    Martin Endress wird Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland (FOTO)

    München (ots) - Zum 1. Oktober tritt Martin Endress als Chief Commercial Officer
    (CCO) in die Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland GmbH ein. In der neu
    geschaffenen Position verantwortet er die Weiterentwicklung des gesamten
    Kundengeschäfts - von klassischen Strom- und Gastarifen bis hin zu integrierten
    Lösungen rund um E-Mobilität, Solarenergie und Wärme. Damit verbindet E.ON
    erstmals alle Angebote für rund 14 Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland
    unter einer kommerziellen Gesamtverantwortung.

    Martin Endress bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus Energie, IT und Beratung
    mit. Nach Stationen bei Microsoft und der Boston Consulting Group trat er 2015
    in den E.ON Konzern ein. Dort startete er als Managing Director bei der E.ON
    Inhouse Consulting und übernahm anschließend bei der E.ON Energie Deutschland
    Verantwortung für die Bereiche Customer Loyalty sowie Digital & Data. 2019
    wechselte er als Chief Commercial Officer zu IONOS und begleitete den
    erfolgreichen Börsengang des Unternehmens. Zuletzt war er CEO des Software- und
    KI-Dienstleisters Cloudflight.

    Filip Thon, CEO der E.ON Energie Deutschland: "Ich freue mich sehr, Martin
    Endress in der Geschäftsführung willkommen zu heißen. Seine Erfahrung im
    Energievertrieb, kombiniert mit digitaler und unternehmerischer Expertise aus
    der Tech-Branche, wird entscheidende Impulse setzen. Er verbindet strategisches
    Denken mit operativer Exzellenz und einem klaren Fokus auf unsere Kundinnen und
    Kunden."

    Martin Endress, designierter CCO der E.ON Energie Deutschland: "Energie ist
    heute weit mehr als Strom und Gas - sie wird digital, vernetzt und
    kundenzentriert. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und
    Kollegen neue Produkte und Services zu entwickeln, die das Leben einfacher und
    nachhaltiger machen. Die notwendige Transformation des Energiemarkts sehe ich
    als große Chance, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden eine
    zukunftsorientierte Energiewelt zu gestalten."

    Pressekontakt:

    E.ON Energie Deutschland GmbH
    Arnulfstraße 203
    80634 München
    http://www.eon.de

    Stefan Moriße
    Tel.: +49 89 1254-43 24



