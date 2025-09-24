Selenskyj warnt wegen KI vor 'zerstörerischstem Wettrüsten'

NEW YORK (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unter anderem wegen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in Waffensystemen vor dem "zerstörerischsten Wettrüsten der Menschheitsgeschichte" gewarnt. Vor zehn Jahren habe sich niemand vorstellen können, dass durch Drohnenangriffe ganze Gebiete ohne Leben entstehen könnten, sagte er vor der UN-Vollversammlung in New York. Das sei früher nur durch einen Atomschlag denkbar gewesen.

Selenskyj forderte zugleich internationale Regeln für die KI-Nutzung in Waffensystemen. Dies sei "so dringend wie die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen".