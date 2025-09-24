    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFreeport-McMoRan AktievorwärtsNachrichten zu Freeport-McMoRan

    Besonders beachtet!

    241 Aufrufe 241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Freeport-McMoRan Aktie crasht -7,12 % - 24.09.2025

    Am 24.09.2025 ist die Freeport-McMoRan Aktie, bisher, um -7,12 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Freeport-McMoRan Aktie.

    Besonders beachtet! - Freeport-McMoRan Aktie crasht -7,12 % - 24.09.2025
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Freeport-McMoRan ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Gold und Molybdän spezialisiert hat. Es ist einer der größten Kupferproduzenten weltweit mit bedeutenden Projekten in Nord- und Südamerika sowie Indonesien. Hauptkonkurrenten sind BHP Billiton, Rio Tinto und Glencore. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Grasberg-Mine in Indonesien, eine der größten Gold- und Kupferminen der Welt.

    Freeport-McMoRan Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Freeport-McMoRan Aktie. Mit einer Performance von -7,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.141,19€
    Basispreis
    4,55
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.250,00€
    Basispreis
    4,59
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Freeport-McMoRan-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,08 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Freeport-McMoRan Aktie damit um +1,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,74 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    Freeport-McMoRan Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,04 %
    1 Monat +4,33 %
    3 Monate +8,08 %
    1 Jahr -4,93 %

    Informationen zur Freeport-McMoRan Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Freeport-McMoRan Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,55 Mrd.EUR wert.

    Freeport Declares Quarterly Cash Dividends on Common Stock


    Freeport (NYSE: FCX) announced today that its Board of Directors declared cash dividends of $0.15 per share on FCX’s common stock payable on November 3, 2025, to shareholders of record as of October 15, 2025. The declaration includes a base dividend …

    Freeport Provides Update on PT Freeport Indonesia Operations


    Freeport (NYSE: FCX) announced today an update on the status of the previously reported mud rush incident at the Grasberg Block Cave mine (GBC) in Indonesia. On September 20, 2025, PT Freeport Indonesia (PTFI) located two team members who were …

    Freeport-McMoRan Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Freeport-McMoRan Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Freeport-McMoRan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Freeport-McMoRan

    -7,28 %
    +1,84 %
    +4,20 %
    +8,68 %
    -5,91 %
    +41,83 %
    +203,29 %
    +327,20 %
    +148,81 %
    ISIN:US35671D8570WKN:896476



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Freeport-McMoRan Aktie crasht -7,12 % - 24.09.2025 Am 24.09.2025 ist die Freeport-McMoRan Aktie, bisher, um -7,12 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Freeport-McMoRan Aktie.