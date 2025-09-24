dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 24.09.2025 - 15.15 Uhr
- BaFin prüft Gerresheimer, Kurs fällt stark ab.
- Commerzbank startet Aktienrückkauf über 1 Mrd. Euro.
- Stellantis schließt Werke wegen Absatzkrise vorübergehend.
ROUNDUP 2: BaFin prüft bei Gerresheimer Geschäftsbericht - Kurs sackt ab
DÜSSELDORF - Der Verpackungshersteller Gerresheimer steht im Visier der BaFin. Die deutsche Finanzaufsicht hat am 18. September eine Prüfung des Konzernabschlusses 2023/24 (Ende November) und des Lageberichts eingeleitet, wie aus einer Erklärung der Behörde am Mittwoch hervorgeht. Es gebe konkrete Hinweise, dass Gerresheimer gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe. Der MDax -Konzern sagte seine Kooperation zu, um den Sachverhalt zu klären. Dabei vertrat Gerresheimer die Auffassung, korrekt bilanziert zu haben. An der Börse sorgten die Nachrichten für einen Kursrutsch.
Commerzbank steckt eine Milliarde in Aktienrückkauf
FRANKFURT - Die Commerzbank kauft wie angekündigt im großen Stil eigene Aktien zurück. Bis 10. Februar 2026 will das Geldhaus dafür bis zu einer Milliarde Euro ausgeben, wie es am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dies habe der Vorstand nach der Genehmigung durch die Europäische Zentralbank und die Finanzagentur des Bundes beschlossen. Der Kurs der Commerzbank-Aktie sprang nach den Neuigkeiten in die Höhe und lag zuletzt noch mit 1,4 Prozent im Plus bei 31,54 Euro. Der Aktienrückkauf ist der fünfte des Dax-Konzerns seit 2023 und soll an diesem Donnerstag beginnen.
ROUNDUP: Investoren steigen mit Milliarden bei Tennet Deutschland ein
DEN HAAG - An der deutschen Tochter des staatlichen niederländischen Strom-Netzbetreibers Tennet werden sich drei Investoren beteiligen. Damit seien die Finanzierungsprobleme des Unternehmens strukturell gelöst, teilte das niederländische Finanzministerium in Den Haag mit.
ROUNDUP: Stellantis schließt vorübergehend Werke
PARIS - Die Absatzkrise zwingt den Autokonzern Stellantis zu vorübergehenden Werksschließungen. Der Produktionsrhythmus werde in einigen Werken in Europa durch vorübergehende Schließungen angepasst, teilte Stellantis nach Medienberichten zu Produktionsunterbrechungen in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und Polen mit. Diese Maßnahme ziele darauf ab, das Produktionstempo an den schwierigen Markt in Europa anzupassen und gleichzeitig Lagerbestände abzubauen, hieß es von dem Mutterkonzern von Marken wie Peugeot, Fiat, Chrysler und Opel.
Wechsel angekündigt: So baut Mercedes seinen Vorstand um
STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz baut seinen Vorstand erneut um. Michael Schiebe, derzeit Chef der Mercedes-Tochter AMG, rückt zum 1. Dezember dieses Jahres zum Produktionsvorstand auf, wie Mercedes mitteilte. Der aktuelle Produktionsvorstand Jörg Burzer wiederum übernehme dann das Vorstandsressort Entwicklung & Einkauf sowie die Rolle des Chief Technology Officer (CTO) von Markus Schäfer, der seine Karriere nach mehr als 30 Jahren bei Mercedes-Benz mit dem Auslaufen seines Vertrages beenden werde. Die Nachfolge für Schiebe bei der Performance- und Sportwagenmarke AMG werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, hieß es.
Stahltarife: Dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis
DÜSSELDORF - In der nordwestdeutschen Stahlindustrie haben Arbeitgeber und IG Metall auch in der dritten Runde der Tarifverhandlungen keine entscheidenden Fortschritte erzielt. "Aufgrund der großen Unterschiedlichkeit der beiden Lösungsvorschläge wurde die Verhandlung nach fünf Stunden unterbrochen", sagte IG Metall-Verhandlungsführer Knut Giesler.
Autozulieferer Kiekert meldet Insolvenz an
HEILIGENHAUS - Das auf Autoschlösser spezialisierte Unternehmen Kiekert AG im nordrhein-westfälischen Heiligenhaus hat Insolvenz angemeldet. Es gehört bislang einem chinesischen Unternehmen. Der operative Geschäftsbetrieb laufe im vorläufigen Verfahren an allen Standorten regulär weiter, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Joachim Exner mit. Die Löhne und Gehälter der rund 700 Mitarbeitenden in Deutschland seien über das Insolvenzgeld bis einschließlich November gesichert. Das vorläufige Insolvenzverfahren wurde vom Amtsgericht Wuppertal angeordnet, wie aus dem Portal Insolvenzbekanntmachungen hervorging.
