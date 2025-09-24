Freeport-McMoRan Aktie crasht -7,12 % - 24.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Freeport-McMoRan Aktie. Mit einer Performance von -7,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Freeport-McMoRan ist ein führendes Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Kupfer, Gold und Molybdän spezialisiert hat. Es ist einer der größten Kupferproduzenten weltweit mit bedeutenden Projekten in Nord- und Südamerika sowie Indonesien. Hauptkonkurrenten sind BHP Billiton, Rio Tinto und Glencore. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Grasberg-Mine in Indonesien, eine der größten Gold- und Kupferminen der Welt.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Freeport-McMoRan-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,08 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Freeport-McMoRan Aktie damit um +1,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +3,74 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

Freeport-McMoRan Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,04 % 1 Monat +4,33 % 3 Monate +8,08 % 1 Jahr -4,93 %

Informationen zur Freeport-McMoRan Aktie

Es gibt 1 Mrd. Freeport-McMoRan Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,55 Mrd.EUR wert.

Freeport (NYSE: FCX) announced today that its Board of Directors declared cash dividends of $0.15 per share on FCX’s common stock payable on November 3, 2025, to shareholders of record as of October 15, 2025. The declaration includes a base dividend …

Freeport (NYSE: FCX) announced today an update on the status of the previously reported mud rush incident at the Grasberg Block Cave mine (GBC) in Indonesia. On September 20, 2025, PT Freeport Indonesia (PTFI) located two team members who were …

Freeport-McMoRan Aktie jetzt kaufen?

Ob die Freeport-McMoRan Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Freeport-McMoRan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.