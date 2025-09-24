Aiper erhält den "Kantar BrandZ Pioneering Global Brand Award 2025" und treibt mit KI-Innovationen die weltweite Revolution intelligenter Gartentechnologien voran

Shanghai (ots/PRNewswire) - Jüngst hat Kantar, das weltweit führende Institut

für Markenbewertung, die Liste der "Pioneering Global Brand 2025"

veröffentlicht. Aiper, eine führende Marke im Bereich der intelligenten

Gartentechnologie, wurde als einziges Unternehmen in der Kategorie

Gartenpflegegeräte ausgezeichnet - für seine herausragende Performance in diesem

Segment. Diese Auszeichnung bestätigt Aipers führende Position auf dem globalen

Markt, und zeigt, wie die KI-gestützten Lösungen des Unternehmens das

Outdoor-Erlebnis von Familien weltweit neu definieren.



Als Wegbereiter in der Kategorie der kabellosen Poolroboter mit KI-Ausstattung

bleibt Aiper seiner Markenmission "Sorgenfreies Gartenleben" unverändert treu.

Seit dem Start seiner globalen Expansion im Jahr 2023 - mit Präsenz in

Nordamerika, Europa, Australien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Südostasien

hat Aiper bereits über zwei Millionen Haushalte mit intelligenten

Reinigungslösungen versorgt. Durch die strategischen Partnerschaften mit

POOLCORP- dem weltweit größten Händler in der Schwimmbadbranche - sowie Fluidra

- einem globalen Branchenführer - stärkte Aiper zudem seine Markenführerschaft

und sein globales Vertriebsnetzwerk.





Die Fähigkeit von Aiper, branchenspezifische Herausforderungen durch

KI-Technologien zu überwinden, war der entscheidende Faktor für die diesjährige

Anerkennung durch Kantar. Scuba V3, der KI-Poolreinigungsroboter der neuesten

Generation von Aiper, wurde auf der IFA 2025 in Deutschland vorgestellt und

erhielt mehrere Preise, darunter Chip Highlight IFA 2025, Netzwelt Innovation

IFA 2025 und Reviewed Awards IFA 2025. Dank integrierter Kamera und eigens

entwickelter visueller Erkennungsalgorithmen erkennt der Scuba V3 über 20

Hindernisse wie Blätter, Äste, Abflussöffnungen und Poolleitern präzise und

ermöglicht so eine kollisionsfreie, vollständige und hocheffiziente Reinigung.

Im Vergleich zu herkömmlichen Poolrobotern steigert die KI-gestützte

Wegplanungsfunktion des Scuba V3 die Reinigungseffizienz. Mit einem Gewicht von

nur 7,5 Kilogramm - etwa so viel wie eine Hauskatze - und einem

Schnellablaufsystem überzeugt er durch besondere Handlichkeit und Komfort.



Dies ist nicht der erste technologische Durchbruch von Aiper: Von den kabellos

ladbaren Poolrobotern der ersten Generation über die intelligente Wegplanung

"WavePath(TM)" und die Wasserlinienreinigung "WaveLine(TM)" bis hin zur

All-in-One-Reinigung der Scuba-X-Serie der dritten Generation. Diese

Innovationen zeigen, wie Aiper die Poolreinigung intelligenter gestaltet. Der

Scuba V3 markiert den Übergang von der mechanischen zur intelligenten

Poolreinigung. Nutzer können mit nur einem Tastendruck die mühsame Poolpflege

hinter sich lassen und einen wahrhaft sorgenfreien, urlaubsähnlichen Lebensstil

im eigenen Garten genießen.



Aipers Erfolg basiert auf seiner Strategie "globale Vision + tiefe lokale

Verankerung". Aipers lokale Teams führen in Europa, den USA, Australien und

weiteren Märkten jährlich tiefgehende Marktforschungen und Feldstudien durch, um

sicherzustellen, dass Produktdesign und Mehrwert exakt auf die Bedürfnisse der

Nutzer zugeschnitten sind.



Die Vision von Aiper reicht jedoch über Pools hinaus: Auf Grundlage seiner

technologischen Erfahrung erweitert Aiper sein Portfolio um Lösungen für den

gesamten Garten - darunter auch intelligente Bewässerungssysteme.2025 brachte

Aiper IrriSense auf den Markt, das die Rasenpflege mit einer intelligenten,

wassersparenden Bewässerungslösung revolutioniert. Das System passt

Bewässerungsstrategien anhand von Echtzeit-Wetterdaten automatisch an,

ermöglicht es den Nutzern, Wasser zu sparen und trägt durch grüne Technologie

zur nachhaltigen Entwicklung bei. Dieses Produkt wurde mit zahlreichen Preisen

ausgezeichnet, darunter der "CES Innovation Awards 2025" und der "IFA 2025

Innovation Honoree Award".



Mit seinem diversifizierten Produktportfolio für das intelligente Gartenleben

hat Aiper bereits zahlreiche Auszeichnungen von führenden internationalen Medien

und renommierte Designpreise für seine "technische Ästhetik" und "intelligente

Praktikabilität" erhalten - sowie die Anerkennung von Millionen Nutzern

weltweit. Durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und die Erweiterung

der Anwendungen verfolgt Aiper die Visio n, "alle Gartengeräte miteinander zu

vernetznn". Pool- und Gartengeräte sollen künftig nahtlos zusammenarbeiten und

ein vollautomatisches, intelligentes Garten-Ökosystem schaffen, sodass Nutzer

wertvolle Momente in der Natur und mit der Familie genießen können.



