DAX, uniQure & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|uniQure
|+186,20 %
|Biotechnologie
|🥈
|Lithium Americas
|+98,45 %
|Rohstoffe
|🥉
|Hisense Home Appliances Group Ltd. (H)
|+14,01 %
|Konsum
|🟥
|Acadia Pharmaceuticals
|-14,42 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|Gerresheimer
|-16,28 %
|Gesundheitswesen
|🟥
|CARBIOS
|-16,87 %
|Chemie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|HeraMED
|Gesundheitswesen
|🥈
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|Alibaba Group
|Einzelhandel
|Oregen Energy
|Öl/Gas
|Brera Holdings Registered - B
|Freizeit
|Gerresheimer
|Gesundheitswesen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|304
|-
|🥈
|Gerresheimer
|124
|Gesundheitswesen
|🥉
|Almonty Industries
|64
|Rohstoffe
|Opendoor Technologies
|34
|Informationstechnologie
|POET Technologies
|28
|Erneuerbare Energien
|DroneShield
|25
|Sonstige Technologie
