KWS Saat will höhere Dividenden ausschütten
- KWS Saat erhöht Ausschüttungsquote auf 25-30%.
- Dividende für 2024/25: 1,25 Euro je Aktie vorgeschlagen.
- Geschäftsbericht für 2024/25 am 25. September.
EINBECK (dpa-AFX) - Der Saatguthersteller KWS Saat will künftig einen größeren Anteil seines Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Die Ausschüttungsquote solle auf 25 bis 30 Prozent des bereinigten Nachsteuergewinns steigen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Mittwoch in Einbeck mit. Bisher hatte sie bei 20 bis 25 Prozent gelegen. Für das Geschäftsjahr 2024/25 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat den Anteilseignern zur Hauptversammlung am 3. Dezember eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie vor. Für das Vorjahr hatte KWS Saat 1 Euro je Anteilschein ausgezahlt. Die KWS-Saat-Aktie trat auf der Stelle. Den Geschäftsbericht für 2024/25 will das Unternehmen wie geplant an diesem Donnerstag (25. September) veröffentlichen./stw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 63,60 auf Tradegate (24. September 2025, 16:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -0,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,34 %.
Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,10 Mrd..
KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5500 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von +10,06 %/+30,50 % bedeutet.
Die Frage bzgl. der Peers lässt sich meines Erachtens nicht so leicht beantworten. Nach der Vilmorin-Übernahme dürfte es kaum vergleichbare reine Saatgutunternehmen geben.
In der Vergangenheit wurden bei Übernahmen von Saatgutunternehmen EBIT-Multiples von ca. 13 gezahlt. KWS dürfte auf Basis meiner Schätzungen für 2024/25 mit einem Multiple von ca. 10 bewertet werden, was insoweit sehr günstig erscheint (30% Unterbewertung). Diese Unterbewertung relativiert sich allerdings u.a. durch
1. die KGaA-Struktur (dafür würde ich einen 10%igen Abschlag vornehmen);
2. das niedrigere Zinsniveau zum Zeitpunkt früherer Transaktionen;
3. die Zuckerrübenlastigkeit des KWS-Ergebnisses bei gleichzeitig zu erwartenden rückläufigen Zuckerpreisen;
4. die neuartige Zuckerrübenkrankheit "rubbery tap root disease", gegen die noch keine Resistenzen entwickelt werden konnten, und
5. möglichen Abschreibungsbedarf bei Veräußerung der AgReliant-Beteiligung.
Insgesamt, auch im historischen Vergleich, ist KWS sicherlich nicht hoch bewertet, andererseits sehe ich auf dem aktuellen Kursniveau das Chance-Risiko-Verhältnis nur noch leicht positiv. Vor einem halben Jahr bei Kursen um 46 € war das noch anders. Etwas nachdenklich stimmen auch die Insiderverkäufe durch Dr. Alexander Coenen, da kaum jemand einen so guten internen Einblick in die Geschäftsentwicklung hat wie das Ehepaar Coenen.
Im Geschäftsbericht 2020/21 hieß es noch "Die weitere Entwicklung des Geschäftsfeldes Mais in den USA hat in den nächsten Jahren eine herausragende Bedeutung. Unserem JV AgReliant … ist es gelungen, deutliche Fortschritte bei der Erneuerung seines Produktportfolios zu erzielen, wodurch in den kommenden Jahren ein signifikantes Wachstum des JV ermöglicht wird. Die Verantwortung für die Portfolio-Umstellung und die daraus resultierenden positiven wirtschaftlichen Auswirkungen auf die KWS Gruppe lag und liegt insbesondere bei Hagen Duenbostel".
Letztlich ist die Nordamerikastrategie leider krachend gescheitert. Dass der Verantwortliche für das Desaster, Hagen Duenbostel, jetzt in den Aufsichtsrat rücken soll, ist deshalb kein gutes Zeichen.
Darüber wirft das überraschende Ausscheiden der Finanzchefin Eva Kienle Fragen auf.
Die aktuelle Bewertung mit einem KGV von ca. 15 für 2024/25 auf Basis der aktuellen Unternehmensguidance scheint angemessen, wobei ich die aktuelle Entwicklung des Zuckermarktes mit Sorgen betrachte und deshalb zur Vorsicht neigen würde.