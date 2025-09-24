    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKyndryl Holdings Incorporation AktievorwärtsNachrichten zu Kyndryl Holdings Incorporation

    So verbindet Kyndryl Corporate-Citizenship mit Business-Wachstum (FOTO)

    New York (ots) - Kyndryl reduziert Energieverbrauch zweistellig und stärkt
    zugleich KI-Governance und Mitarbeiterqualifizierung

    Kyndryl (https://www.kyndryl.com/in/en) (NYSE: KD), ein führender Anbieter
    geschäftskritischer IT-Dienstleistungen, hat seinen
    Corporate-Citizenship-Bericht für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Der Bericht
    dokumentiert Kyndryls Fortschritte in seinen Kernbereichen der
    gesellschaftlichen Verantwortung Umwelt, Menschen und Sicherheit.

    Kyndryl versteht Net Zero nicht nur als Klimaziel, sondern als strategischen
    Bestandteil seines Geschäftsmodells. Angesichts verschärfter Regulierung und
    wachsender Transparenzforderungen von Investoren und Kunden zeigt das
    Unternehmen, wie sich Nachhaltigkeit im großen Maßstab praktisch umsetzen lässt:
    Seit 2023 wurden die Emissionen um 18 Prozent gesenkt, damit ist Kyndryl dem
    Ziel "Net Zero in 2030" nähergekommen. 58 Prozent des weltweit eingekauften
    Stroms stammen bereits aus erneuerbaren Quellen. Kyndryl Deutschland ist
    Vorreiter mit einem Stromverbrauch, der zu 100 % aus regenerativen
    Energiequellen gedeckt wird. Damit erfüllt Kyndryl nicht nur Vorgaben - das
    Unternehmen verdeutlicht, wie große IT-Infrastrukturdienstleister ihre
    Verantwortung in Richtung Klimaneutralität wahrnehmen können.

    "Für Kyndryl ist verantwortungsvolles Handeln untrennbar mit unseren
    Business-Zielen verbunden. Wachstum, Effizienz und Innovation gelingen heute
    nur, wenn wir nachhaltig wirtschaften - also Energieverbrauch senken, unsere
    Mitarbeitenden gezielt weiterbilden, Vielfalt leben und neue Technologien sicher
    einsetzen", sagt Kerstin Haubold, Director, Sustainability Leader bei Kyndryl.
    "Die entscheidenden Weichen dafür haben wir von 2022 an gestellt - heute zahlt
    sich diese Haltung in messbarem Business-Mehrwert aus. Und von dieser Erfahrung
    profitieren auch unsere Kunden, die wir mit unserer Expertise auf ihrem Weg zu
    eigenen Zielen beraten. Gerade das Energieeffizienzgesetz enthält scharfe
    Vorgaben für bestehende Data Center, die bis 2030 erfüllt werden sollen. Eine
    aktuelle Ist-Aufnahme und eine konkrete Handlungsstrategie zu entwickeln ist
    deshalb absolut wichtig."

    Verantwortungsvoller Einsatz von KI

    Ebenfalls Teil des Corporate-Citizenship-Berichts ist der sichere Umgang mit KI:
    So hat Kyndryl ein umfassendes Governance-Modell eingeführt, das den
    verantwortungsvollen und geprüften Einsatz von KI-Tools, -Modellen und -Lösungen
    sicherstellt - sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in Kundenprojekten.
    Parallel dazu baut Kyndryl seine KI-gestützten Nachhaltigkeitsservices aus.
     




