    Benetics AI startet Nachwuchskampagne mit KI-Film im Hollywood-Stil

    Frankfurt/Zürich (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) erschwert in vielen
    Branchen den Berufseinstieg , wie aktuelle Analysen der F.A.Z. (8.9.2025) (https
    ://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-der-berufseinstieg-durch-ki-schwerer-wir
    d-110672465.html) und des NDR (19.08.2025) (https://www.ndr.de/nachrichten/info/
    ki-veraendert-jobmarkt-drastisch-berufseinsteiger-besonders-betroffen,kinachwuch
    s-100.html) zeigen. Vor allem Einstiegsjobs werden durch KI besonders leicht
    ersetzt.

    Anders im Handwerk: Hier ist KI keine Bedrohung, sondern eine Chance für bessere
    Arbeitsbedingungen. Sie übernimmt ungeliebte Aufgaben wie Dokumentation und
    Berichtswesen und schafft so Freiraum für das, was den Handwerksberuf attraktiv
    macht: das Bauen und die Wertstiftung. Genau das steht im Zentrum der
    Nachwuchskampagne von Benetics AI.

    KI-Film zeigt Handwerker als Helden

    Ein mit KI erstellter Social Media Spot (https://youtu.be/HydFsesUlUo)
    inszeniert Elektriker, Dachdecker und Monteure hollywoodreif als Helden der
    Baustelle. Hinter den spektakulären Bildern steht die ernsthafte Botschaft: KI
    kann nicht nur Show, sondern ist praktische Hilfe im Baualltag.

    Auf dem Content-Hub der Website http://www.ki-am-bau.de/meinungen können
    Handwerker:innen, Betriebe, Verbände und Expert:innen zudem ihre Sicht, Bedenken
    und Wünsche zu KI teilen.

    "KI schafft Begeisterung und schürt Ängste zugleich, und zwar zu Recht. Wir
    stehen am Anfang einer Revolution", sagt Tobias Händler, CMO von Benetics AI.
    "Wir ermutigen Handwerksbetriebe, KI mit Blick auf die ausführenden Kräfte sowie
    den dringend gesuchten Nachwuchs auszuprobieren. Generative KI ist ein
    produktiver Helfer. Wer jetzt nicht handelt, bleibt stehen."

    KI für mehr Produktivität und Job-Attraktivität im Handwerk

    Roland Gerwing, Geschäftsführer des SHK-Betriebs Gerwing & Söhne aus Bonn mit
    über 70 Mitarbeitenden: "Wer Handwerker wird, will mit den Händen arbeiten.
    Schreibarbeit und Sprachhürden sind für viele eine Last. KI nimmt uns das mit
    einem Sprachassistenten ab. Derartige Lösungen machen den Beruf authentischer,
    moderner und für den Nachwuchs attraktiver."

    Hinzu kommt: Die Produktivität im Bau stagniert seit Jahrzehnten: Während sie im
    verarbeitenden Gewerbe von 1991 bis 2023 um 103 % stieg, sank sie im
    Bauhauptgewerbe laut Hauptverband der Deutschen Bauindustrie um 23 %. 'KI ist
    ein Schlüssel, das zu ändern - zum Vorteil von Wirtschaft und Menschen', so
    Händler.

    Spot "KI am Bau: DAS ERWACHEN" zur Publikation:

    - Youtube: https://youtu.be/HydFsesUlUo
    - Instagram: Video-Link (https://www.instagram.com/reel/DOp2okLDDf3/?utm_source=
    ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)
    - TikTok: Video-Link (https://www.tiktok.com/@kiambau/video/7550578635674225943?
    is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7548486735518254614)

    Bildmaterial zum Download - Quelle: Benetics AI, generiert mit KI:

    https://drive.google.com/drive/folders/1FKkwDG4k0zf1eJjbnt1Zta_f9lGDNfHt?usp=sha
    ring

