

Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen

Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und

vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise

gibt es unter http://www.adac.de/tanken .



