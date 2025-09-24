    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: verkaufenvorwärtsNachricht
    JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum von 4,7 Prozent. Damit liegt er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 21. Oktober minimal unter dem Konsens./ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 07:27 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 07:27 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 340
    Kursziel alt: 340
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




