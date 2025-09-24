Ethereum-Kurs fällt: ETF-Abflüsse verstärken die Verkaufswelle

Ethereum (ETH) steht erneut im Zeichen erhöhter Volatilität. Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung handelt aktuell bei 4.174 US-Dollar und liegt damit rund 1,05 Prozent im Minus. Auf Wochensicht ergibt sich ein Rückgang von 7,33 Prozent (Stand: 14:00 Uhr MESZ).

Die anhaltenden Kursverluste sind eng mit steigenden Abflüssen aus Ethereum-ETFs verbunden. Allein am 23. September verzeichneten vier von neun Spot-ETFs ein kombiniertes Minus von 141 Millionen US-Dollar. Besonders stark betroffen waren Fidelitys FETH mit 63 Millionen, Grayscales ETH-Produkte mit 53 Millionen sowie Bitwises ETHW mit 24 Millionen US-Dollar an Nettoabflüssen.

Diese Entwicklung deutet auf eine zunehmende Vorsicht institutioneller Investoren hin. Trotz der jüngsten Rückschläge liegt das kumulierte Netto-ETF-Volumen seit dem Launch Mitte 2024 weiterhin bei über 13 Milliarden US-Dollar.

Technische Lage: Schlüsselzone im Blick

Charttechnisch bewegt sich Ethereum aktuell in einem abwärtsgerichteten Trendkanal zwischen 4.085 und 4.200 US-Dollar. Die zentrale Unterstützungszone bei 4.120 bis 4.200 US-Dollar steht dabei im Fokus. Ein Bruch unter diese Marke könnte den Weg in Richtung 4.000 US-Dollar freimachen und im Extremfall eine weitere Korrektur bis in den Bereich von 3.600 US-Dollar einleiten.

Indikatoren zeigen ein gemischtes Bild: Während der MACD nachlassenden Abwärtsdruck signalisiert, bewegt sich der RSI im neutralen Bereich – ein Hinweis darauf, dass sich der Markt kurzfristig in einer Seitwärtsphase stabilisieren könnte. Erst ein nachhaltiger Anstieg über 4.360 US-Dollar würde Chancen auf eine Erholung in Richtung 4.550 US-Dollar eröffnen.

ETFs prägen Marktstruktur

Bemerkenswert ist die wachsende Dominanz von ETFs im Ethereum-Handel. Laut aktuellen Daten entfallen inzwischen 15 Prozent des Spot-Handelsvolumens auf ETF-Produkte – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Marktanteil von lediglich 3 Prozent im November 2024.

Während diese Entwicklung institutionellen Anlegern den Zugang zu ETH erleichtert und neue Kapitalströme in den Markt bringt, wirft sie auch Fragen hinsichtlich der Dezentralisierung auf. Große Mengen an Ethereum befinden sich inzwischen in der Obhut zentraler Verwahrstellen, anstatt in dezentralen Anwendungen genutzt oder gestakt zu werden. Marktbeobachter erwarten jedoch, dass sich dieser Trend verschieben könnte, sobald regulatorische Genehmigungen für das Staking durch ETF-Anbieter vorliegen.

Liquidationen verstärken Unsicherheit im Kryptomarkt

Erst Anfang der Woche erlebte der Markt die größte Long-Liquidation seit Februar. Insgesamt wurden Positionen im Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar aufgelöst, darunter allein 490 Millionen US-Dollar an ETH-Longs.

Analysten der Research-Firma K33 weisen darauf hin, dass große Liquidationswellen historisch oft mit schwacher Kursentwicklung in den Folgewochen einhergehen. Gleichwohl markierten rund ein Viertel dieser Ereignisse lokale Tiefs – mit anschließenden Erholungen von im Schnitt über sieben Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



