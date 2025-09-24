Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 24.09.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 24.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 1
Performance 1M: +18,11 %
SAP
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 2
Performance 1M: -2,74 %
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 3
Performance 1M: -4,34 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 4
Performance 1M: +3,55 %
ENI
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -2,93 %
