Apps machen für den Profit Kinder süchtig

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 214,5 auf Tradegate (24. September 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +7,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Bil..

Apple zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 240,78USD. Von den letzten 9 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 290,00USD was eine Bandbreite von -4,38 %/+35,26 % bedeutet.