Gentherapie - Knaller
uniQure-Aktie explodiert um +180 % nach Durchbruch bei Huntington-Therapie
Positive Studiendaten zur Gentherapie AMT-130 haben einen beispiellosen Kurssprung ausgelöst. Die Aktie von uniQure schießt um mehr als +160 % nach oben.
Die Aktie von uniQure erlebt einen historischen Anstieg. Auslöser sind neue Ergebnisse aus der Phase-I/II-Studie zur Gentherapie AMT-130, die bei Patienten mit der Huntington Krankheit eine deutliche Verlangsamung des Krankheitsverlaufs gezeigt haben. Damit bestätigt sich das Potenzial, eine bislang kaum behandelbare Krankheit durch eine einmalige Behandlung langfristig zu beeinflussen.
Die Studie gilt als wichtiger Meilenstein, weil sie erstmals klare Wirksamkeitssignale liefert und gleichzeitig ein tragbares Sicherheitsprofil erkennen lässt. Für Anleger könnte dies ein Wendepunkt sein, denn die Aussicht auf eine Zulassung macht aus der Pipeline nun ein konkretes Produkt mit Milliardenpotenzial.
Zusätzliche Zuversicht schafft die Tatsache, dass uniQure parallel seine Finanzierung auf stabile Beine stellt, um den geplanten Zulassungsprozess und die mögliche Markteinführung abzusichern. Die Kombination aus wissenschaftlichem Durchbruch und finanzieller Vorbereitung hat den Markt elektrisiert. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von mehr als 180 % und rückt damit schlagartig in den Fokus internationaler Investoren.
Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit aber hoch. Eine entscheidende Phase-III-Studie steht noch aus, und erst deren Ergebnisse werden über die tatsächliche Zulassungsfähigkeit entscheiden. Anleger sollten daher trotz des Kurssprungs die Risiken nicht übersehen, denn bis zu einer möglichen Markteinführung können noch Rückschläge auftreten.