    US-Rohöllagerbestände fallen unerwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölreserven in den USA unerwartet gefallen.
    • Rohölvorräte sanken um 0,6 Mio. auf 414,8 Mio.
    • Benzin- und Destillatebestände ebenfalls gesunken.
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gefallen. Die Rohölvorräte sanken um 0,6 Millionen auf 414,8 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg um 0,5 Millionen Barrel gerechnet.

    Die Benzinbestände fielen um 1,1 Millionen auf 216,6 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) sanken um 1,7 Millionen auf 123,0 Millionen Barrel.

    Die tägliche Ölproduktion lag kaum verändert bei 13,5 Millionen Barrel.

    Die Daten im Überblick:

    ^
    Aktuell Vorwoche

    Rohöllagerbestände 414,8 415,4 Benzinlagerbestände 216,6 217,6
    Destillatebestände 123,0 124,7°

    (in Mio Barrel)

    Hinweis: Abweichungen wegen Rundungen möglich.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
