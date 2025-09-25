Biotech-Aktie
UniQure explodiert: 265 Prozent an einem Tag!
Das niederländische Unternehmen UniQure meldet bahnbrechende Ergebnisse. Die Aktie des Biotech-Unternehmens explodiert!
- UniQure verlangsamt Huntington-Krankheit um 75%.
- Aktie steigt um 286% nach positiven Studienergebnissen.
- Zulassungsantrag für Gentherapie AMT-130 2026 geplant.
UniQure gab am Mittwoch bekannt, dass seine experimentelle Gentherapie für die Huntington-Krankheit in einer Studie im frühen bis mittleren Stadium das Fortschreiten der Erkrankung um 75 Prozent verlangsamt hat.
Die Huntington-Krankheit gilt bis jetzt als unheilbar, dementsprechend explodiert die Aktie um unglaubliche 286 Prozent! Auch im frühen Handel am Freitg bewegen sich die Anteilsscheine von UniQure mit über 2 Prozent im Plus.
Die Huntington-Krankheit ist eine seltene, erblich bedingte Gehirnerkrankung, die unaufhaltsam fortschreitet und typischerweise 10 bis 30 Jahre nach Auftreten der ersten Symptome zum Tod führt. Derzeit gibt es weltweit keine zugelassene Therapien für diese Erkrankung.
Die Gentherapie von UniQure mit dem Namen AMT-130 reduzierte laut Unternehmen die Krankheitsprogression nach 36 Monaten bei Patienten, die eine hohe Dosis erhielten, um 75 Prozent.
Zudem verlangsamte AMT-130 den Verlust funktionaler Fähigkeiten um 60 Prozent, ein zentrales sekundäres Studienziel.
"Diese bahnbrechenden Daten sind bislang die überzeugendsten in diesem Forschungsfeld und unterstreichen das Potenzial einer krankheitsmodifizierenden Wirkung bei der Huntington-Krankheit, für die weiterhin ein dringender medizinischer Bedarf besteht", sagt Sarah Tabrizi, Direktorin des Huntington’s Disease Centre am University College London gegenüber Reuters.
Die Therapie sei insgesamt gut vertragen worden; seit Ende 2022 seien keine neuen schwerwiegenden Nebenwirkungen berichtet worden, erklärte UniQure in einer aktuellen Pressemitteilung.
Das Unternehmen plant Anfang 2026 einen Zulassungsantrag bei der US-amerikanischen FDA einzureichen und hofft, die Therapie noch im selben Jahr auf den Markt zu bringen – vorausgesetzt, sie wird genehmigt.
Schätzungen zufolge leben in den USA etwa 41.000 Menschen mit der Huntington-Krankheit, und mehr als 200.000 gelten als genetisch gefährdet, sie zu entwickeln, so die Huntington’s Disease Society of America.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die uniQure Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,14 % und einem Kurs von 42,55EUR auf Tradegate (25. September 2025, 07:58 Uhr) gehandelt.