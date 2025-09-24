    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsHeizöl RohstoffvorwärtsNachrichten zu Heizöl
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kraftstoffpreise im Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert / Rohölpreis verharrt bei 68 US-Dollar je Barrel / Diesel nur noch 7,7 Cent je Liter günstiger (FOTO)

    München (ots) - Seit mehreren Wochen treten die Kraftstoffpreise mehr oder
    weniger auf der Stelle und auch die heutige ADAC Auswertung zeigt nur eine
    minimale Veränderung gegenüber der Vorwoche. So registriert der ADAC einen
    Rückgang von 0,2 Cent je Liter bei Super E10 und von 0,1 Cent bei Diesel. Damit
    kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,665 Euro, ein Liter
    Diesel 1,588 Euro.

    Ausschlaggebend für die geringe Bewegung an den Zapfsäulen ist vor allem der
    ebenfalls seit Wochen recht stabile Rohölpreis. Wie in der Vorwoche kostet ein
    Barrel Rohöl der Sorte Brent rund 68 US-Dollar - schon seit längerem pendelt der
    Ölpreis im Bereich zwischen 65 und 70 US-Dollar. Auch der Wechselkurs des Euro
    in US-Dollar bewegte sich in den vergangenen Wochen kaum und liegt aktuell bei
    etwa 1,18 US-Dollar für einen Euro. Rohöl wird üblicherweise in US-Dollar
    bezahlt, weshalb der Wechselkurs ebenfalls einen entscheidenden Einfluss auf die
    Kraftstoffpreise hat.

    Die Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel schmilzt mit der aktuellen
    Entwicklung erneut ein kleines Stückchen und beträgt nur noch 7,7 Cent je Liter.
    Der steuerliche Unterschied von gut 20 Cent je Liter ist damit wieder weiter
    entfernt. Dies ist insofern bemerkenswert, da die Heizperiode, während der
    traditionell mehr Heizöl gekauft wird, gerade erst begonnen hat. Eine große
    Nachfrage nach Heizöl, das Diesel sehr ähnlich ist, lässt den Preis für den
    Selbstzünderkraftstoff steigen und den Unterschied zum Benzinpreis schmälern.

    Wer beim Tanken sparen will, sollte nach Empfehlung des ADAC abends zur
    Tankstelle fahren, weil dann die Spritpreise im Schnitt rund 13 Cent je Liter
    niedriger sind als morgens. Vor allem um Autobahntankstellen sollten
    Autoreisende einen weiten Bogen machen, denn dort zahlt man im Mittel mehr als
    40 Cent je Liter zusätzlich. Zum Tanken von der Autobahn abfahren lohnt sich in
    jedem Fall.

    Eine praktische Hilfe bei der Suche nach günstigen Tankstellen bietet die
    Spritpreis-App "ADAC Drive": Hier lassen sich rund um die Uhr die aktuellen
    Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland einsehen und
    vergleichen. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise
    gibt es unter http://www.adac.de/tanken .

    Pressekontakt:

    ADAC Kommunikation
    T +49 89 76 76 54 95
    mailto:aktuell@adac.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6124437
    OTS: ADAC




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kraftstoffpreise im Vergleich zur Vorwoche nahezu unverändert / Rohölpreis verharrt bei 68 US-Dollar je Barrel / Diesel nur noch 7,7 Cent je Liter günstiger (FOTO) Seit mehreren Wochen treten die Kraftstoffpreise mehr oder weniger auf der Stelle und auch die heutige ADAC Auswertung zeigt nur eine minimale Veränderung gegenüber der Vorwoche. So registriert der ADAC einen Rückgang von 0,2 Cent je Liter bei Super …