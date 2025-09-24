    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsCSI 300 Index IndexvorwärtsNachrichten zu CSI 300 Index

    Rallye ohne Alternative

    23 Billionen Gründe, warum die China-Rallye weiterlaufen wird

    Mit dem Renditekollaps bei Bargeld, Bonds und Immobilien bleibt den Chinesen kaum eine Wahl: Fast 23 Billionen US-Dollar warten darauf, in Aktien zu fließen – die Rallye könnte noch Jahre anhalten.

    Die chinesischen Aktienmärkte stehen vor einer potenziell langanhaltenden Rallye. Der CSI 300 Index hat seit seinen Tiefstständen im April bereits über 25 Prozent zugelegt – angetrieben von der Euphorie rund um Künstliche Intelligenz und der Entspannung im Handelsstreit mit den USA, die kürzlich in einem Gespräch zwischen Donald Trump und Xi Jinping gipfelte. Doch hinter dieser Aufwärtsbewegung steckt mehr als kurzfristiger Optimismus: Viele Chinesen sehen schlichtweg keine attraktiven Alternativen mehr.

    Die chinesischen Haushalte sitzen auf fast 23 Billionen US-Dollar (19,5 Billionen Euro) an Ersparnissen. Doch Sparbücher, Geldmarktfonds und Wealth Management Products werfen kaum noch Rendite ab. Fünfjähriges Festgeld bringt bei den größten Banken nur noch etwa 1,3 Prozent Zinsen, während die Rendite populärer Geldmarktfonds auf 1,1 Prozent gefallen sind – weniger als die Hälfte des Ertrags zu Beginn von 2024. Auch Staatsanleihen bieten nur minimale Renditen: Die Benchmark-10-Jahres-Rendite liegt Bloomberg zufolge bei 1,80 Prozent, deutlich unter dem Fünfjahres-Durchschnitt von 2,58 Prozent.

    Der traditionelle Rückhalt der chinesischen Anleger, Immobilien, verliert schon länger an Attraktivität. Nach vier Jahren Marktrückgang ist der Anteil des Immobilienvermögens an der Haushaltsvermögen von 74 Prozent in 2021 auf mittlerweile 58 Prozent gesunken, während Aktien und andere risikoreichere Anlagen inzwischen 15 Prozent (zuvor 9 Prozent) ausmachen. Präsident Xi Jinpings Devise, dass "Häuser zum Wohnen, nicht zur Spekulation" dienen, dämpft zudem die Investitionsbereitschaft.

    Wealth Management Produkte und Versicherungsprodukte schneiden ebenfalls schlecht ab. Durchschnittliche Renditen unter 3 Prozent bei WMPs und ein Rückgang der Jahresrendite bei universellen Lebensversicherungen auf 2,5 Prozent zwingen Anleger, nach Alternativen zu suchen. Internationale Märkte sind für viele Chinesen keine Lösung: Kapitalverkehrskontrollen erlauben höchstens 50.000 US-Dollar jährlich in Fremdwährung anzulegen, und Steuern auf Auslandsgewinne betragen 20 Prozent.

    CSI 300 Index

    +2,17 %
    +16,96 %
    +40,73 %
    +19,23 %
    -1,25 %
    +39,26 %
    +21,97 %

    Das Ergebnis: Aktien bleiben fast die einzige attraktive Option. Die Rallye wurde bisher vor allem von institutionellen Anlegern und ausländischen Investoren getragen, doch das Potenzial der kleinen Anleger ist enorm. JPMorgan schätzt, dass bis Ende 2026 noch rund 350 Milliarden US-Dollar zusätzlich in chinesische Aktien fließen könnten.

    Analysten betonen, dass die Rallye dadurch strukturell gestützt ist. Solange andere Anlageklassen unattraktiv bleiben und die Rendite auf alternative Investments niedrig ist, werden chinesische Haushalte ihr Geld weiter in den Aktienmarkt lenken. Mit dieser Dynamik und dem Rückhalt durch technologiegetriebene Wachstumssektoren könnte die China-Rallye noch Jahre andauern.

    Die Kombination aus einem gigantischen Sparvolumen, mageren Renditen auf traditionelle Anlagen und begrenzten Auslandsoptionen sorgt dafür, dass Chinas Aktienmärkte weiter im Fokus stehen. Solange Bargeld, Bonds und Immobilien keine überzeugenden Alternativen bieten, könnten die Kurse trotz aller Risiken weiter steigen – eine Rallye ohne Alternative.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
