    KATE SPADE NEW YORK'S NEUE KAMPAGNE "SPARK SOMETHING BEAUTIFUL" BRINGT DAS IKONISCHE GEN Z "DUO" ICE SPICE UND CHARLI D'AMELIO ZURÜCK UND BEGRÜSST LAUFEY

    New York (ots/PRNewswire) - Diese Gruppe von Frauen demonstriert die Kraft der
    Verbundenheit; sie verwandeln das Alltägliche in etwas Schöneres, wenn sie
    zusammen sind. An ihrer Seite: die vielseitige Duo-Tasche, die in den
    unendlichen Möglichkeiten des Lebens allgegenwärtig ist.

    Kate Spade New York hat heute ihre globale Markenkampagne für den Herbst 2025
    enthüllt, "Spark Something Beautiful," bringt das kultige Gen Z "Duo" der
    vierfach Grammy-nominierten Rapperin Ice Spice und der Tänzerin und vielseitigen
    Social-Media-Star Charli D'Amelio zurück und begrüßt die Grammy-prämierte
    Singer-Songwriterin Laufey und das Model Reign Judge . Die Kampagne, die das
    neue Kapitel der Marke unter der Leitung von CEO und Brand President Eva Erdmann
    einläutet, zeichnet sich durch eine frische Ästhetik und eine neue Vision aus,
    die darauf abzielt, die nächste Generation anzusprechen und die Magie zu feiern,
    die entsteht, wenn wir mit Freunden zusammen sind.

    Vor der geschäftigen Kulisse von New York City folgen wir unserer Protagonistin,
    die auf sich allein gestellt ist ... bis sie sich einer Straßenkreuzung nähert.
    Als sich ihre Freunde zu ihr gesellen, verwandelt sich die Kreuzung in ein Fest,
    das zeigt, wie selbst ein kleiner Moment der Verbundenheit etwas Schönes
    auslösen kann.

    "Wir bei Kate Spade New York glauben, dass es die kleinen gemeinsamen Momente
    sind, die das Leben wirklich verschönern", so Kaisy Mae O'Reilly, Senior Vice
    President of Marketing. "Wie die Duo Bag spiegeln auch unsere Kampagnensterne
    Einzigartigkeit und Vielseitigkeit wider - und strahlen doch gemeinsam am
    hellsten. Im Kern geht es bei dieser Kampagne darum, dass selbst die einfachsten
    Momente zu etwas Außergewöhnlichem werden können, wenn man füreinander da ist."

    Die Kampagne stellt Laufey vor, dessen Witz, Charme und Kunstfertigkeit bei der
    Generation Z auf große Resonanz stößt, sowie die wiederkehrenden Kampagnenstars
    Ice Spice und Charli D'Amelio und das Model Reign Judge. Trotz ihrer
    unterschiedlichen Persönlichkeiten spiegelt die Gruppe die Kraft der Verbindung
    wider (und die Vielseitigkeit des neuesten Helden von Kate Spade New York, the
    Duo Bag). Sie alle beweisen die Fähigkeit, das Alltägliche in etwas
    Außergewöhnliches zu verwandeln.

    "In der Musik ging es mir schon immer um Verbindung - sei es mit dem Publikum
    bei einem Konzert oder mit den Menschen, die mir im Alltag am nächsten stehen",
    sagt Laufey . "Was mich an dieser Kampagne von Kate Spade New York gereizt hat,
    ist, wie sie die Schönheit dieser kleinen, gemeinsamen Momente einfängt. Ich
    liebe die Vorstellung, dass Freundschaft etwas so Einfaches wie das Überqueren
    einer Straße in etwas Magisches verwandeln kann - das entspricht wirklich meiner
