Martin Endress wird Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland (FOTO)
München (ots) - Zum 1. Oktober tritt Martin Endress als Chief Commercial Officer
(CCO) in die Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland GmbH ein. In der neu
geschaffenen Position verantwortet er die Weiterentwicklung des gesamten
Kundengeschäfts - von klassischen Strom- und Gastarifen bis hin zu integrierten
Lösungen rund um E-Mobilität, Solarenergie und Wärme. Damit verbindet E.ON
erstmals alle Angebote für rund 14 Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland
unter einer kommerziellen Gesamtverantwortung.
Martin Endress bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus Energie, IT und Beratung
mit. Nach Stationen bei Microsoft und der Boston Consulting Group trat er 2015
in den E.ON Konzern ein. Dort startete er als Managing Director bei der E.ON
Inhouse Consulting und übernahm anschließend bei der E.ON Energie Deutschland
Verantwortung für die Bereiche Customer Loyalty sowie Digital & Data. 2019
wechselte er als Chief Commercial Officer zu IONOS und begleitete den
erfolgreichen Börsengang des Unternehmens. Zuletzt war er CEO des Software- und
KI-Dienstleisters Cloudflight.
Filip Thon, CEO der E.ON Energie Deutschland: "Ich freue mich sehr, Martin
Endress in der Geschäftsführung willkommen zu heißen. Seine Erfahrung im
Energievertrieb, kombiniert mit digitaler und unternehmerischer Expertise aus
der Tech-Branche, wird entscheidende Impulse setzen. Er verbindet strategisches
Denken mit operativer Exzellenz und einem klaren Fokus auf unsere Kundinnen und
Kunden."
Martin Endress, designierter CCO der E.ON Energie Deutschland: "Energie ist
heute weit mehr als Strom und Gas - sie wird digital, vernetzt und
kundenzentriert. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und
Kollegen neue Produkte und Services zu entwickeln, die das Leben einfacher und
nachhaltiger machen. Die notwendige Transformation des Energiemarkts sehe ich
als große Chance, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden eine
zukunftsorientierte Energiewelt zu gestalten."
