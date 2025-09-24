TCL SunPower Global tritt der Solar Stewardship Initiative bei, um die Nachhaltigkeit in der gesamten solaren Wertschöpfungskette zu stärken

Der Beitritt zum SSI spiegelt das Engagement von TCL SunPower Global wider, eine faire und integrative Energiewende voranzutreiben, sich dabei an internationalen ESG-Standards zu orientieren und die Transparenz in allen Bereichen des Unternehmens zu erhöhen. Die Initiative unterstützt die langfristige Vision des Unternehmens von ethischer Beschaffung, verantwortungsvoller Herstellung und kontinuierlicher Verbesserung.

LYON, Frankreich, 24 September 2025 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, ein führender Anbieter von innovativen Solarenergielösungen, gab heute seine Mitgliedschaft in der Solar Stewardship Initiative (SSI) bekannt, einem globalen Programm zur Förderung von Transparenz, Verantwortung und Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette der Solarindustrie.

Als neues Mitglied der Solar Stewardship Initiative hat sich TCL SunPower Global verpflichtet, innerhalb der nächsten 12 Monate sowohl die ESG- als auch die Rückverfolgbarkeitsbewertung zu durchlaufen. Dies beinhaltet die unabhängige Bewertung von mindestens zwei Produktionsstandorten durch eine von SSI zugelassene Bewertungsstelle gemäß dem SSI ESG Standard. Die Bewertung wird auf Standortebene durchgeführt und deckt alle Aktivitäten der untersuchten Standorte ab. Bewertet werden Transparenz, ethische Beschaffung und ESG-Leistungen in der gesamten solaren Wertschöpfungskette.

Ein nachweisliches Engagement für ESG-Standards ist besonders wichtig für Branchen wie die Photovoltaik, die am schnellsten wachsende Energietechnologie der Welt. Sie bietet einen schnellen Weg zur Dekarbonisierung und schützt gleichzeitig Bürger und Unternehmen vor schwankenden Energiepreisen. Die Teilnahme von TCL SunPower Global an der SSI spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, sinnvolle Veränderungen voranzutreiben und Vertrauen in die Beschaffung und Produktion von Solarprodukten zu schaffen.

"Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Verantwortung, sondern eine strategische Priorität. Unsere Teilnahme an der SSI ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserem Bestreben, mit Integrität, Transparenz und Zielstrebigkeit voranzugehen", sagte Karin Alberto-Burkhardt, Product Director bei TCL SunPower Global. "Wir sind stolz darauf, uns dieser Initiative anzuschließen und einen Beitrag zur Gestaltung einer Solarindustrie zu leisten, die die Menschen, die Gemeinden und den Planeten respektiert."