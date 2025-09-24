Kraftstoffpreise im Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert / Rohölpreis verharrt bei 68 US-Dollar je Barrel / Diesel nur noch 7,7 Cent je Liter günstiger (FOTO)
München (ots) - Seit mehreren Wochen treten die Kraftstoffpreise mehr oder
weniger auf der Stelle und auch die heutige ADAC Auswertung zeigt nur eine
minimale Veränderung gegenüber der Vorwoche. So registriert der ADAC einen
Rückgang von 0,2 Cent je Liter bei Super E10 und von 0,1 Cent bei Diesel. Damit
kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,665 Euro, ein Liter
Diesel 1,588 Euro.
Ausschlaggebend für die geringe Bewegung an den Zapfsäulen ist vor allem der
ebenfalls seit Wochen recht stabile Rohölpreis. Wie in der Vorwoche kostet ein
Barrel Rohöl der Sorte Brent rund 68 US-Dollar - schon seit längerem pendelt der
Ölpreis im Bereich zwischen 65 und 70 US-Dollar. Auch der Wechselkurs des Euro
in US-Dollar bewegte sich in den vergangenen Wochen kaum und liegt aktuell bei
etwa 1,18 US-Dollar für einen Euro. Rohöl wird üblicherweise in US-Dollar
bezahlt, weshalb der Wechselkurs ebenfalls einen entscheidenden Einfluss auf die
Kraftstoffpreise hat.
Die Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel schmilzt mit der aktuellen
Entwicklung erneut ein kleines Stückchen und beträgt nur noch 7,7 Cent je Liter.
Der steuerliche Unterschied von gut 20 Cent je Liter ist damit wieder weiter
entfernt. Dies ist insofern bemerkenswert, da die Heizperiode, während der
traditionell mehr Heizöl gekauft wird, gerade erst begonnen hat. Eine große
Nachfrage nach Heizöl, das Diesel sehr ähnlich ist, lässt den Preis für den
Selbstzünderkraftstoff steigen und den Unterschied zum Benzinpreis schmälern.
Wer beim Tanken sparen will, sollte nach Empfehlung des ADAC abends zur
Tankstelle fahren, weil dann die Spritpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter
niedriger sind als morgens. Vor allem um Autobahntankstellen sollten
Autoreisende einen weiten Bogen machen, denn dort zahlt man im Mittel mehr als
40 Cent je Liter zusätzlich. Zum Tanken von der Autobahn abfahren lohnt sich in
jedem Fall.
Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die
Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen
Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise
gibt es unter http://www.adac.de/tanken .
