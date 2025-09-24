Warum Erzieherinnen und Erzieher jedes Jahr tausende Euro verschenken - und wie es anders geht (FOTO)

Potsdam (ots) - Sie begleiten unsere Kinder durch die wichtigsten Jahre ihres

Lebens - und doch gehören Erzieher*innen zu den am meisten unterschätzten

Berufsgruppen.



Hohe Belastung, Personalmangel und eine Bezahlung, die selten dem entspricht,

was täglich geleistet wird: Die Realität in Kitas und Schulen ist vielen

bekannt. Doch ein Aspekt bleibt fast immer außen vor - die finanzielle Situation

der Erzieher*innen selbst.





Große Verantwortung - wenig Anerkennung



Die Anforderungen an Erzieher*innen steigen: Fachkräftemangel, hohe

Betreuungsquoten, wachsende Bürokratie. Gleichzeitig erhalten sie nicht die

Anerkennung, die andere systemrelevante Berufe längst erfahren. Für viele

bedeutet das: Ein hohes Maß an Verantwortung, aber oft kaum Spielraum im eigenen

Portemonnaie.



Finanzen sind kein Thema - obwohl sie es sein sollten



Ein bemerkenswerter Punkt: Wichtige Themen wie Gehalt, Zuschüsse oder

Förderungen finden im Ausbildungs- oder Berufsalltag so gut wie gar nicht statt.

Während in anderen Branchen über betriebliche Altersvorsorge, steuerliche

Vorteile oder staatliche Förderungen gesprochen wird, bleibt diese Welt für

viele Erzieher*innen verschlossen.



Das Ergebnis: Jedes Jahr verschenken Erzieher*innen erhebliche Summen -

schlicht, weil sie nicht wissen, welche Möglichkeiten ihnen zustehen.



Was wir täglich sehen



Als spezialisierte Berater innen für Erzieher innen haben wir in den letzten

Jahren einen tiefen Einblick in die finanzielle Realität dieser Berufsgruppe

bekommen. Und wir sehen immer wieder:



- Viele nutzen ihre Zuschüsse nicht.

- Förderprogramme bleiben unbeantragt.

- Chancen auf mehrere tausend Euro an Vorteilen pro Jahr gehen verloren.



Das passiert nicht, weil Erzieher*innen "unfähig" wären - sondern, weil sich

niemand darum kümmert, diese Informationen verständlich bereitzustellen.



Der Erzieherreport - ein Überblick, der Klarheit schafft



Um genau diese Lücken zu schließen, veröffentlichen wir von Erzieher-Helden

jedes Jahr den Erzieherreport : eine kompakte Übersicht der wichtigsten

Zuschüsse und Förderungen für Erzieher*innen.



Der aktuelle Erzieherreport 2025 ist noch bis Ende des Jahres verfügbar und

zeigt leicht verständlich Vorteile im Wert von rund 2.600 Euro. Ab 2026 wird es

Änderungen geben - deshalb lohnt es sich, jetzt noch einen Blick hineinzuwerfen.



Den Report finden Interessierte direkt auf unserer Website. Dort einfach im Menü

den Punkt "Erzieherreport" auswählen - und schon steht die aktuelle Ausgabe

kostenlos zum Download bereit.



So stellen wir sicher, dass Erzieher*innen dauerhaft informiert bleiben und die

Unterstützung bekommen, die sie verdienen.



Zeit, dass Erzieher*innen gestärkt werden



Wenn wir über die Zukunft unserer Gesellschaft sprechen, reden wir über Bildung.

Und Bildung fängt in den Kitas an - bei den Menschen, die dort täglich Herzblut

investieren.



Es ist höchste Zeit, dass Erzieher*innen nicht nur gesellschaftlich, sondern

auch finanziell die Unterstützung bekommen, die sie verdienen.



