illycaffè lanciert CoffeeB in Italien / Das System wird im Online-Shop von illycaffè sowie in ausgewählten illy-Geschäften in Italien erhältlich sein (FOTO)

Triest/Zürich (ots) - Die Einführung von CoffeeB in Italien markiert einen

weiteren Schritt in der Partnerschaft zwischen Migros und illycaffè, dem

führenden italienischen Unternehmen für nachhaltigen Premium-Kaffee.



Cristina Scocchia, CEO von illycaffè : "Unsere Zusammenarbeit mit der Migros und

CoffeeB ist ein wichtiger Schritt, um nachhaltige Innovationen in der

Kaffeeindustrie voranzutreiben. Damit verbinden wir italienische Kaffeetradition

mit zukunftsweisender Technologie."





CoffeeB vereint eine patentierte Brühtechnologie mit vollständig kompostierbaren

Coffee Balls aus frisch geröstetem Kaffee und erfüllt somit die wachsende

Nachfrage nach Kaffeesystemen, die Verpackungen reduzieren und das Recycling

erleichtern.



"Die Kaffeekultur ist in der italienischen Gesellschaft tief verwurzelt. Wir

freuen uns, dass illycaffè CoffeeB nun in diesem bedeutenden Markt anbietet",

sagt Matthias Wunderlin, Leiter Migros Industrie . CoffeeB ist bereits in

Deutschland und Frankreich erhältlich, global setzt die Migros auf Lizenznehmer

wie Keurig Dr. Pepper. Der Kaffeeriese hat die CoffeeB-Brühtechnologie für die

Märkte USA, Kanada und Mexiko lizenziert.



CoffeeB ist ab sofort in ausgewählten illycaffè-Stores in Italien sowie online

erhältlich. Weitere Informationen unter http://www.illy.com .



