    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens

    Wandel zum Digital-Konzern

    629 Aufrufe 629 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens: So viel Kurspotenzial ist jetzt noch drin

    Die Analysten von Bank of America sehen den deutschen Traditionskonzern auf dem richtigen Weg und heben ihr Kursziel kräftig an.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bank of America hebt Kursziel für Siemens auf 290 Euro.
    • Umsatz der Digitalsparte soll bis 2029 auf 9 Mrd. Euro wachsen.
    • Automatisierung und Smart-Infrastructure zeigen Erholung.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Wandel zum Digital-Konzern - Siemens: So viel Kurspotenzial ist jetzt noch drin
    Foto: Daniel Karmann/dpa

    Der Münchener Industrieriese steht von einem radikalen Konzernumbau. Unterstützt durch Übernahmen wie Altair und Dotmatics soll der Umsatz der Siemens-Digitalsparte bis 2029 auf rund 9 Milliarden Euro wachsen, bei einem EBITA-Margenpotenzial von über 25 Prozent. Damit könnte die Bewertung der Digital-Industries-Sparte mittelfristig deutlich anziehen.

    Auch das Geschäft mit der Automatisierung zeigt erste Erholungstendenzen: Nach 18 Monaten Lagerentleerung in China deutet sich dort ein Boden an, während Europa, insbesondere Deutschland und Italien, die Erholung treiben. Analysten erwarten mittelfristig ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich und stabile Margen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Long
    210,96€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 13,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    242,44€
    Basispreis
    1,70
    Ask
    × 13,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Siemens

    -0,44 %
    +0,31 %
    -2,77 %
    +7,94 %
    +35,69 %
    +133,83 %
    +127,58 %
    +215,55 %
    +186,38 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610

    Für die Aktie von Siemens bleiben die Analysten von Bank of America bullish. Sie heben ihr Kursziel von 258 auf 290 Euro an, ein Aufschlag von rund 28 Prozent zum aktuellen Kurs. Ein wichtiger Kurstreiber dürfte die bevorstehende Entkonsolidierung von Siemens Healthineers sein. 

    "Wir glauben, dass die Markteinschätzung noch unklar ist, ob sie die Entkonsolidierung tatsächlich durchführen werden und wenn ja, ob es sich um eine vollständige Ausgliederung handeln wird oder ob Siemens eine Minderheitsbeteiligung behalten wird", so BofA-Analyst Benjamin Heelan.

    Die Smart-Infrastructure-Sparte soll weiterhin über Markterwartungen wachsen. Treiber sind unter anderem der Ausbau von Rechenzentren, der mittlere Spannungsbereich in Stromnetzen sowie die beginnende Erholung im europäischen Bausektor. Siemens dürfte Margen von rund 19 Prozent erreichen, was 100 bis 150 Basispunkte über Konsenserwartungen liegt.

    Mit starkem Softwarewachstum, einer sich erholenden Automation in Europa und robustem Smart-Infrastructure-Geschäft erscheint Siemens laut Analysten gut positioniert, um mittelfristig Margen und Bewertung deutlich zu steigern.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 237,83, was eine Steigerung von +5,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wandel zum Digital-Konzern Siemens: So viel Kurspotenzial ist jetzt noch drin Die Analysten von Bank of America sehen den deutschen Traditionskonzern auf dem richtigen Weg und heben ihr Kursziel kräftig an.