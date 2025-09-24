illycaffè lanciert CoffeeB in Italien / Das System wird im Online-Shop von illycaffè sowie in ausgewählten illy-Geschäften in Italien erhältlich sein (FOTO)
Triest/Zürich (ots) - Die Einführung von CoffeeB in Italien markiert einen
weiteren Schritt in der Partnerschaft zwischen Migros und illycaffè, dem
führenden italienischen Unternehmen für nachhaltigen Premium-Kaffee.
Cristina Scocchia, CEO von illycaffè : "Unsere Zusammenarbeit mit der Migros und
CoffeeB ist ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Innovationen in der
Kaffeeindustrie voranzutreiben. Damit verbinden wir italienische Kaffeetradition
mit zukunftsweisender Technologie."
weiteren Schritt in der Partnerschaft zwischen Migros und illycaffè, dem
führenden italienischen Unternehmen für nachhaltigen Premium-Kaffee.
Cristina Scocchia, CEO von illycaffè : "Unsere Zusammenarbeit mit der Migros und
CoffeeB ist ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Innovationen in der
Kaffeeindustrie voranzutreiben. Damit verbinden wir italienische Kaffeetradition
mit zukunftsweisender Technologie."
CoffeeB vereint eine patentierte Brühtechnologie mit vollständig kompostierbaren
Coffee Balls aus frisch geröstetem Kaffee und erfüllt somit die wachsende
Nachfrage nach Kaffeesystemen, die Verpackungen reduzieren und das Recycling
erleichtern.
"Die Kaffeekultur ist in der italienischen Gesellschaft tief verwurzelt. Wir
freuen uns, dass illycaffè CoffeeB nun in diesem bedeutenden Markt anbietet",
sagt Matthias Wunderlin, Leiter Migros Industrie . CoffeeB ist bereits in
Deutschland und Frankreich erhältlich, global setzt die Migros auf Lizenznehmer
wie Keurig Dr. Pepper. Der Kaffeeriese hat die CoffeeB-Brühtechnologie für die
Märkte USA, Kanada und Mexiko lizenziert.
CoffeeB ist ab sofort in ausgewählten illycaffè-Stores in Italien sowie online
erhältlich. Weitere Informationen unter http://www.illy.com .
Pressekontakt:
Medienbüro CoffeeB
Schröder+Schömbs PR GmbH
Isabelle Ritter
mailto:coffeeb@schroederschoembs.com
+49 30 349964-50
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169569/6124517
OTS: CoffeeB
Coffee Balls aus frisch geröstetem Kaffee und erfüllt somit die wachsende
Nachfrage nach Kaffeesystemen, die Verpackungen reduzieren und das Recycling
erleichtern.
"Die Kaffeekultur ist in der italienischen Gesellschaft tief verwurzelt. Wir
freuen uns, dass illycaffè CoffeeB nun in diesem bedeutenden Markt anbietet",
sagt Matthias Wunderlin, Leiter Migros Industrie . CoffeeB ist bereits in
Deutschland und Frankreich erhältlich, global setzt die Migros auf Lizenznehmer
wie Keurig Dr. Pepper. Der Kaffeeriese hat die CoffeeB-Brühtechnologie für die
Märkte USA, Kanada und Mexiko lizenziert.
CoffeeB ist ab sofort in ausgewählten illycaffè-Stores in Italien sowie online
erhältlich. Weitere Informationen unter http://www.illy.com .
Pressekontakt:
Medienbüro CoffeeB
Schröder+Schömbs PR GmbH
Isabelle Ritter
mailto:coffeeb@schroederschoembs.com
+49 30 349964-50
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169569/6124517
OTS: CoffeeB
Autor folgen