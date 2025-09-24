Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 24.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Zalando
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 1
Performance 1M: +6,24 %
Performance 1M: +6,24 %
Commerzbank
Tagesperformance: +3,16 %
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 2
Performance 1M: -14,97 %
Performance 1M: -14,97 %
Merck
Tagesperformance: -2,76 %
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 3
Performance 1M: -0,71 %
Performance 1M: -0,71 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 4
Performance 1M: +18,11 %
Performance 1M: +18,11 %
SAP
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 5
Performance 1M: -2,74 %
Performance 1M: -2,74 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 6
Performance 1M: +3,55 %
Performance 1M: +3,55 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte