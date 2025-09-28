Erdgasaktien steigen rasant: Entfacht der Tech-Boom die nächste Goldgrube?

Die ehrgeizigen Künstliche-Intelligenz-Projekte der großen Tech-Konzerne belasten das US-amerikanische Stromnetz zunehmend. Laut dem Lawrence Berkeley National Laboratory wird sich der Energiebedarf von Rechenzentren bis zum Jahr 2028 verdoppeln. Das Netz selbst kämpft indes mit veralteter Infrastruktur, jahrelangen Anschlusswarteschlangen und jahrzehntelang stagnierender industrieller Entwicklung. Experten warnen, dass es derzeit kaum in der Lage ist, diese wachsende Nachfrage zu decken.

Eine mögliche Antwort auf das Problem liegt in sogenannten Off-Grid-Lösungen. Dabei beziehen Rechenzentren Strom direkt aus eigenen Quellen, anstatt jahrelang auf den Anschluss ans öffentliche Netz warten zu müssen. "Wir konzentrieren uns darauf, Rechenzentren direkt zu versorgen, damit sie nicht auf diese mehrjährigen Netzausbauprojekte warten müssen, die in den Vereinigten Staaten leider nötig sind", erklärte Chad Zamarin, Geschäftsführer des Pipelinebetreibers Williams Companies, im August auf einer Konferenz.

Ein zentraler Baustein für diese Strategie ist Erdgas. Es steht in den Vereinigten Staaten in großer Menge zur Verfügung, ist sauberer als Kohle und lässt sich schneller und kostengünstiger entwickeln als Kernkraft.

Investitionen in Erdgas steigen

Die Kurse an der New Yorker Börse der größten Erdgasproduzenten spiegeln das wachsende Interesse wider. Expand Energy Corporation legte in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 25 Prozent zu. EQT Corporation stieg um mehr als 40 Prozent, Range Resources um mehr als 14 Prozent und Williams Companies um über 33 Prozent.

Off-Grid-Strom kann jedoch aus unterschiedlichen Quellen stammen. Im März 2024 vereinbarte Talen Energy mit Amazon Web Services die Lieferung von mehr als 1,9 Gigawatt Strom aus dem Kernkraftwerk Susquehanna Steam Electric Station für ein angrenzendes Rechenzentrum. Auch andere Tech-Konzerne setzen auf erneuerbare Energiequellen wie Solar- oder Kernkraft für ihre KI-Vorhaben. Laut Morgan Stanley können diese Projekte allerdings Jahrzehnte in Anspruch nehmen, während ein Erdgaswerk in etwa fünf Jahren betriebsbereit ist.

"Jeder Markt in den Vereinigten Staaten, der nennenswerte Anteile an erneuerbaren Energien hat, funktioniert nur, weil Erdgaskapazitäten die Lücken schließen, wenn Sonne und Wind schwächeln", betonte Zamarin im September.

Große Deals und milliardenschwere Investitionen

Die Nachfrage nach Erdgas für Rechenzentren zieht auch große Investitionen nach sich. Im Februar unterzeichnete Energy Transfer einen Vertrag mit dem Rechenzentrumsbetreiber CloudBurst zur Lieferung von 1,2 Gigawatt Off-Grid-Strom in der Nähe von San Marcos, Texas. Im September kaufte Blackstone ein Erdgaswerk in Pennsylvania für mehr als eine Milliarde US-Dollar. Meta begann im Dezember 2024 mit der Entwicklung eines über 2.000 Acre (rund 8,1 Millionen Quadratmeter) großen Geländes in Richland Parish, Louisiana, für ein Rechenzentrum im Wert von zehn Milliarden US-Dollar. Die Louisiana Public Service Commission genehmigte im August den Bau von drei neuen Erdgasturbinen, die mehr als zwei Gigawatt Strom liefern sollen.

"Kürzlich angekündigte groß angelegte Strom- und KI-Deals unterstreichen die fundamentalen Rückenwinde für den Gasmarkt", sagte Mark Scucchi, Finanzchef von Range Resources, in einer Telefonkonferenz. Auch Chevron plant im Januar in Zusammenarbeit mit Engine No. 1 den Bau von Erdgaswerken im ganzen Land, um Rechenzentren Off-Grid-Strom bereitzustellen.

"Es ist eine spannende Zeit für Erdgas", kommentierte Domenic Dell’Osso, CEO von Expand Energy, bei einer Telefonkonferenz. "Die Menschen erkennen den Wert von Gas für die Wirtschaft und die Effizienz, die es bei wachsender Stromnachfrage schafft – alles angetrieben durch unsere wachsende Wirtschaft und die Innovationen im Bereich KI."

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion