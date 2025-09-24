Laverana ist Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2026 - lavera Naturkosmetik mit zwei Produktnominierungen ausgezeichnet (FOTO)

Hannover (ots) - Die Laverana GmbH & Co. KG, Spezialist für zertifizierte

Naturkosmetik, ist Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis (DNP) 2026.

Damit zählt das Unternehmen zu den TOP 3 der nachhaltigsten Unternehmen im

Bereich Körperpflege in Deutschland. Besonders bemerkenswert: lavera

Naturkosmetik wurde zudem gleich mit zwei Produktinnovationen in den Kategorien

"Neue Naturkosmetik/NATUR" und "Neue Naturkosmetik/Ressourcen" nominiert.



Die renommierte Fachjury würdigt damit erneut die Vorreiterrolle von Laverana in

der nachhaltigen Transformation der Kosmetikbranche. "Wir freuen uns sehr, dass

unser Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation sowohl als Unternehmen als

auch mit unseren Produkten ausgezeichnet wird", sagt Sabine Kästner,

Unternehmenssprecherin und Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Laverana.

"Nachhaltigkeit ist seit unserer Gründung fest in unserer Marken-DNA verankert.

Unsere ganzheitlichen Lösungen und nachhaltigen Investitionen sind gelebte

Realität und prägen unser tägliches Handeln. Wir leben diesen Anspruch

konsequent - von der Entwicklung bis zur Herstellung unserer Produkte. Für uns

ist die Natur die beste Grundlage für moderne, wirksame Kosmetik. Deshalb setzen

wir Natur, Wissenschaft und Technik gezielt ein, um innovative Naturkosmetik zu

schaffen, die höchste Wirksamkeit und Nachhaltigkeit vereint. "





Zwei lavera Produktlösungen nominiert:



- Neue Naturkosmetik/NATUR: Die neu entwickelte lavera Baby & Kinder Pflegeserie

wurde für ihre besonders sanfte und feuchtigkeitsspendende Pflegeformel

ausgezeichnet. Die innovative Wasser-in-Öl-Emulsion mit mildem Emulgator auf

Basis von Glycerin, Sorbitol und Leinsamenöl schützt und beruhigt die

empfindliche Babyhaut - ganz ohne Kompromisse bei der Verträglichkeit.

- Neue Naturkosmetik/Ressourcen: Der lavera Lippenbalsam setzt Maßstäbe in

Sachen nachhaltige Verpackung. Die Verpackungen der Serien Hauchzart, Repair

und basis sensitiv bestehen vollständig aus Mono-PP, was eine sortenreine und

hochwertige Recyclingfähigkeit ermöglicht. Für die Verpackungen wird komplett

auf neues Plastik verzichtet - ein wichtiger Schritt zur Reduktion von

Ressourcenverbrauch und Plastikmüll.



Jurybegründung DNP 2026 Unternehmen:



"Der Öko-Pionier Laverana nutzt die Wirksamkeit der Natur, achtet auf höchste

(Bio)-Qualität und möglichst lokale Herkunft. Das Unternehmen nutzt zu 100 %

Ökostrom (davon 20 % selbst erzeugt) und setzt konsequent auf Recyclingmaterial

bei Verpackungen. Nachhaltigkeitsziele definieren die Reduktion des

Ressourcenverbrauchs im Betrieb und in den Produkten, Projekte fördern

Forschung, Umweltbildung und Naturschutz."



Weitere Informationen zu den Nominierungen:



- Körperpflege Finalisten

(https://unternehmen.nachhaltigkeitspreis.de/koerperpflege)

- Nominierte Produkte NATUR (https://www.nachhaltigkeitspreis.de/produkte/preist

raeger-produkte/2025/nominierte/natur)



Über Laverana:



Seit 1987 steht Laverana für innovative, wissenschaftlich fundierte und

verantwortungsvoll produzierte Naturkosmetik. Die Marke lavera vereint

Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und höchste Verträglichkeit - für Mensch, Natur und

Umwelt. http://www.lavera.de



