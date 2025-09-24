    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Laverana ist Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 - lavera Naturkosmetik mit zwei Produktnominierungen ausgezeichnet (FOTO)

    Hannover (ots) - Die Laverana GmbH & Co. KG, Spezialist für zertifizierte
    Naturkosmetik, ist Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) 2026.
    Damit zählt das Unternehmen zu den TOP 3 der nachhaltigsten Unternehmen im
    Bereich Körperpflege in Deutschland. Besonders bemerkenswert: lavera
    Naturkosmetik wurde zudem gleich mit zwei Produktinnovationen in den Kategorien
    "Neue Naturkosmetik/NATUR" und "Neue Naturkosmetik/Ressourcen" nominiert.

    Die renommierte Fachjury würdigt damit erneut die Vorreiterrolle von Laverana in
    der nachhaltigen Transformation der Kosmetikbranche. "Wir freuen uns sehr, dass
    unser Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation sowohl als Unternehmen als
    auch mit unseren Produkten ausgezeichnet wird", sagt Sabine Kästner,
    Unternehmenssprecherin und Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Laverana.
    "Nachhaltigkeit ist seit unserer Gründung fest in unserer Marken-DNA verankert.
    Unsere ganzheitlichen Lösungen und nachhaltigen Investitionen sind gelebte
    Realität und prägen unser tägliches Handeln. Wir leben diesen Anspruch
    konsequent - von der Entwicklung bis zur Herstellung unserer Produkte. Für uns
    ist die Natur die beste Grundlage für moderne, wirksame Kosmetik. Deshalb setzen
    wir Natur, Wissenschaft und Technik gezielt ein, um innovative Naturkosmetik zu
    schaffen, die höchste Wirksamkeit und Nachhaltigkeit vereint. "

    Zwei lavera Produktlösungen nominiert:

    - Neue Naturkosmetik/NATUR: Die neu entwickelte lavera Baby & Kinder Pflegeserie
    wurde für ihre besonders sanfte und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel
    ausgezeichnet. Die innovative Wasser-in-Öl-Emulsion mit mildem Emulgator auf
    Basis von Glycerin, Sorbitol und Leinsamenöl schützt und beruhigt die
    empfindliche Babyhaut - ganz ohne Kompromisse bei der Verträglichkeit.
    - Neue Naturkosmetik/Ressourcen: Der lavera Lippenbalsam setzt Maßstäbe in
    Sachen nachhaltige Verpackung. Die Verpackungen der Serien Hauchzart, Repair
    und basis sensitiv bestehen vollständig aus Mono-PP, was eine sortenreine und
    hochwertige Recyclingfähigkeit ermöglicht. Für die Verpackungen wird komplett
    auf neues Plastik verzichtet - ein wichtiger Schritt zur Reduktion von
    Ressourcenverbrauch und Plastikmüll.

    Jurybegründung DNP 2026 Unternehmen:

    "Der Öko-Pionier Laverana nutzt die Wirksamkeit der Natur, achtet auf höchste
    (Bio)-Qualität und möglichst lokale Herkunft. Das Unternehmen nutzt zu 100 %
    Ökostrom (davon 20 % selbst erzeugt) und setzt konsequent auf Recyclingmaterial
    bei Verpackungen. Nachhaltigkeitsziele definieren die Reduktion des
    Ressourcenverbrauchs im Betrieb und in den Produkten, Projekte fördern
    Forschung, Umweltbildung und Naturschutz."

    Weitere Informationen zu den Nominierungen:

    - Körperpflege Finalisten
    (https://unternehmen.nachhaltigkeitspreis.de/koerperpflege)
    - Nominierte Produkte NATUR (https://www.nachhaltigkeitspreis.de/produkte/preist
    raeger-produkte/2025/nominierte/natur)

    Über Laverana:

    Seit 1987 steht Laverana für innovative, wissenschaftlich fundierte und
    verantwortungsvoll produzierte Naturkosmetik. Die Marke lavera vereint
    Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und höchste Verträglichkeit - für Mensch, Natur und
    Umwelt. http://www.lavera.de

    Pressekontakt:

    Sabine Kästner, Unternehmens-PR und Nachhaltigkeit
    Laverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung
    30159 Hannover, Lavesstraße 65
    Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569
    mailto:Sabine.Kaestner@lavera.de
    Bildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.

    Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,
    Registergericht Hannover
    Persönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:
    1. Claudia Czernes-Haase
    2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, Registergericht
    HannoverGeschäftsführung: Thomas Haase

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64783/6124586
    OTS: Laverana GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Laverana ist Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 - lavera Naturkosmetik mit zwei Produktnominierungen ausgezeichnet (FOTO) Die Laverana GmbH & Co. KG, Spezialist für zertifizierte Naturkosmetik, ist Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) 2026. Damit zählt das Unternehmen zu den TOP 3 der nachhaltigsten Unternehmen im Bereich Körperpflege in Deutschland. …