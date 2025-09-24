Aiper erhält den "Kantar BrandZ Pioneering Global Brand Award 2025" und treibt mit KI-Innovationen die weltweite Revolution intelligenter Gartentechnologien voran

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPool AktievorwärtsNachrichten zu Pool
    Shanghai (ots/PRNewswire) - Jüngst hat Kantar, das weltweit führende Institut
    für Markenbewertung, die Liste der "Pioneering Global Brand 2025"
    veröffentlicht. Aiper, eine führende Marke im Bereich der intelligenten
    Gartentechnologie, wurde als einziges Unternehmen in der Kategorie
    Gartenpflegegeräte ausgezeichnet - für seine herausragende Performance in diesem
    Segment. Diese Auszeichnung bestätigt Aipers führende Position auf dem globalen
    Markt, und zeigt, wie die KI-gestützten Lösungen des Unternehmens das
    Outdoor-Erlebnis von Familien weltweit neu definieren.

    Als Wegbereiter in der Kategorie der kabellosen Poolroboter mit KI-Ausstattung
    bleibt Aiper seiner Markenmission "Sorgenfreies Gartenleben" unverändert treu.
    Seit dem Start seiner globalen Expansion im Jahr 2023 - mit Präsenz in
    Nordamerika, Europa, Australien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Südostasien
    hat Aiper bereits über zwei Millionen Haushalte mit intelligenten
    Reinigungslösungen versorgt. Durch die strategischen Partnerschaften mit
    POOLCORP- dem weltweit größten Händler in der Schwimmbadbranche - sowie Fluidra
    - einem globalen Branchenführer - stärkte Aiper zudem seine Markenführerschaft
    und sein globales Vertriebsnetzwerk.

    Die Fähigkeit von Aiper, branchenspezifische Herausforderungen durch
    KI-Technologien zu überwinden, war der entscheidende Faktor für die diesjährige
    Anerkennung durch Kantar. Scuba V3, der KI-Poolreinigungsroboter der neuesten
    Generation von Aiper, wurde auf der IFA 2025 in Deutschland vorgestellt und
    erhielt mehrere Preise, darunter Chip Highlight IFA 2025, Netzwelt Innovation
    IFA 2025 und Reviewed Awards IFA 2025. Dank integrierter Kamera und eigens
    entwickelter visueller Erkennungsalgorithmen erkennt der Scuba V3 über 20
    Hindernisse wie Blätter, Äste, Abflussöffnungen und Poolleitern präzise und
    ermöglicht so eine kollisionsfreie, vollständige und hocheffiziente Reinigung.
    Im Vergleich zu herkömmlichen Poolrobotern steigert die KI-gestützte
    Wegplanungsfunktion des Scuba V3 die Reinigungseffizienz. Mit einem Gewicht von
    nur 7,5 Kilogramm - etwa so viel wie eine Hauskatze - und einem
    Schnellablaufsystem überzeugt er durch besondere Handlichkeit und Komfort.

    Dies ist nicht der erste technologische Durchbruch von Aiper: Von den kabellos
    ladbaren Poolrobotern der ersten Generation über die intelligente Wegplanung
    "WavePath(TM)" und die Wasserlinienreinigung "WaveLine(TM)" bis hin zur
    All-in-One-Reinigung der Scuba-X-Serie der dritten Generation. Diese
    Innovationen zeigen, wie Aiper die Poolreinigung intelligenter gestaltet. Der
    Scuba V3 markiert den Übergang von der mechanischen zur intelligenten
    Poolreinigung. Nutzer können mit nur einem Tastendruck die mühsame Poolpflege
    hinter sich lassen und einen wahrhaft sorgenfreien, urlaubsähnlichen Lebensstil
    im eigenen Garten genießen.

    Aipers Erfolg basiert auf seiner Strategie "globale Vision + tiefe lokale
    Verankerung". Aipers lokale Teams führen in Europa, den USA, Australien und
    weiteren Märkten jährlich tiefgehende Marktforschungen und Feldstudien durch, um
    sicherzustellen, dass Produktdesign und Mehrwert exakt auf die Bedürfnisse der
    Nutzer zugeschnitten sind.

    Die Vision von Aiper reicht jedoch über Pools hinaus: Auf Grundlage seiner
    technologischen Erfahrung erweitert Aiper sein Portfolio um Lösungen für den
    gesamten Garten - darunter auch intelligente Bewässerungssysteme.2025 brachte
    Aiper IrriSense auf den Markt, das die Rasenpflege mit einer intelligenten,
    wassersparenden Bewässerungslösung revolutioniert. Das System passt
    Bewässerungsstrategien anhand von Echtzeit-Wetterdaten automatisch an,
    ermöglicht es den Nutzern, Wasser zu sparen und trägt durch grüne Technologie
    zur nachhaltigen Entwicklung bei. Dieses Produkt wurde mit zahlreichen Preisen
    ausgezeichnet, darunter der "CES Innovation Awards 2025" und der "IFA 2025
    Innovation Honoree Award".

    Mit seinem diversifizierten Produktportfolio für das intelligente Gartenleben
    hat Aiper bereits zahlreiche Auszeichnungen von führenden internationalen Medien
    und renommierte Designpreise für seine "technische Ästhetik" und "intelligente
    Praktikabilität" erhalten - sowie die Anerkennung von Millionen Nutzern
    weltweit. Durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und die Erweiterung
    der Anwendungen verfolgt Aiper die Visio n, "alle Gartengeräte miteinander zu
    vernetznn". Pool- und Gartengeräte sollen künftig nahtlos zusammenarbeiten und
    ein vollautomatisches, intelligentes Garten-Ökosystem schaffen, sodass Nutzer
    wertvolle Momente in der Natur und mit der Familie genießen können.

