Münchener Verein mit "Sonderpreis der Jury" des renommierten Assekuranz Awards ausgezeichnet (FOTO)

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde am 18.09.2025 im

exklusiven Ambiente des Airport Club Frankfurt mit dem "Sonderpreis der Jury"

des Assekuranz Awards ausgezeichnet.



Dieser begehrte Preis wurde für die herausragenden Leistungen des Unternehmens

im Bereich der Lebensversicherung für seine neue Deutsche Handwerker

Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) Aktiv verliehen. Rund 150 Gäste aus der

Versicherungsbranche - darunter Vorstände, Produktentwickler, Makler und

Vermittler - würdigten die Unternehmen, die mit Mut, Weitblick und

Innovationskraft neue Maßstäbe setzen.





Joachim Rahn, Leiter des Maklervertriebs, Andreas Gahn, Abteilungsleiter

Produktmanagement/Produktmarketing und Alexander Böhm,

Direktionsbevollmächtigter Maklervertrieb Leben, nahmen den Preis im Rahmen

einer feierlichen Veranstaltung im Frankfurter Airport Club im Namen des

Münchener Verein entgegen. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement des

Unternehmens für nachhaltige Versicherungslösungen im

Lebensversicherungsbereich.



Joachim Rahn kommentierte die Auszeichnung mit den Worten: "Wir sind zutiefst

geehrt, den Sonderpreis der Jury im Rahmen des Assekuranz Awards 2025 für unsere

neue Aktiv-Variante der Deutsche Handwerker BU Aktiv entgegenzunehmen. Bei der

Münchener Verein Versicherungsgruppe verfolgen wir eine klare Vision, die

Nachhaltigkeit und Innovation in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie

stellt. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung der harten Arbeit und des

Engagements unserer Mitarbeitenden, die unser Ziel verfolgen, unseren Kundinnen

und Kunden nachhaltige und erstklassige Versicherungslösungen anzubieten."



Die von Ascore bereits 2024 zum "Tarif des Jahres" ausgezeichnete Deutsche

Handwerker BU Aktiv des Münchener Verein wurde zu Beginn vergangenen Jahres

optimiert. Neben Highlights wie einer Soforthilfe bei schweren Krankheiten und

einem Heldenbonus für ehrenamtlich Tätige gibt es außerdem eine

Umorganisationshilfe für Selbstständige von bis zu 10.000 EUR. Alle

Leistungsverbesserungen gelten sowohl für die Aktiv, als auch für die Premium

Variante der Deutschen Handwerker BU. Zudem sind jetzt auch Schüler ab dem 10.

Lebensjahr versicherbar.



"Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung unserer Arbeit, sondern vor

allem eine Bestätigung dafür, dass Mut zur Innovation und Fokus auf den echten

Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden der richtige Weg ist. Wir sind stolz

mit der DHBU Aktiv die in meinen Augen beste Alternative zu einer Premium BU am

Markt anbieten zu können und somit nicht nur unserer Kernzielgruppe dem

Handwerk, sondern allen körperlich Tätigen den Zugang zu einer bezahlbaren

Berufsunfähigkeitsabsicherung zu ermöglichen.", so Andreas Gahn.



Die Deutsche Handwerker BU des Münchener Verein stellt ein maßgeschneidertes

Produkt mit besten Leistungen zur Arbeitskraftabsicherung dar. Dabei wurde der

Tarif speziell auf die besonderen Anforderungen und Risiken körperlich tätiger

Berufe abgestimmt. Dank einer risikogerechten Prämiengestaltung bleiben die

Beiträge auch bei handwerklichen Berufsgruppen bezahlbar.



