Emissionen runter, Verantwortung rauf
So verbindet Kyndryl Corporate-Citizenship mit Business-Wachstum (FOTO)
New York (ots) - Kyndryl reduziert Energieverbrauch zweistellig und stärkt
zugleich KI-Governance und Mitarbeiterqualifizierung
Kyndryl (https://www.kyndryl.com/in/en) (NYSE: KD), ein führender Anbieter
geschäftskritischer IT-Dienstleistungen, hat seinen
Corporate-Citizenship-Bericht für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Der Bericht
dokumentiert Kyndryls Fortschritte in seinen Kernbereichen der
gesellschaftlichen Verantwortung Umwelt, Menschen und Sicherheit.
Kyndryl versteht Net Zero nicht nur als Klimaziel, sondern als strategischen
Bestandteil seines Geschäftsmodells. Angesichts verschärfter Regulierung und
wachsender Transparenzforderungen von Investoren und Kunden zeigt das
Unternehmen, wie sich Nachhaltigkeit im großen Maßstab praktisch umsetzen lässt:
Seit 2023 wurden die Emissionen um 18 Prozent gesenkt, damit ist Kyndryl dem
Ziel "Net Zero in 2030" nähergekommen. 58 Prozent des weltweit eingekauften
Stroms stammen bereits aus erneuerbaren Quellen. Kyndryl Deutschland ist
Vorreiter mit einem Stromverbrauch, der zu 100 % aus regenerativen
Energiequellen gedeckt wird. Damit erfüllt Kyndryl nicht nur Vorgaben - das
Unternehmen verdeutlicht, wie große IT-Infrastrukturdienstleister ihre
Verantwortung in Richtung Klimaneutralität wahrnehmen können.
"Für Kyndryl ist verantwortungsvolles Handeln untrennbar mit unseren
Business-Zielen verbunden. Wachstum, Effizienz und Innovation gelingen heute
nur, wenn wir nachhaltig wirtschaften - also Energieverbrauch senken, unsere
Mitarbeitenden gezielt weiterbilden, Vielfalt leben und neue Technologien sicher
einsetzen", sagt Kerstin Haubold, Director, Sustainability Leader bei Kyndryl.
"Die entscheidenden Weichen dafür haben wir von 2022 an gestellt - heute zahlt
sich diese Haltung in messbarem Business-Mehrwert aus. Und von dieser Erfahrung
profitieren auch unsere Kunden, die wir mit unserer Expertise auf ihrem Weg zu
eigenen Zielen beraten. Gerade das Energieeffizienzgesetz enthält scharfe
Vorgaben für bestehende Data Center, die bis 2030 erfüllt werden sollen. Eine
aktuelle Ist-Aufnahme und eine konkrete Handlungsstrategie zu entwickeln ist
deshalb absolut wichtig."
Verantwortungsvoller Einsatz von KI
Ebenfalls Teil des Corporate-Citizenship-Berichts ist der sichere Umgang mit KI:
So hat Kyndryl ein umfassendes Governance-Modell eingeführt, das den
verantwortungsvollen und geprüften Einsatz von KI-Tools, -Modellen und -Lösungen
sicherstellt - sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in Kundenprojekten.
Parallel dazu baut Kyndryl seine KI-gestützten Nachhaltigkeitsservices aus.
