    illycaffè lanciert CoffeeB in Italien / Das System wird im Online-Shop von illycaffè sowie in ausgewählten illy-Geschäften in Italien erhältlich sein (FOTO)

    Triest/Zürich (ots) - Die Einführung von CoffeeB in Italien markiert einen
    weiteren Schritt in der Partnerschaft zwischen Migros und illycaffè, dem
    führenden italienischen Unternehmen für nachhaltigen Premium-Kaffee.

    Cristina Scocchia, CEO von illycaffè : "Unsere Zusammenarbeit mit der Migros und
    CoffeeB ist ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Innovationen in der
    Kaffeeindustrie voranzutreiben. Damit verbinden wir italienische Kaffeetradition
    mit zukunftsweisender Technologie."

    CoffeeB vereint eine patentierte Brühtechnologie mit vollständig kompostierbaren
    Coffee Balls aus frisch geröstetem Kaffee und erfüllt somit die wachsende
    Nachfrage nach Kaffeesystemen, die Verpackungen reduzieren und das Recycling
    erleichtern.

    "Die Kaffeekultur ist in der italienischen Gesellschaft tief verwurzelt. Wir
    freuen uns, dass illycaffè CoffeeB nun in diesem bedeutenden Markt anbietet",
    sagt Matthias Wunderlin, Leiter Migros Industrie . CoffeeB ist bereits in
    Deutschland und Frankreich erhältlich, global setzt die Migros auf Lizenznehmer
    wie Keurig Dr. Pepper. Der Kaffeeriese hat die CoffeeB-Brühtechnologie für die
    Märkte USA, Kanada und Mexiko lizenziert.

    CoffeeB ist ab sofort in ausgewählten illycaffè-Stores in Italien sowie online
    erhältlich. Weitere Informationen unter http://www.illy.com .

