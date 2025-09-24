So verbindet Kyndryl Corporate-Citizenship mit Business-Wachstum (FOTO)

New York (ots) - Kyndryl reduziert Energieverbrauch zweistellig und stärkt

zugleich KI-Governance und Mitarbeiterqualifizierung



Kyndryl (https://www.kyndryl.com/in/en) (NYSE: KD), ein führender Anbieter

geschäftskritischer IT-Dienstleistungen, hat seinen

Corporate-Citizenship-Bericht für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Der Bericht

dokumentiert Kyndryls Fortschritte in seinen Kernbereichen der

gesellschaftlichen Verantwortung Umwelt, Menschen und Sicherheit.



Kyndryl versteht Net Zero nicht nur als Klimaziel, sondern als strategischen

Bestandteil seines Geschäftsmodells. Angesichts verschärfter Regulierung und

wachsender Transparenzforderungen von Investoren und Kunden zeigt das

Unternehmen, wie sich Nachhaltigkeit im großen Maßstab praktisch umsetzen lässt:

Seit 2023 wurden die Emissionen um 18 Prozent gesenkt, damit ist Kyndryl dem

Ziel "Net Zero in 2030" nähergekommen. 58 Prozent des weltweit eingekauften

Stroms stammen bereits aus erneuerbaren Quellen. Kyndryl Deutschland ist

Vorreiter mit einem Stromverbrauch, der zu 100 % aus regenerativen

Energiequellen gedeckt wird. Damit erfüllt Kyndryl nicht nur Vorgaben - das

Unternehmen verdeutlicht, wie große IT-Infrastrukturdienstleister ihre

Verantwortung in Richtung Klimaneutralität wahrnehmen können.







Business-Zielen verbunden. Wachstum, Effizienz und Innovation gelingen heute

nur, wenn wir nachhaltig wirtschaften - also Energieverbrauch senken, unsere

Mitarbeitenden gezielt weiterbilden, Vielfalt leben und neue Technologien sicher

einsetzen", sagt Kerstin Haubold, Director, Sustainability Leader bei Kyndryl.

"Die entscheidenden Weichen dafür haben wir von 2022 an gestellt - heute zahlt

sich diese Haltung in messbarem Business-Mehrwert aus. Und von dieser Erfahrung

profitieren auch unsere Kunden, die wir mit unserer Expertise auf ihrem Weg zu

eigenen Zielen beraten. Gerade das Energieeffizienzgesetz enthält scharfe

Vorgaben für bestehende Data Center, die bis 2030 erfüllt werden sollen. Eine

aktuelle Ist-Aufnahme und eine konkrete Handlungsstrategie zu entwickeln ist

deshalb absolut wichtig."



Verantwortungsvoller Einsatz von KI



Ebenfalls Teil des Corporate-Citizenship-Berichts ist der sichere Umgang mit KI:

So hat Kyndryl ein umfassendes Governance-Modell eingeführt, das den

verantwortungsvollen und geprüften Einsatz von KI-Tools, -Modellen und -Lösungen

sicherstellt - sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in Kundenprojekten.

Parallel dazu baut Kyndryl seine KI-gestützten Nachhaltigkeitsservices aus.





