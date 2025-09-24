Münchener Verein mit "Sonderpreis der Jury" des renommierten Assekuranz Awards ausgezeichnet (FOTO)
München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde am 18.09.2025 im
exklusiven Ambiente des Airport Club Frankfurt mit dem "Sonderpreis der Jury"
des Assekuranz Awards ausgezeichnet.
Dieser begehrte Preis wurde für die herausragenden Leistungen des Unternehmens
im Bereich der Lebensversicherung für seine neue Deutsche Handwerker
Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) Aktiv verliehen. Rund 150 Gäste aus der
Versicherungsbranche - darunter Vorstände, Produktentwickler, Makler und
Vermittler - würdigten die Unternehmen, die mit Mut, Weitblick und
Innovationskraft neue Maßstäbe setzen.
Joachim Rahn, Leiter des Maklervertriebs, Andreas Gahn, Abteilungsleiter
Produktmanagement/Produktmarketing und Alexander Böhm,
Direktionsbevollmächtigter Maklervertrieb Leben, nahmen den Preis im Rahmen
einer feierlichen Veranstaltung im Frankfurter Airport Club im Namen des
Münchener Verein entgegen. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement des
Unternehmens für nachhaltige Versicherungslösungen im
Lebensversicherungsbereich.
Joachim Rahn kommentierte die Auszeichnung mit den Worten: "Wir sind zutiefst
geehrt, den Sonderpreis der Jury im Rahmen des Assekuranz Awards 2025 für unsere
neue Aktiv-Variante der Deutsche Handwerker BU Aktiv entgegenzunehmen. Bei der
Münchener Verein Versicherungsgruppe verfolgen wir eine klare Vision, die
Nachhaltigkeit und Innovation in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie
stellt. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung der harten Arbeit und des
Engagements unserer Mitarbeitenden, die unser Ziel verfolgen, unseren Kundinnen
und Kunden nachhaltige und erstklassige Versicherungslösungen anzubieten."
Die von Ascore bereits 2024 zum "Tarif des Jahres" ausgezeichnete Deutsche
Handwerker BU Aktiv des Münchener Verein wurde zu Beginn vergangenen Jahres
optimiert. Neben Highlights wie einer Soforthilfe bei schweren Krankheiten und
einem Heldenbonus für ehrenamtlich Tätige gibt es außerdem eine
Umorganisationshilfe für Selbstständige von bis zu 10.000 EUR. Alle
Leistungsverbesserungen gelten sowohl für die Aktiv, als auch für die Premium
Variante der Deutschen Handwerker BU. Zudem sind jetzt auch Schüler ab dem 10.
Lebensjahr versicherbar.
"Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung unserer Arbeit, sondern vor
allem eine Bestätigung dafür, dass Mut zur Innovation und Fokus auf den echten
Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden der richtige Weg ist. Wir sind stolz
mit der DHBU Aktiv die in meinen Augen beste Alternative zu einer Premium BU am
Markt anbieten zu können und somit nicht nur unserer Kernzielgruppe dem
Handwerk, sondern allen körperlich Tätigen den Zugang zu einer bezahlbaren
Berufsunfähigkeitsabsicherung zu ermöglichen.", so Andreas Gahn.
Die Deutsche Handwerker BU des Münchener Verein stellt ein maßgeschneidertes
Produkt mit besten Leistungen zur Arbeitskraftabsicherung dar. Dabei wurde der
Tarif speziell auf die besonderen Anforderungen und Risiken körperlich tätiger
Berufe abgestimmt. Dank einer risikogerechten Prämiengestaltung bleiben die
Beiträge auch bei handwerklichen Berufsgruppen bezahlbar.
Mehr zur Deutschen Handwerker BU Aktiv finden Sie hier (https://www.muenchener-v
erein.de/privatkunden/existenz/berufsunfaehigkeitsversicherung/) .
Pressekontakt:
Münchener Verein Versicherungsgruppe
Maximilian Ziegler
Pressereferent
Zentrale Unternehmenskoordination und Presse
Pettenkoferstr. 19
80336 München
Tel.: 089/51 52 1338
mailto:Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.de
http://www.muenchener-verein.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/6124546
OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60945/6124546
OTS: Münchener Verein Versicherungsgruppe
Autor folgen