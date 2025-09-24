Münchener Verein mit "Sonderpreis der Jury" des renommierten Assekuranz Awards ausgezeichnet (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde am 18.09.2025 im
    exklusiven Ambiente des Airport Club Frankfurt mit dem "Sonderpreis der Jury"
    des Assekuranz Awards ausgezeichnet.

    Dieser begehrte Preis wurde für die herausragenden Leistungen des Unternehmens
    im Bereich der Lebensversicherung für seine neue Deutsche Handwerker
    Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) Aktiv verliehen. Rund 150 Gäste aus der
    Versicherungsbranche - darunter Vorstände, Produktentwickler, Makler und
    Vermittler - würdigten die Unternehmen, die mit Mut, Weitblick und
    Innovationskraft neue Maßstäbe setzen.

    Joachim Rahn, Leiter des Maklervertriebs, Andreas Gahn, Abteilungsleiter
    Produktmanagement/Produktmarketing und Alexander Böhm,
    Direktionsbevollmächtigter Maklervertrieb Leben, nahmen den Preis im Rahmen
    einer feierlichen Veranstaltung im Frankfurter Airport Club im Namen des
    Münchener Verein entgegen. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement des
    Unternehmens für nachhaltige Versicherungslösungen im
    Lebensversicherungsbereich.

    Joachim Rahn kommentierte die Auszeichnung mit den Worten: "Wir sind zutiefst
    geehrt, den Sonderpreis der Jury im Rahmen des Assekuranz Awards 2025 für unsere
    neue Aktiv-Variante der Deutsche Handwerker BU Aktiv entgegenzunehmen. Bei der
    Münchener Verein Versicherungsgruppe verfolgen wir eine klare Vision, die
    Nachhaltigkeit und Innovation in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie
    stellt. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung der harten Arbeit und des
    Engagements unserer Mitarbeitenden, die unser Ziel verfolgen, unseren Kundinnen
    und Kunden nachhaltige und erstklassige Versicherungslösungen anzubieten."

    Die von Ascore bereits 2024 zum "Tarif des Jahres" ausgezeichnete Deutsche
    Handwerker BU Aktiv des Münchener Verein wurde zu Beginn vergangenen Jahres
    optimiert. Neben Highlights wie einer Soforthilfe bei schweren Krankheiten und
    einem Heldenbonus für ehrenamtlich Tätige gibt es außerdem eine
    Umorganisationshilfe für Selbstständige von bis zu 10.000 EUR. Alle
    Leistungsverbesserungen gelten sowohl für die Aktiv, als auch für die Premium
    Variante der Deutschen Handwerker BU. Zudem sind jetzt auch Schüler ab dem 10.
    Lebensjahr versicherbar.

    "Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung unserer Arbeit, sondern vor
    allem eine Bestätigung dafür, dass Mut zur Innovation und Fokus auf den echten
    Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden der richtige Weg ist. Wir sind stolz
    mit der DHBU Aktiv die in meinen Augen beste Alternative zu einer Premium BU am
    Markt anbieten zu können und somit nicht nur unserer Kernzielgruppe dem
    Handwerk, sondern allen körperlich Tätigen den Zugang zu einer bezahlbaren
    Berufsunfähigkeitsabsicherung zu ermöglichen.", so Andreas Gahn.

    Die Deutsche Handwerker BU des Münchener Verein stellt ein maßgeschneidertes
    Produkt mit besten Leistungen zur Arbeitskraftabsicherung dar. Dabei wurde der
    Tarif speziell auf die besonderen Anforderungen und Risiken körperlich tätiger
    Berufe abgestimmt. Dank einer risikogerechten Prämiengestaltung bleiben die
    Beiträge auch bei handwerklichen Berufsgruppen bezahlbar.

    Mehr zur Deutschen Handwerker BU Aktiv finden Sie hier (https://www.muenchener-v
    erein.de/privatkunden/existenz/berufsunfaehigkeitsversicherung/) .

