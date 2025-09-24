Neurals Partner Hanf.com erweitert Einzelhandelspräsenz mit Eröffnung des 17. Geschäfts nahe München

Toronto, Ontario (23. September 2025) – Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL) (FSE: HANF) („Neural“ oder das „Unternehmen“) ist ein ethnobotanisches Wirkstoffforschungsunternehmen, das therapeutische Lösungen für Substanzgebrauchsstörungen entwickelt. Gemeinsam mit CWE European Holdings Inc. („CWE“), tätig als Hanf.com und einer der führenden CBD-Einzelhändler Deutschlands, freut sich das Unternehmen, die Eröffnung seines 17. Einzelhandelsstandorts in der Stadt Freising, Bayern, bekannt zu geben. Wie in Neurals Pressemitteilung vom 13. August 2025 ( https://www.newsfilecorp.com/release/262314/Neural-Announces-Completio ... ) offengelegt, hält Neural einen Anteil von 30,75 % an CWE mit einer Option, die restlichen 69,25 % nach Erfüllung bestimmter Bedingungen zu erwerben.

Freising, eine lebendige Universitätsstadt mit mehr als 50.000 Einwohnern, liegt strategisch günstig in der Nähe des Flughafens München und dient als wichtiger Knotenpunkt für die Metropolregion München. Im Rahmen der Wachstumsstrategie von Hanf.com in Bayern wird das neue Geschäft von der Gesellschaft selbst betrieben und nicht als Franchise vergeben, um ein einheitliches Kundenerlebnis zu gewährleisten und die hohen Standards der Marke aufrechtzuerhalten.

„Wir freuen uns, das Hanf.com-Erlebnis nach Freising zu bringen – eine Stadt mit reicher Geschichte, starken Gemeinschaftswerten, einer großen Studentenschaft und einem zukunftsorientierten Geist“, sagte Alex Cerveny, COO von Hanf.com. „Dieser neue Standort erweitert nicht nur unsere Präsenz in Bayern, sondern stärkt auch unsere Reichweite nach München und in die umliegenden Vororte, was zu einem besseren Kundenzugang zu den bewährten Produkten und der Expertise von Hanf.com führt. Darüber hinaus ermöglicht uns unsere etablierte Infrastruktur in der Region größere finanzielle Effizienz, wodurch margenstärkere Umsätze zu den starken Fundamentaldaten und der Wachstumshistorie von Hanf.com hinzukommen.“

Die Eröffnung des Freisinger Geschäfts stellt einen weiteren wichtigen Schritt in Hanf.coms laufender Expansionsstrategie dar und festigt seine Position als Marktführer im schnell wachsenden CBD-Einzelhandelssektor in Deutschland. Informationen über die Einzelhandelspräsenz von Hanf.com in ganz Deutschland finden Sie unter https://hanf.com/info/filialfinder/.