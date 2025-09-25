Super Micro Computer profitiert von Nvidia-Partnerschaft

Super Micro Computer bleibt im Zentrum des KI-Booms. Mit Umsatzzuwachs, ambitionierten Zielen und neuen Produktinitiativen wie DCBBS sowie der Integration von Nvidias Blackwell-Chips rückt der Server-Spezialist wieder zunehmend in den Fokus institutioneller Anleger.

Trotz Quartalszahlen die hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben und die Aktie zuletzt unter Druck setzten liefert das Unternehmen einen soliden Umsatzwachstum. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 notiert dieser bei 47 Prozent. Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Management rund 33 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach KI-fähigen Serverlösungen, während die Bewertung im Branchenvergleich weiter als attraktiv gilt.

Im Unterschied zu Nvidia oder Amazon ist Super Micro Computer (SMCI) bislang weniger bekannt für die breite Öffentlichkeit. Dennoch spielt das Unternehmen eine zentrale Rolle hinter den Kulissen der Tech-Welt: Branchengrößen wie Microsoft, Google, Meta, Amazon und Apple setzen auf SMCI-Serverlösungen, um GPU-intensive KI-Anwendungen zuverlässig zu betreiben.

Zwei Katalysatoren für das nächste Wachstum

Super Micro Computer (SMCI) könnte in den kommenden Quartalen von gleich zwei starken Treibern profitieren. Zum einen sorgt die Data Center Building Block Solution (DCBBS) für einen Innovationssprung: Die Komplettlösung liefert schlüsselfertige Rechenzentrumsinfrastrukturen inklusive vorinstallierter Server-Racks, Kühlung und Stromversorgung, was laut CEO Charles Liang den Aufbau von KI-Datenzentren von bisher bis zu zwei Jahren auf nur wenige Monate verkürzt.

Zum anderen treibt Nvidias neue Blackwell-Generation den Markt an und SMCI liefert bereits in großem Umfang GB300-Racks und HGX-B300-Systeme aus. Liang unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaft: "Supermicro hat die beste Erfolgsbilanz bei schnellen und erfolgreichen Deployments neuer Nvidia-Technologien."

Risiken: Abhängigkeit von Cloud-Riesen

Das größte Risiko liegt weniger bei SMCI selbst als bei den hyperskalierenden Cloud-Anbietern. Sollten Microsoft, Google oder Amazon ihre Investitionen in KI-Infrastruktur drosseln, würde auch SMCI unter Druck geraten. Einige Analysten warnen bereits vor einem möglichen "Peak AI Spending" 2025. Bisher deuten die Signale aus der Branche allerdings nicht auf eine Abkühlung hin.

Zusätzlich steht SMCI vor einer internen Herausforderung: Das Unternehmen hat Mängel in seinen Finanzkontrollen festgestellt und arbeitet daran, diese zu beheben. Ob die Maßnahmen langfristig ausreichen, um solche Probleme vollständig zu lösen, bleibt offen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





