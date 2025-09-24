Siemens: So viel Kurspotenzial ist jetzt noch drin

Auch das Geschäft mit der Automatisierung zeigt erste Erholungstendenzen: Nach 18 Monaten Lagerentleerung in China deutet sich dort ein Boden an, während Europa, insbesondere Deutschland und Italien, die Erholung treiben. Analysten erwarten mittelfristig ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich und stabile Margen.

Der Münchener Industrieriese steht von einem radikalen Konzernumbau. Unterstützt durch Übernahmen wie Altair und Dotmatics soll der Umsatz der Siemens-Digitalsparte bis 2029 auf rund 9 Milliarden Euro wachsen, bei einem EBITA-Margenpotenzial von über 25 Prozent. Damit könnte die Bewertung der Digital-Industries-Sparte mittelfristig deutlich anziehen.

Für die Aktie von Siemens bleiben die Analysten von Bank of America bullish. Sie heben ihr Kursziel von 258 auf 290 Euro an, ein Aufschlag von rund 28 Prozent zum aktuellen Kurs. Ein wichtiger Kurstreiber dürfte die bevorstehende Entkonsolidierung von Siemens Healthineers sein.

"Wir glauben, dass die Markteinschätzung noch unklar ist, ob sie die Entkonsolidierung tatsächlich durchführen werden und wenn ja, ob es sich um eine vollständige Ausgliederung handeln wird oder ob Siemens eine Minderheitsbeteiligung behalten wird", so BofA-Analyst Benjamin Heelan.

Die Smart-Infrastructure-Sparte soll weiterhin über Markterwartungen wachsen. Treiber sind unter anderem der Ausbau von Rechenzentren, der mittlere Spannungsbereich in Stromnetzen sowie die beginnende Erholung im europäischen Bausektor. Siemens dürfte Margen von rund 19 Prozent erreichen, was 100 bis 150 Basispunkte über Konsenserwartungen liegt.

Mit starkem Softwarewachstum, einer sich erholenden Automation in Europa und robustem Smart-Infrastructure-Geschäft erscheint Siemens laut Analysten gut positioniert, um mittelfristig Margen und Bewertung deutlich zu steigern.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





