    Warum Erzieherinnen und Erzieher jedes Jahr tausende Euro verschenken - und wie es anders geht (FOTO)

    Potsdam (ots) - Sie begleiten unsere Kinder durch die wichtigsten Jahre ihres
    Lebens - und doch gehören Erzieher*innen zu den am meisten unterschätzten
    Berufsgruppen.

    Hohe Belastung, Personalmangel und eine Bezahlung, die selten dem entspricht,
    was täglich geleistet wird: Die Realität in Kitas und Schulen ist vielen
    bekannt. Doch ein Aspekt bleibt fast immer außen vor - die finanzielle Situation
    der Erzieher*innen selbst.

    Große Verantwortung - wenig Anerkennung

    Die Anforderungen an Erzieher*innen steigen: Fachkräftemangel, hohe
    Betreuungsquoten, wachsende Bürokratie. Gleichzeitig erhalten sie nicht die
    Anerkennung, die andere systemrelevante Berufe längst erfahren. Für viele
    bedeutet das: Ein hohes Maß an Verantwortung, aber oft kaum Spielraum im eigenen
    Portemonnaie.

    Finanzen sind kein Thema - obwohl sie es sein sollten

    Ein bemerkenswerter Punkt: Wichtige Themen wie Gehalt, Zuschüsse oder
    Förderungen finden im Ausbildungs- oder Berufsalltag so gut wie gar nicht statt.
    Während in anderen Branchen über betriebliche Altersvorsorge, steuerliche
    Vorteile oder staatliche Förderungen gesprochen wird, bleibt diese Welt für
    viele Erzieher*innen verschlossen.

    Das Ergebnis: Jedes Jahr verschenken Erzieher*innen erhebliche Summen -
    schlicht, weil sie nicht wissen, welche Möglichkeiten ihnen zustehen.

    Was wir täglich sehen

    Als spezialisierte Berater innen für Erzieher innen haben wir in den letzten
    Jahren einen tiefen Einblick in die finanzielle Realität dieser Berufsgruppe
    bekommen. Und wir sehen immer wieder:

    - Viele nutzen ihre Zuschüsse nicht.
    - Förderprogramme bleiben unbeantragt.
    - Chancen auf mehrere tausend Euro an Vorteilen pro Jahr gehen verloren.

    Das passiert nicht, weil Erzieher*innen "unfähig" wären - sondern, weil sich
    niemand darum kümmert, diese Informationen verständlich bereitzustellen.

    Der Erzieherreport - ein Überblick, der Klarheit schafft

    Um genau diese Lücken zu schließen, veröffentlichen wir von Erzieher-Helden
    jedes Jahr den Erzieherreport : eine kompakte Übersicht der wichtigsten
    Zuschüsse und Förderungen für Erzieher*innen.

    Der aktuelle Erzieherreport 2025 ist noch bis Ende des Jahres verfügbar und
    zeigt leicht verständlich Vorteile im Wert von rund 2.600 Euro. Ab 2026 wird es
    Änderungen geben - deshalb lohnt es sich, jetzt noch einen Blick hineinzuwerfen.

    Den Report finden Interessierte direkt auf unserer Website. Dort einfach im Menü
    den Punkt "Erzieherreport" auswählen - und schon steht die aktuelle Ausgabe
    kostenlos zum Download bereit.

    So stellen wir sicher, dass Erzieher*innen dauerhaft informiert bleiben und die
    Unterstützung bekommen, die sie verdienen.

    Zeit, dass Erzieher*innen gestärkt werden

    Wenn wir über die Zukunft unserer Gesellschaft sprechen, reden wir über Bildung.
    Und Bildung fängt in den Kitas an - bei den Menschen, die dort täglich Herzblut
    investieren.

    Es ist höchste Zeit, dass Erzieher*innen nicht nur gesellschaftlich, sondern
    auch finanziell die Unterstützung bekommen, die sie verdienen.

    Pressekontakt:

    Herr Ian Mielenz
    01784476242
    mailto:info@erzieher-helden.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180123/6124615
    OTS: Erzieher-Helden




