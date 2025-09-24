Aiper erhält den "Kantar BrandZ Pioneering Global Brand Award 2025" und treibt mit KI-Innovationen die weltweite Revolution intelligenter Gartentechnologien voran
Shanghai (ots/PRNewswire) - Jüngst hat Kantar, das weltweit führende Institut
für Markenbewertung, die Liste der "Pioneering Global Brand 2025"
veröffentlicht. Aiper, eine führende Marke im Bereich der intelligenten
Gartentechnologie, wurde als einziges Unternehmen in der Kategorie
Gartenpflegegeräte ausgezeichnet - für seine herausragende Performance in diesem
Segment. Diese Auszeichnung bestätigt Aipers führende Position auf dem globalen
Markt, und zeigt, wie die KI-gestützten Lösungen des Unternehmens das
Outdoor-Erlebnis von Familien weltweit neu definieren.
Als Wegbereiter in der Kategorie der kabellosen Poolroboter mit KI-Ausstattung
bleibt Aiper seiner Markenmission "Sorgenfreies Gartenleben" unverändert treu.
Seit dem Start seiner globalen Expansion im Jahr 2023 - mit Präsenz in
Nordamerika, Europa, Australien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Südostasien
hat Aiper bereits über zwei Millionen Haushalte mit intelligenten
Reinigungslösungen versorgt. Durch die strategischen Partnerschaften mit
POOLCORP- dem weltweit größten Händler in der Schwimmbadbranche - sowie Fluidra
- einem globalen Branchenführer - stärkte Aiper zudem seine Markenführerschaft
und sein globales Vertriebsnetzwerk.
Die Fähigkeit von Aiper, branchenspezifische Herausforderungen durch
KI-Technologien zu überwinden, war der entscheidende Faktor für die diesjährige
Anerkennung durch Kantar. Scuba V3, der KI-Poolreinigungsroboter der neuesten
Generation von Aiper, wurde auf der IFA 2025 in Deutschland vorgestellt und
erhielt mehrere Preise, darunter Chip Highlight IFA 2025, Netzwelt Innovation
IFA 2025 und Reviewed Awards IFA 2025. Dank integrierter Kamera und eigens
entwickelter visueller Erkennungsalgorithmen erkennt der Scuba V3 über 20
Hindernisse wie Blätter, Äste, Abflussöffnungen und Poolleitern präzise und
ermöglicht so eine kollisionsfreie, vollständige und hocheffiziente Reinigung.
Im Vergleich zu herkömmlichen Poolrobotern steigert die KI-gestützte
Wegplanungsfunktion des Scuba V3 die Reinigungseffizienz. Mit einem Gewicht von
nur 7,5 Kilogramm - etwa so viel wie eine Hauskatze - und einem
Schnellablaufsystem überzeugt er durch besondere Handlichkeit und Komfort.
Dies ist nicht der erste technologische Durchbruch von Aiper: Von den kabellos
ladbaren Poolrobotern der ersten Generation über die intelligente Wegplanung
"WavePath(TM)" und die Wasserlinienreinigung "WaveLine(TM)" bis hin zur
All-in-One-Reinigung der Scuba-X-Serie der dritten Generation. Diese
Innovationen zeigen, wie Aiper die Poolreinigung intelligenter gestaltet. Der
Scuba V3 markiert den Übergang von der mechanischen zur intelligenten
Poolreinigung. Nutzer können mit nur einem Tastendruck die mühsame Poolpflege
hinter sich lassen und einen wahrhaft sorgenfreien, urlaubsähnlichen Lebensstil
im eigenen Garten genießen.
Aipers Erfolg basiert auf seiner Strategie "globale Vision + tiefe lokale
Verankerung". Aipers lokale Teams führen in Europa, den USA, Australien und
weiteren Märkten jährlich tiefgehende Marktforschungen und Feldstudien durch, um
sicherzustellen, dass Produktdesign und Mehrwert exakt auf die Bedürfnisse der
Nutzer zugeschnitten sind.
Die Vision von Aiper reicht jedoch über Pools hinaus: Auf Grundlage seiner
technologischen Erfahrung erweitert Aiper sein Portfolio um Lösungen für den
gesamten Garten - darunter auch intelligente Bewässerungssysteme.2025 brachte
Aiper IrriSense auf den Markt, das die Rasenpflege mit einer intelligenten,
wassersparenden Bewässerungslösung revolutioniert. Das System passt
Bewässerungsstrategien anhand von Echtzeit-Wetterdaten automatisch an,
ermöglicht es den Nutzern, Wasser zu sparen und trägt durch grüne Technologie
zur nachhaltigen Entwicklung bei. Dieses Produkt wurde mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet, darunter der "CES Innovation Awards 2025" und der "IFA 2025
Innovation Honoree Award".
Mit seinem diversifizierten Produktportfolio für das intelligente Gartenleben
hat Aiper bereits zahlreiche Auszeichnungen von führenden internationalen Medien
und renommierte Designpreise für seine "technische Ästhetik" und "intelligente
Praktikabilität" erhalten - sowie die Anerkennung von Millionen Nutzern
weltweit. Durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und die Erweiterung
der Anwendungen verfolgt Aiper die Visio n, "alle Gartengeräte miteinander zu
vernetznn". Pool- und Gartengeräte sollen künftig nahtlos zusammenarbeiten und
ein vollautomatisches, intelligentes Garten-Ökosystem schaffen, sodass Nutzer
wertvolle Momente in der Natur und mit der Familie genießen können.
