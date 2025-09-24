    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Wenig Bewegung nach Rekordjagd

    • US-Börsen zeigen wenig Dynamik am Mittwoch.
    • Dow Jones steigt leicht, S&P 500 und Nasdaq fallen.
    • Powell warnt vor Inflationsrisiken und hohen Bewertungen.
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch zunächst wenig Dynamik gezeigt. Eine Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,10 Prozent auf 46.338,52 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor indes 0,03 Prozent auf 6.655,11 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,09 Prozent auf 24.559,05 Punkte nach unten.

    Am Vortag hatten die Anleger angesichts der vorangegangenen Rekordjagd Gewinne mitgenommen. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte bei einem Konjunkturausblick gesagt, dass es im Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt keinen risikolosen Pfad für die Geldpolitik gebe. Außerdem wies er auf eine "recht hohe Bewertung" der Aktienkurse hin. Das ließ die Investoren aufhorchen und etwas den Fuß vom Gaspedal nehmen, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets./gl/men





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
