Warum Erzieherinnen und Erzieher jedes Jahr tausende Euro verschenken - und wie es anders geht (FOTO)
Potsdam (ots) - Sie begleiten unsere Kinder durch die wichtigsten Jahre ihres
Lebens - und doch gehören Erzieher*innen zu den am meisten unterschätzten
Berufsgruppen.
Hohe Belastung, Personalmangel und eine Bezahlung, die selten dem entspricht,
was täglich geleistet wird: Die Realität in Kitas und Schulen ist vielen
bekannt. Doch ein Aspekt bleibt fast immer außen vor - die finanzielle Situation
der Erzieher*innen selbst.
Große Verantwortung - wenig Anerkennung
Die Anforderungen an Erzieher*innen steigen: Fachkräftemangel, hohe
Betreuungsquoten, wachsende Bürokratie. Gleichzeitig erhalten sie nicht die
Anerkennung, die andere systemrelevante Berufe längst erfahren. Für viele
bedeutet das: Ein hohes Maß an Verantwortung, aber oft kaum Spielraum im eigenen
Portemonnaie.
Finanzen sind kein Thema - obwohl sie es sein sollten
Ein bemerkenswerter Punkt: Wichtige Themen wie Gehalt, Zuschüsse oder
Förderungen finden im Ausbildungs- oder Berufsalltag so gut wie gar nicht statt.
Während in anderen Branchen über betriebliche Altersvorsorge, steuerliche
Vorteile oder staatliche Förderungen gesprochen wird, bleibt diese Welt für
viele Erzieher*innen verschlossen.
Das Ergebnis: Jedes Jahr verschenken Erzieher*innen erhebliche Summen -
schlicht, weil sie nicht wissen, welche Möglichkeiten ihnen zustehen.
Was wir täglich sehen
Als spezialisierte Berater innen für Erzieher innen haben wir in den letzten
Jahren einen tiefen Einblick in die finanzielle Realität dieser Berufsgruppe
bekommen. Und wir sehen immer wieder:
- Viele nutzen ihre Zuschüsse nicht.
- Förderprogramme bleiben unbeantragt.
- Chancen auf mehrere tausend Euro an Vorteilen pro Jahr gehen verloren.
Das passiert nicht, weil Erzieher*innen "unfähig" wären - sondern, weil sich
niemand darum kümmert, diese Informationen verständlich bereitzustellen.
Der Erzieherreport - ein Überblick, der Klarheit schafft
Um genau diese Lücken zu schließen, veröffentlichen wir von Erzieher-Helden
jedes Jahr den Erzieherreport : eine kompakte Übersicht der wichtigsten
Zuschüsse und Förderungen für Erzieher*innen.
Der aktuelle Erzieherreport 2025 ist noch bis Ende des Jahres verfügbar und
zeigt leicht verständlich Vorteile im Wert von rund 2.600 Euro. Ab 2026 wird es
Änderungen geben - deshalb lohnt es sich, jetzt noch einen Blick hineinzuwerfen.
Den Report finden Interessierte direkt auf unserer Website. Dort einfach im Menü
den Punkt "Erzieherreport" auswählen - und schon steht die aktuelle Ausgabe
kostenlos zum Download bereit.
So stellen wir sicher, dass Erzieher*innen dauerhaft informiert bleiben und die
Unterstützung bekommen, die sie verdienen.
Zeit, dass Erzieher*innen gestärkt werden
Wenn wir über die Zukunft unserer Gesellschaft sprechen, reden wir über Bildung.
Und Bildung fängt in den Kitas an - bei den Menschen, die dort täglich Herzblut
investieren.
Es ist höchste Zeit, dass Erzieher*innen nicht nur gesellschaftlich, sondern
auch finanziell die Unterstützung bekommen, die sie verdienen.
Pressekontakt:
Herr Ian Mielenz
01784476242
mailto:info@erzieher-helden.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180123/6124615
OTS: Erzieher-Helden
