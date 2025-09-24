    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    Besonders beachtet!

    HENSOLDT - Aktie zieht deutlich an - 24.09.2025

    Am 24.09.2025 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um +6,38 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2025

    Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 103,85 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,38 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,23  entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von HENSOLDT über einen Zuwachs von +6,57 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um +3,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +182,28 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,00 %
    1 Monat +13,40 %
    3 Monate +6,57 %
    1 Jahr +242,17 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Stabilisierung der Hensoldt Aktie zwischen 92 und 94 EUR, mit einem Widerstand bei 97 EUR. Die Erwartung kurzfristiger Rüstungsaufträge der Bundesregierung könnte den Kurs positiv beeinflussen. Geopolitische Spannungen und die Notwendigkeit einer modernen Luftabwehr steigern das Interesse an der Aktie. Die Marktteilnehmer hoffen auf positive Nachrichten zur Auftragslage, um den Kurs über 100 EUR zu heben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,97 Mrd.EUR wert.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 24.09.2025


    Top- und Flop-Aktien am 24.09.2025 im TecDAX.

    Dax stabil auf Richtungssuche


    Der deutsche Aktienmarkt bleibt am Mittwochnachmittag ohne Schwung. Der Dax notierte zuletzt 0,1 Prozent höher bei 23.642 Punkten. Mit dem anhaltenden Pendeln um die Marke von 23.600 Punkten bleibt der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Der …

    Börsen Update Europa - 24.09. - FTSE Athex 20 stark +2,21 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    HENSOLDT

    +6,03 %
    +3,71 %
    +13,30 %
    +6,53 %
    +244,89 %
    +389,75 %
    +524,70 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
