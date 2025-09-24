KI-Offensive für Deutschland! SAP und OpenAI starten den Staats-Umbruch

Europas größter Softwarekonzern SAP und der US-KI-Pionier OpenAI bündeln ihre Kräfte, um generative künstliche Intelligenz in die deutsche Verwaltung zu bringen. Unter dem Namen "OpenAI for Germany" soll ab 2026 eine speziell für den öffentlichen Sektor zugeschnittene Plattform starten, die auf SAPs Tochter Delos Cloud basiert und auf Microsofts Azure-Technologie läuft.

Die Partner betonen, dass Daten ausschließlich in Deutschland gespeichert und nach strengsten europäischen Standards verarbeitet werden. Delos Cloud stellt die Infrastruktur bereit, die SAP auf 4.000 Grafikprozessoren für KI-Arbeitslasten ausbauen will. Ziel ist es, Verwaltungsprozesse effizienter zu machen, von der Aktenführung bis zur Datenanalyse. "Applied AI ist es, was echten Wert schafft", erklärte SAP-Chef Christian Klein. "Mit 'OpenAI for Germany' bringen wir unsere Cloud-Kompetenz und die führende KI-Technologie von OpenAI zusammen, um Lösungen in Deutschland für Deutschland zu entwickeln."

Stimmen der Partner

OpenAI-CEO Sam Altman hob Deutschlands Rolle als Technologiestandort hervor: "Millionen Menschen hier nutzen ChatGPT bereits heute. Mit diesem Projekt wollen wir das Potenzial auch dem öffentlichen Sektor zugänglich machen – im Einklang mit den deutschen Werten von Vertrauen und Sicherheit."

Microsoft-Chef Satya Nadella betonte die Bedeutung der Plattform Azure für die sichere Umsetzung. "Wir stellen sicher, dass KI mit höchsten Standards für Datenschutz, Compliance und Resilienz eingeführt wird. So können öffentliche Institutionen KI verantwortungsvoll nutzen."

Börsenecho und strategische Bedeutung

Die Börse reagierte prompt: SAP-Aktien legten am Tag der Ankündigung mehr als 3 Prozent auf 232,50 Euro zu (Stand 15:16 Uhr).

Für SAP ist die Allianz ein weiterer Schritt, die eigene Marktstellung im Cloud- und KI-Geschäft auszubauen. Schon zuvor hatte das Walldorfer Unternehmen in Wettbewerber wie Aleph Alpha, Cohere und Anthropic investiert.

Nationale Digitalstrategie im Fokus

"OpenAI for Germany" soll nicht nur Behörden entlasten, sondern auch Deutschlands nationale KI-Strategie unterstützen. Die Bundesregierung peilt bis 2030 einen Wertschöpfungsbeitrag der Technologie von bis zu 10 Prozent am Bruttoinlandsprodukt an. Im Rahmen der Initiative "Made for Germany" haben 61 Konzerne und Investoren, darunter SAP, Investitionen von mehr als 631 Milliarden Euro zugesagt. Allein SAP will über 20 Milliarden Euro bereitstellen, um die digitale Souveränität des Landes zu stärken.

Mit dem Schulterschluss zwischen SAP, OpenAI und Microsoft zeichnet sich eine neue Phase für die Digitalisierung deutscher Verwaltungen ab – mit dem Anspruch, Bürokratie zu verschlanken und gleichzeitig europäische Werte wie Datenschutz und Sicherheit in den Mittelpunkt zu stellen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion