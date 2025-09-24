KATE SPADE NEW YORK'S NEUE KAMPAGNE "SPARK SOMETHING BEAUTIFUL" BRINGT DAS IKONISCHE GEN Z "DUO" ICE SPICE UND CHARLI D'AMELIO ZURÜCK UND BEGRÜSST LAUFEY
New York (ots/PRNewswire) - Diese Gruppe von Frauen demonstriert die Kraft der
Verbundenheit; sie verwandeln das Alltägliche in etwas Schöneres, wenn sie
zusammen sind. An ihrer Seite: die vielseitige Duo-Tasche, die in den
unendlichen Möglichkeiten des Lebens allgegenwärtig ist.
Kate Spade New York hat heute ihre globale Markenkampagne für den Herbst 2025
enthüllt, "Spark Something Beautiful," bringt das kultige Gen Z "Duo" der
vierfach Grammy-nominierten Rapperin Ice Spice und der Tänzerin und vielseitigen
Social-Media-Star Charli D'Amelio zurück und begrüßt die Grammy-prämierte
Singer-Songwriterin Laufey und das Model Reign Judge . Die Kampagne, die das
neue Kapitel der Marke unter der Leitung von CEO und Brand President Eva Erdmann
einläutet, zeichnet sich durch eine frische Ästhetik und eine neue Vision aus,
die darauf abzielt, die nächste Generation anzusprechen und die Magie zu feiern,
die entsteht, wenn wir mit Freunden zusammen sind.
Vor der geschäftigen Kulisse von New York City folgen wir unserer Protagonistin,
die auf sich allein gestellt ist ... bis sie sich einer Straßenkreuzung nähert.
Als sich ihre Freunde zu ihr gesellen, verwandelt sich die Kreuzung in ein Fest,
das zeigt, wie selbst ein kleiner Moment der Verbundenheit etwas Schönes
auslösen kann.
"Wir bei Kate Spade New York glauben, dass es die kleinen gemeinsamen Momente
sind, die das Leben wirklich verschönern", so Kaisy Mae O'Reilly, Senior Vice
President of Marketing. "Wie die Duo Bag spiegeln auch unsere Kampagnensterne
Einzigartigkeit und Vielseitigkeit wider - und strahlen doch gemeinsam am
hellsten. Im Kern geht es bei dieser Kampagne darum, dass selbst die einfachsten
Momente zu etwas Außergewöhnlichem werden können, wenn man füreinander da ist."
Die Kampagne stellt Laufey vor, dessen Witz, Charme und Kunstfertigkeit bei der
Generation Z auf große Resonanz stößt, sowie die wiederkehrenden Kampagnenstars
Ice Spice und Charli D'Amelio und das Model Reign Judge. Trotz ihrer
unterschiedlichen Persönlichkeiten spiegelt die Gruppe die Kraft der Verbindung
wider (und die Vielseitigkeit des neuesten Helden von Kate Spade New York, the
Duo Bag). Sie alle beweisen die Fähigkeit, das Alltägliche in etwas
Außergewöhnliches zu verwandeln.
"In der Musik ging es mir schon immer um Verbindung - sei es mit dem Publikum
bei einem Konzert oder mit den Menschen, die mir im Alltag am nächsten stehen",
sagt Laufey . "Was mich an dieser Kampagne von Kate Spade New York gereizt hat,
ist, wie sie die Schönheit dieser kleinen, gemeinsamen Momente einfängt. Ich
liebe die Vorstellung, dass Freundschaft etwas so Einfaches wie das Überqueren
einer Straße in etwas Magisches verwandeln kann - das entspricht wirklich meiner
