uniQure-Aktie explodiert um +180 % nach Durchbruch bei Huntington-Therapie

Die Aktie von uniQure erlebt einen historischen Anstieg. Auslöser sind neue Ergebnisse aus der Phase-I/II-Studie zur Gentherapie AMT-130, die bei Patienten mit der Huntington Krankheit eine deutliche Verlangsamung des Krankheitsverlaufs gezeigt haben. Damit bestätigt sich das Potenzial, eine bislang kaum behandelbare Krankheit durch eine einmalige Behandlung langfristig zu beeinflussen.

Die Studie gilt als wichtiger Meilenstein, weil sie erstmals klare Wirksamkeitssignale liefert und gleichzeitig ein tragbares Sicherheitsprofil erkennen lässt. Für Anleger könnte dies ein Wendepunkt sein, denn die Aussicht auf eine Zulassung macht aus der Pipeline nun ein konkretes Produkt mit Milliardenpotenzial.