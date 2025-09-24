AKTIE IM FOKUS
Covestro ziehen an - Bericht über Einigung von Adnoc mit EU
- Covestro-Aktien steigen um 3,8% auf 57,60 Euro.
- Adnoc nähert sich Genehmigung für Übernahme durch EU.
- Gespräche über Zugeständnisse könnten bald abgeschlossen sein.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anteilsscheine von Covestro haben am Mittwoch spürbar Boden gutgemacht. Die sogenannten Aktien zum Verkauf im Rahmen einer schwebenden Übernahme durch die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) legten am Nachmittag um 3,8 Prozent auf 57,60 Euro zu.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass Adnoc einer Genehmigung des Zukaufs durch die Europäische Union näher komme. Gespräche mit den Behörden hätten den Weg zu einem Paket aus Zugeständnissen geebnet, hieß es unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Diese könnten bereits kommende Woche finalisiert werden.
Zuvor hatten die europäischen Wettbewerbshüter die Prüfung der Übernahme von Covestro ausgesetzt, was den Aktienkurs Anfang September einbrechen ließ. Anleger befürchteten, der Deal könne platzen. Vor rund zwei Wochen ging aber aus einem Medienbericht hervor, dass Adnoc zu Zugeständnissen bereit sei./niw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Covestro Aktie
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Covestro Aktie um -3,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,99 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00EUR.