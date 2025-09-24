Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
HENSOLDT
Tagesperformance: +5,35 %
Tagesperformance: +5,35 %
Platz 1
Performance 1M: +13,40 %
Performance 1M: +13,40 %
Bechtle
Tagesperformance: +4,70 %
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 2
Performance 1M: -5,23 %
Performance 1M: -5,23 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,57 %
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 3
Performance 1M: +14,88 %
Performance 1M: +14,88 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 4
Performance 1M: +17,12 %
Performance 1M: +17,12 %
SAP
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 5
Performance 1M: -2,74 %
Performance 1M: -2,74 %
PNE
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 6
Performance 1M: -7,76 %
Performance 1M: -7,76 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 7
Performance 1M: +4,42 %
Performance 1M: +4,42 %
1&1
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 8
Performance 1M: -2,48 %
Performance 1M: -2,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte