KWS Saat will höhere Dividenden ausschütten

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 63,60 auf Tradegate (24. September 2025, 16:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -0,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.

Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,10 Mrd..

KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von +10,06 %/+30,50 % bedeutet.