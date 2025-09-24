Besonders beachtet!
Deutlicher Kurssprung bei der Marvell Technology Aktie - 24.09.2025
Am 24.09.2025 ist die Marvell Technology Aktie, bisher, um +5,40 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.
Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.
Marvell Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Marvell Technology Aktie. Mit einer Performance von +5,40 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Marvell Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +0,93 %.
Allein seit letzter Woche ist die Marvell Technology Aktie damit um +8,90 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Marvell Technology auf -42,06 %.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.
Marvell Technology Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,90 %
|1 Monat
|+0,47 %
|3 Monate
|+0,93 %
|1 Jahr
|-2,53 %
Informationen zur Marvell Technology Aktie
Es gibt 862 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 57,68 Mrd.EUR wert.
Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?
Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.