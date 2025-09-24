The Brattle Group begrüßt den Wettbewerbsökonomen Mihael Raveggi als geschäftsführenden Direktor in Rom

Als Experte für die Ökonomie der Wettbewerbspolitik hat Herr Raveggi wirtschaftliche Analysen in Wettbewerbsuntersuchungen, Regulierungsverfahren und Rechtsstreitigkeiten in ganz Europa erstellt. Er hat Beurteilungen in mehr als zwei Dutzend Phase-I- und Phase-II-Fusionsuntersuchungen geleitet – unter anderem vor der Europäischen Kommission, der britischen „Competition and Markets Authority (CMA)", der chinesischen „State Administration for Market Regulation (SAMR)" und mehr als einem Dutzend anderer großer nationaler Wettbewerbsbehörden in Europa und international. Zu den hochkarätigen Fusionen, für die er in den letzten Jahren Anträge vorbereitet hat, gehören Omnicom/IPG, Disney/Reliance und Booking/eTraveli.

ROM, 24. September 2025 /PRNewswire/ -- The Brattle Group freut sich, bekannt geben zu können, dass Mihael Raveggi als geschäftsführender Direktor in der europäischen Kartell- und Wettbewerbspraxis des Unternehmens zu ihrem Büro in Rom gestoßen ist. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Beratung von Kunden bei hochkarätigen Fusionen, Kartellen und wettbewerbswidrigen Vereinbarungen in vielen Branchen und Gerichtsbarkeiten.

„Mihaels Ankunft stärkt Brattles Fähigkeit, Kunden in komplexen, multijurisdiktionalen Fusionsverfahren und anderen Wettbewerbsangelegenheiten in ganz Europa zu betreuen", sagte Torben Voetmann, President & Principal von Brattle. „Seine Erfolgsbilanz vor der Europäischen Kommission sowie den nationalen Wettbewerbsbehörden, gepaart mit starken technischen Fähigkeiten und Erfahrung bei der Leitung großer Teams, machen ihn zu einer hervorragenden Ergänzung unseres Kartellrechts- und Wettbewerbsteams."

Die Arbeit von Herrn Raveggi erstreckte sich auf verschiedene Sektoren, darunter Rohstoffe, Technologie, Werbung, Medien, Fluggesellschaften, Banken, Pharmazeutika und medizinische Geräte. Außerhalb von Fusionsverfahren hat er Kunden in Fragen des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und in anderen kartellrechtlichen Fragen beraten sowie Schadensersatzschätzungen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten abgegeben.

„Ich fühlte mich von Brattles Ruf für intellektuelle Strenge und eine Kultur der Zusammenarbeit angezogen, in der das Streben nach qualitativ hochwertigen Wirtschaftsanalysen geschätzt wird", sagte Herr Raveggi. „Ich bin begeistert, einem so starken Netzwerk von Experten beizutreten und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Kunden in Italien und darüber hinaus."

Bevor er zu Brattle kam, war Herr Raveggi mehr als zwei Jahrzehnte bei einer wettbewerbsökonomischen Beratungsfirma in Brüssel tätig. Seit einem Jahrzehnt ist er außerdem Dozent für Wettbewerbspolitik an der Sciences Po Dijon.

Wenn Sie mehr über Herrn Raveggi erfahren möchten, lesen Sie bitte seine vollständige Biografie auf https://www.brattle.com/experts/mihael-raveggi/.

