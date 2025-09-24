HENSOLDT - Aktie zieht deutlich an - 24.09.2025

Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 103,85€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,38 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,23 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von HENSOLDT über einen Zuwachs von +6,57 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um +3,00 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,40 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +182,28 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,00 % 1 Monat +13,40 % 3 Monate +6,57 % 1 Jahr +242,17 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Stabilisierung der Hensoldt Aktie zwischen 92 und 94 EUR, mit einem Widerstand bei 97 EUR. Die Erwartung kurzfristiger Rüstungsaufträge der Bundesregierung könnte den Kurs positiv beeinflussen. Geopolitische Spannungen und die Notwendigkeit einer modernen Luftabwehr steigern das Interesse an der Aktie. Die Marktteilnehmer hoffen auf positive Nachrichten zur Auftragslage, um den Kurs über 100 EUR zu heben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,97 Mrd.EUR wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.