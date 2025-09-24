Benetics AI startet Nachwuchskampagne mit KI-Film im Hollywood-Stil

Frankfurt/Zürich (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) erschwert in vielen

Branchen den Berufseinstieg , wie aktuelle Analysen der F.A.Z. (8.9.2025) (https

://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-der-berufseinstieg-durch-ki-schwerer-wir

d-110672465.html) und des NDR (19.08.2025) (https://www.ndr.de/nachrichten/info/

ki-veraendert-jobmarkt-drastisch-berufseinsteiger-besonders-betroffen,kinachwuch

s-100.html) zeigen. Vor allem Einstiegsjobs werden durch KI besonders leicht

ersetzt.



Anders im Handwerk: Hier ist KI keine Bedrohung, sondern eine Chance für bessere

Arbeitsbedingungen. Sie übernimmt ungeliebte Aufgaben wie Dokumentation und

Berichtswesen und schafft so Freiraum für das, was den Handwerksberuf attraktiv

macht: das Bauen und die Wertstiftung. Genau das steht im Zentrum der

Nachwuchskampagne von Benetics AI.





KI-Film zeigt Handwerker als Helden



Ein mit KI erstellter Social Media Spot (https://youtu.be/HydFsesUlUo)

inszeniert Elektriker, Dachdecker und Monteure hollywoodreif als Helden der

Baustelle. Hinter den spektakulären Bildern steht die ernsthafte Botschaft: KI

kann nicht nur Show, sondern ist praktische Hilfe im Baualltag.



Auf dem Content-Hub der Website http://www.ki-am-bau.de/meinungen können

Handwerker:innen, Betriebe, Verbände und Expert:innen zudem ihre Sicht, Bedenken

und Wünsche zu KI teilen.



"KI schafft Begeisterung und schürt Ängste zugleich, und zwar zu Recht. Wir

stehen am Anfang einer Revolution", sagt Tobias Händler, CMO von Benetics AI.

"Wir ermutigen Handwerksbetriebe, KI mit Blick auf die ausführenden Kräfte sowie

den dringend gesuchten Nachwuchs auszuprobieren. Generative KI ist ein

produktiver Helfer. Wer jetzt nicht handelt, bleibt stehen."



KI für mehr Produktivität und Job-Attraktivität im Handwerk



Roland Gerwing, Geschäftsführer des SHK-Betriebs Gerwing & Söhne aus Bonn mit

über 70 Mitarbeitenden: "Wer Handwerker wird, will mit den Händen arbeiten.

Schreibarbeit und Sprachhürden sind für viele eine Last. KI nimmt uns das mit

einem Sprachassistenten ab. Derartige Lösungen machen den Beruf authentischer,

moderner und für den Nachwuchs attraktiver."



Hinzu kommt: Die Produktivität im Bau stagniert seit Jahrzehnten: Während sie im

verarbeitenden Gewerbe von 1991 bis 2023 um 103 % stieg, sank sie im

Bauhauptgewerbe laut Hauptverband der Deutschen Bauindustrie um 23 %. 'KI ist

ein Schlüssel, das zu ändern - zum Vorteil von Wirtschaft und Menschen', so

Händler.



Spot "KI am Bau: DAS ERWACHEN" zur Publikation:



- Youtube: https://youtu.be/HydFsesUlUo

- Instagram: Video-Link (https://www.instagram.com/reel/DOp2okLDDf3/?utm_source=

ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

- TikTok: Video-Link (https://www.tiktok.com/@kiambau/video/7550578635674225943?

is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7548486735518254614)



Bildmaterial zum Download - Quelle: Benetics AI, generiert mit KI:



https://drive.google.com/drive/folders/1FKkwDG4k0zf1eJjbnt1Zta_f9lGDNfHt?usp=sha

ring



Pressekontakt:



Tobias Händler

mailto:tobias@benetics.ai

+49/163/3199763

https://www.benetics.ai/



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177338/6124560

OTS: Benetics AG







