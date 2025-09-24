Börsenstart USA - 24.09. - Dow Jones stark +0,08 %

Der Dow Jones steht bei 46.351,05 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +1,97 %, Walt Disney +1,95 %, Salesforce +1,93 %, American Express +1,65 %, JPMorgan Chase +1,59 %

Flop-Werte: The Home Depot +0,06 %, Apple +0,21 %, Merck & Co +0,22 %, Nike (B) +0,26 %, Verizon Communications +0,27 %

Der US Tech 100 steht bei 24.580,26 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Marvell Technology +5,41 %, Intel +4,44 %, Ross Stores +4,29 %, Diamondback Energy +4,08 %, Tesla +3,25 %

Flop-Werte: Micron Technology -3,49 %, Adobe -2,31 %, Synopsys -2,10 %, Electronic Arts -1,72 %, Lam Research -1,24 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.655,80 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: Intel +4,44 %, Ross Stores +4,29 %, Quanta Services +4,15 %, Diamondback Energy +4,08 %, CF Industries Holdings +4,07 %

Flop-Werte: Freeport-McMoRan -9,58 %, Te Connectivity -5,09 %, Micron Technology -3,49 %, Adobe -2,30 %, Synopsys -2,10 %