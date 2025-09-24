Mutares will mit Exits Gas geben

Die Münchener sind eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft. Mutares erwirbt ertragsschwache beziehungsweise mit Verlust arbeitende mittelständische Unternehmen und Konzernausgliederungen, mit dem Ziel, sie zu restrukturieren und anschließend wieder zu versilbern. In den letzten Jahren haben die Münchener stets eine fürstliche Dividende gezahlt. 2024 wurden 2 Euro je Aktie ausgekehrt. Macht eine Dividendenrendite von 7%! Die Beteiligungsgesellschaft schreibt schöne Gewinne. Die Holding steigerte das Nettoergebnis im ersten Halbjahr 2025 um 32% auf knapp 70 Millionen Euro. Im ersten Semester kletterten die Umsätze um 19% auf 3,1 Milliarden Euro. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand die kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Diese sieht einen Anstieg der Umsatzerlöse im Mutares-Konzern in einer Range von 6,5 Milliarden bis 7,5 Miliarden. Für die Mutares Holding wird ein Jahresüberschuß in einer Bandbreite von 130 Millionen bis 160 Millionen erwartet.

Um Zuwächse zu schaffen, soll bei den Exits Gas gegeben werden. Der letzte Exit ist Celcim, ein renommierter Anbieter von Kohlenstoff- und Edelstahlverarbeitungslinien, Edelstahlwalzwerke sowie mechatronische Produkte und metallurgischen Dienstleistern, der seit mehr als 100 Jahren Stahlerzeuger in aller Welt beliefert. Old Economy as it’s best. In wenigen Wochen möchte Mutares das US-Geschäft von Kawneer übernehmen. Das Objekt der Begierde ist ein Entwickler, Hersteller, Lieferant und Vertreiber von Aluminiumfenster- und Fassadensystemen und operiert über drei Länder bezogenen Geschäftseinheiten in den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien, das über eine hohe Marktdurchdringung und langjährige Kundenbeziehungen verfügt.