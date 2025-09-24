    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT
    KWS Saat will höhere Dividenden ausschütten

    Für Sie zusammengefasst
    • KWS Saat erhöht Ausschüttungsquote auf 25-30%.
    • Dividende für 2024/25: 1,25 Euro je Aktie vorgeschlagen.
    • Geschäftsbericht für 2024/25 am 25. September.
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatguthersteller KWS Saat will künftig einen größeren Anteil seines Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Die Ausschüttungsquote solle auf 25 bis 30 Prozent des bereinigten Nachsteuergewinns steigen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Mittwoch in Einbeck mit. Bisher hatte sie bei 20 bis 25 Prozent gelegen. Für das Geschäftsjahr 2024/25 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat den Anteilseignern zur Hauptversammlung am 3. Dezember eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie vor. Für das Vorjahr hatte KWS Saat 1 Euro je Anteilschein ausgezahlt. Die KWS-Saat-Aktie trat auf der Stelle. Den Geschäftsbericht für 2024/25 will das Unternehmen wie geplant an diesem Donnerstag (25. September) veröffentlichen./stw/men

    KWS SAAT

    ISIN:DE0007074007WKN:707400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

    Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 63,60 auf Tradegate (24. September 2025, 16:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -0,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,10 Mrd..

    KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von +10,06 %/+30,50 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
