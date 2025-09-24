    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCovestro AktievorwärtsNachrichten zu Covestro

    AKTIE IM FOKUS

    Covestro ziehen an - Bericht über Einigung von Adnoc mit EU

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anteilsscheine von Covestro haben am Mittwoch spürbar Boden gutgemacht. Die sogenannten Aktien zum Verkauf im Rahmen einer schwebenden Übernahme durch die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) legten am Nachmittag um 3,8 Prozent auf 57,60 Euro zu.

    Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass Adnoc einer Genehmigung des Zukaufs durch die Europäische Union näher komme. Gespräche mit den Behörden hätten den Weg zu einem Paket aus Zugeständnissen geebnet, hieß es unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Diese könnten bereits kommende Woche finalisiert werden.

    Zuvor hatten die europäischen Wettbewerbshüter die Prüfung der Übernahme von Covestro ausgesetzt, was den Aktienkurs Anfang September einbrechen ließ. Anleger befürchteten, der Deal könne platzen. Vor rund zwei Wochen ging aber aus einem Medienbericht hervor, dass Adnoc zu Zugeständnissen bereit sei./niw/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Covestro Aktie

    Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 57,95 auf Lang & Schwarz (24. September 2025, 15:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Covestro Aktie um -3,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,99 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,00EUR.






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
