Gold und Silber reißen Kupfer mit nach oben. Knallt es bald beim Kupferpreis? 

Steigende Gold- und Silberpreise – da lassen sich auch die Aktien von Produzenten und Explorationsunternehmen nicht zwei Mal bitten . Gewaltige Kursanstiege dominieren das Handelsgeschehen bei einem Großteil der Edelmetallaktien. Wie steht es nun um Kupfer? Zäumen wir das Pferd zunächst von der charttechnischen Seite auf.

Nach der Weichenstellung durch die Fed scheinen Gold und Silber erst so recht durchzustarten. Gold jagt von Rekord zu Rekord und nimmt die 4.000 US-Dollar ins Visier. Vor allem die Greenbackschwäche treibt. Hinzu kommen massive Zuflüsse in physisch besicherte Gold-ETFs. Bei Silber bietet sich ein ganz ähnliches Bild. Silber bekam durch die Fed ebenfalls einen Schub und peilt nunmehr die 50 US-Dollar an.

Kupferpreis vor gewaltigem Knall

Der Kupferpreis verzeichnete im Frühjahr und Sommer dieses Jahres eine imposante Aufwärtsbewegung. Ausgehend vom April-Tief nahe der Marke von 4 US-Dollar / lb startete das Industriemetall eine furiose Aufwärtsbewegung. Erst knapp unterhalb von 6 US-Dollar kam es zur Korrektur. Trump war es, der die Rallye im Wesentlichen anheizte. Und Trump war es, der ihr den Stecker zog. Im Ergebnis fiel der Kupferpreis ausgehend von Niveau von 5,6 US-Dollar wie ein Stein auf 4,4 US-Dollar. Dabei riss eine gewaltige Preislücke auf. Kurs- oder Preislücken haben die je nach Leseart angenehme oder aber unangenehme Eigenschaft, dass sie nicht selten wieder geschlossen werden.

Der Kupferpreis ist gerade im Begriff, die Lücke zu schließen. Auf seinem Weg nach oben konnte der Kupferpreis bereits wichtige Widerstände überwinden. Mit dem Preisbereich von 4,75 US-Dollar steht ihm nun eine besondere Hürde im Weg. Sollte der Ausbruch gelingen, könnte es rasch in Richtung 5 US-Dollar gehen. Auch ein Durchlaufen auf 5,6 US-Dollar und damit ein Schließen der Preislücke ist als Szenario nicht auszuschließen. Kurzum. Bei Kupfer baut sich Druck auf. Und dieser könnte sich über einen Knall entladen.

Aktuelle Daten der International Copper Study Group

Die International Copper Study Group (ICSG) veröffentlichte kürzlich das Monats-Bulletin für September. Die ICSG gab für den gemeldeten Gesamtzeitraum Januar bis Juli 2025 einen Überschuss für Kupfer in Höhe von 101.000 Tonnen an, nach einem Überschuss in Höhe von 401.000 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Zusammengefasst

Gold und Silber haben vorgelegt. Kupfer könnte nun nachziehen. Ein Vorstoß über die 4,75 US-Dollar könnte das entscheidende technische Signal geben. Das fundamentale Umfeld hellt weiter auf. Das September-Bulletin der ICSG deutet zudem auf eine anziehende Kupfernachfrage hin. Wichtig ist, dass sich der Trend manifestiert. Die Greenbackschwäche stützt auch Kupfer. Insgesamt stellen Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment (unter anderem Barrick Mining oder Newmont Corp.) oder aber Kupferproduzenten mit einer starken Goldproduktion (unter anderem Hudbay Minerals) exzellente Alternativen zu den gehypten Tech-Aktien wie Nvidia, Broadcom etc. dar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

