Nike kämpft sich zurück: Erlebt die Sneaker-Aktie jetzt ihr Comeback?

Trotzdem liegt die Aktie weiterhin deutlich unter dem Schlusskurs von 2023. Die Rückkehr auf Kurs kommt nach turbulenten Jahren, die 2021 ihren Höhepunkt erreicht hatten und 2024 zum Rücktritt des damaligen CEOs führten. Elliott Hill übernahm die Führung und scheint Nike nun auf einen stabilen Pfad zu bringen. Zuletzt notierte die Aktie bei 60,41 Euro an der Tradegate (Stand 14:32 Uhr).

Die Aktie von Nike hat 2025 fast die Verlustzone wieder verlassen. Nachdem die Papiere des Sportbekleidungsriesen Ende 2024 bei 75 US-Dollar lagen und im April unter 54 US-Dollar gefallen waren, notierten sie am Dienstag knapp unter 71 US-Dollar. Analysten sehen darin ein Zeichen dafür, dass die Wende eingeleitet ist. "Investoren haben offenbar wieder Vertrauen gefasst, bevor die nächste Quartalsbilanz veröffentlicht wird", heißt es in Marktkommentaren.

Analysten sehen Aufwärtspotenzial

Wall-Street-Experten reagieren zunehmend positiv. Baird nannte Nike einen "frischen Kauf" und verwies auf erwartete Ergebnisse, die Prognosen übertreffen könnten. Auch die Bank of America bleibt bei Kaufempfehlungen, wenn auch vorsichtiger. Die UBS hob das Kursziel auf 71 US-Dollar an, RBC Capital auf 90 US-Dollar, TD Cowen auf 85 US-Dollar, während Jefferies die Kaufempfehlung bestätigte und ein Ziel von 115 US-Dollar nennt. Das Analysehaus betont, dass Nike Anzeichen für einen Wendepunkt zeigt und das vierte Geschäftsquartal die Talsohle markieren dürfte.

Jefferies hebt Nikes neue Activewear-Kollektion für Damen, "NikeSKIMS", hervor. Mit 58 verschiedenen Designs und über 50 Athletinnen setze die Einführung "neue Maßstäbe" und zeige frische Dynamik bei der Produktinnovation. Zudem priorisiert Nike unter Hill die globale Omnipräsenz durch Kooperationen mit Urban Outfitters, LEGO, Aritzia und Amazon sowie mehr als 200 neue Verkaufsstandorte für Frauen. Die Analysten betonen, dass die Maßnahmen Umsatz und Margen verbessern dürften. "Auf diesem Niveau bleibt Nike ein aggressiver Kauf", so Jefferies.

Positive Signale von Handelspartnern

Auch wichtige Handelspartner signalisieren Vertrauen. Dominic Platt, Finanzchef von JD Sports, lobte Nikes Strategie: "Wir glauben, dass Nike alles richtig macht, um das Geschäft neu auszurichten." Neue Produkte wie die Reihen Vomero, Pegasus und P-6000 kommen bei Kunden gut an. Nike-Produkte machen rund 45 Prozent des Umsatzes von JD Sports aus.

Die Entwicklungen zeigen, dass Nike trotz vergangener Rückschläge wieder an Stärke gewinnt. Analysten und Handelspartner signalisieren, dass die Marke stabilisiert ist und Anleger die Aktie erneut als attraktive Investition betrachten.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion