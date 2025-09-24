US-Rohöllagerbestände fallen unerwartet
- Ölreserven in den USA unerwartet gefallen.
- Rohölvorräte sanken um 0,6 Mio. auf 414,8 Mio.
- Benzin- und Destillatebestände ebenfalls gesunken.
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gefallen. Die Rohölvorräte sanken um 0,6 Millionen auf 414,8 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg um 0,5 Millionen Barrel gerechnet.
Die Benzinbestände fielen um 1,1 Millionen auf 216,6 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) sanken um 1,7 Millionen auf 123,0 Millionen Barrel.
Die tägliche Ölproduktion lag kaum verändert bei 13,5 Millionen Barrel.
Die Daten im Überblick:
^
Aktuell Vorwoche
Rohöllagerbestände 414,8 415,4 Benzinlagerbestände 216,6 217,6
Destillatebestände 123,0 124,7°
(in Mio Barrel)
Hinweis: Abweichungen wegen Rundungen möglich.
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---