KATE SPADE NEW YORK'S NEUE KAMPAGNE "SPARK SOMETHING BEAUTIFUL" BRINGT DAS IKONISCHE GEN Z "DUO" ICE SPICE UND CHARLI D'AMELIO ZURÜCK UND BEGRÜSST LAUFEY

New York (ots/PRNewswire) - Diese Gruppe von Frauen demonstriert die Kraft der

Verbundenheit; sie verwandeln das Alltägliche in etwas Schöneres, wenn sie

zusammen sind. An ihrer Seite: die vielseitige Duo-Tasche, die in den

unendlichen Möglichkeiten des Lebens allgegenwärtig ist.



Kate Spade New York hat heute ihre globale Markenkampagne für den Herbst 2025

enthüllt, "Spark Something Beautiful," bringt das kultige Gen Z "Duo" der

vierfach Grammy-nominierten Rapperin Ice Spice und der Tänzerin und vielseitigen

Social-Media-Star Charli D'Amelio zurück und begrüßt die Grammy-prämierte

Singer-Songwriterin Laufey und das Model Reign Judge . Die Kampagne, die das

neue Kapitel der Marke unter der Leitung von CEO und Brand President Eva Erdmann

einläutet, zeichnet sich durch eine frische Ästhetik und eine neue Vision aus,

die darauf abzielt, die nächste Generation anzusprechen und die Magie zu feiern,

die entsteht, wenn wir mit Freunden zusammen sind.





Vor der geschäftigen Kulisse von New York City folgen wir unserer Protagonistin,die auf sich allein gestellt ist ... bis sie sich einer Straßenkreuzung nähert.Als sich ihre Freunde zu ihr gesellen, verwandelt sich die Kreuzung in ein Fest,das zeigt, wie selbst ein kleiner Moment der Verbundenheit etwas Schönesauslösen kann."Wir bei Kate Spade New York glauben, dass es die kleinen gemeinsamen Momentesind, die das Leben wirklich verschönern", so Kaisy Mae O'Reilly, Senior VicePresident of Marketing. "Wie die Duo Bag spiegeln auch unsere KampagnensterneEinzigartigkeit und Vielseitigkeit wider - und strahlen doch gemeinsam amhellsten. Im Kern geht es bei dieser Kampagne darum, dass selbst die einfachstenMomente zu etwas Außergewöhnlichem werden können, wenn man füreinander da ist."Die Kampagne stellt Laufey vor, dessen Witz, Charme und Kunstfertigkeit bei derGeneration Z auf große Resonanz stößt, sowie die wiederkehrenden KampagnenstarsIce Spice und Charli D'Amelio und das Model Reign Judge. Trotz ihrerunterschiedlichen Persönlichkeiten spiegelt die Gruppe die Kraft der Verbindungwider (und die Vielseitigkeit des neuesten Helden von Kate Spade New York, theDuo Bag). Sie alle beweisen die Fähigkeit, das Alltägliche in etwasAußergewöhnliches zu verwandeln."In der Musik ging es mir schon immer um Verbindung - sei es mit dem Publikumbei einem Konzert oder mit den Menschen, die mir im Alltag am nächsten stehen",sagt Laufey . "Was mich an dieser Kampagne von Kate Spade New York gereizt hat,ist, wie sie die Schönheit dieser kleinen, gemeinsamen Momente einfängt. Ichliebe die Vorstellung, dass Freundschaft etwas so Einfaches wie das Überquereneiner Straße in etwas Magisches verwandeln kann - das entspricht wirklich meiner