Weitere Meldungen
-BASF stellt Hydrosulfit-Produktion in Ludwigshafen ein -Genehmigungen für Northvolt-Übernahme erteilt
-ROUNDUP 3/Super-Taifun 'Ragasa': Taiwan und Philippinen melden Tote -ROUNDUP: Geld verdienen mit Untermiete? BGH hegt Zweifel -SAP und OpenAI wollen deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgen -Kunden kaufen weniger Sofas - Umsätze brechen ein
-Weimer hofft auf Milliardeninvestitionen von Netflix & Co -Verband kritisiert Podcast-Ausbau der ARD
-Polizei: Angriff auf Bahninfrastruktur - Kabel beschädigt -Polen will U-Boote kaufen - Angebot auch aus Deutschland -Festnahme nach Hackerangriff auf Flughäfen
-Allianz: Cyberabwehr hilft - Hacker suchen leichtere Beute -Weimer warnt vor Google-KI: Gefahr für Medienvielfalt -Klage gegen Abschalteinrichtungen bei Diesel-Autos
-ROUNDUP: Jimmy Kimmel kehrt mit Appell für Meinungsfreiheit zurück -Netflix-Rekordfilm vorerst uneinholbar
-ROUNDUP: Kein Normalbetrieb am Flughafen BER in den nächsten Tagen -EU-Gerichtshof prüft Streit um Sportwettverluste
-DJV kritisiert 'Trumps Feldzug' gegen Medien
-Interview in U-Haft: Ex-Wirecard-Chef will wieder arbeiten -Spitzenernte bei Kartoffeln - Niedrige Preise°
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 51,63 auf Tradegate (24. September 2025, 15:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +1,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 49,69 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +6,59 %/+45,35 % bedeutet.
Ich denke, es sind sich alle einig, dass der Vertrauensschaden bei der Gerresheimer deutlich stärker ausgeprägt ist als der tatsächliche Schaden. Man hat ja offenbar "nur" Umsätze verschoben und nicht erfunden. Diese Bilanzmanipulation trifft insofern auf fruchtbaren Boden als der Vorstand davon unabhängig zuletzt auch schon keine gute Figur gemacht hat. Wer ein paar Tage vor der HV die Dividende streicht, wer ganz offensichtlich die Due Dilligence bei einer Unternehmensübernahme verpatzt, wer ständig seine eigenen Prognosen verfehlt, dem fehlt dann auch noch eine Untersuchung durch die BaFin.
⚠️⚠️⚠️ Offener Brief an die aktivistischen Aktionäre mit dem Appell, weiterhin Druck auf Gerresheimer auszuüben, so dass endlich wesentliche Veränderungen durchgeführt werden. Insbesondere neben dem bereits erfolgten CFO-Wechsel und dem angedachten Verkauf von Moulded Glass auch ein massives Kostensenkungsprogramm und weitere Portfoliooptimierungen. Für den letztgenannten Punkt hier ein konkreter Vorschlag: ⚠️⚠️⚠️
Centor würde sich meiner Ansicht nach dafür hervorragend anbieten.
Eine Separierung wäre quasi überflüssig, da das Tochter-Unternehmen bereits jetzt eigenständig mit seinen beiden Werken in Ohio (USA) agiert.
Es hat, so weit ich weiß, als einziges Gerresheimer Tochter-Unternehmen eine eigene Homepage und tritt auf Messen und Ausstellungen eigenständig als "Centor" auf. Klein darunter steht "A Gerresheimer Company".
Vor 10 Jahren hat man das Unternehmen für 725 Mio. Dollar übernommen. Und ich würde schätzen, da es unangefochtener Marktführer in den USA mit seinen orangefarbenen Pillendosen ist, dass es mittlerweile rund 1 Mrd. Euro wert ist und bei Private-Equity-Unternehmen sehr begehrt sein dürfte.
https://www.finance-magazin.de/deals/ma/behind-the-deal-gerr…
Es passt mit seinen "normalen" Pillendosen aber nicht mehr so ganz in die modernen Zukunftspläne der "neuen" Gerresheimer mit seinen High-Value-Lösungen mit Injektoren, Pens, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, Mikropumpen, Spritzen und Injektionsfläschchen.
Wobei auch bei Centor die Entwicklungen Richtung moderne Hightech-Anwendungen gehen, was den Wert noch mehr steigert. Seit kurzem gibt es Pillendosen mit Erinnerungsfunktion. Dh der Deckel enthält einen Chip, der registriert, wann die Dose geöffnet wurde und speichert dies für den Anwender bzw. Patienten.
https://www.gerresheimer.com/kunden/produkte-loesungen/pharm…
Sollte tatsächlich Moulded Glass als auch Centor verkauft werden, könnte Gerresheimer damit seine gesamte Nettofinanzverschuldung in Höhe von 2 Mrd. Euro vollständig tilgen.
Es verbliebe noch eine Gerresheimer mit weiterhin rund 30 Werken in 16 Ländern, einem Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro und einer deutlich gesteigerten EBITDA-Marge von 23-27 Prozent und mit der Marktführerschaft bzw. der Top3-Zugehörigkeit bei High-Value-Lösungen für Pharma und Biologika. Zudem komplett schuldenfrei.
Wie oft muss man eigentlich noch die Diskussion führen, dass das nicht „Goldman“ ist oder eine Strategie von Goldman, sondern dass diese Stimmrechtsmitteilungen sich in den allermeisten Fällen aus Kundentransaktionen von Goldmans Kunden ergeben?!
Da verleiht Blackrock seine Aktien an einen Hedge Funds und Goldman ist die Investmentbank/Prime Brokerage Abteilung dazwischen und muss aus regulatorischen Gründen die Stimmrechte melden. Und jedes Mal wird daraus in den Foren gemacht, dass Goldman einsteigt/erhöht/Strategien fährt.
Kann man da nicht mal ein wenig Logik walten lassen? Wenn es nach diesen Meldungen geht, dann hätten GS, JPM, BoA, BNP, SocGen, Citi, MS mind. zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge in deutsche Einzelwerte gesteckt. Klingt das plausibel, dass Investmentbanken einen View auf deutsche Nebenwerte haben, die eigene Bilanz nutzen und dafür regulatorisches Kapital vorhalten müssen?
Auf der Covestro Homepage steht, dass ADNOC über 95% der Stimmrechte hält - und dennoch werden JPM, Goldman und MS weiterhin über 23% der Stimmrechte zugerechnet. Helfen solche Beispiel evtl.?