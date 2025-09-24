    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Precisely erweitert den Zugriff auf KI-gestützte Datenqualität mit natürlichen Sprachschnittstellen in der Data Integrity Suite

    Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) - Der Marktführer im Bereich Datenintegrität
    hält sein Versprechen, Unternehmen mit KI-gestützten Lösungen auszustatten, die
    vertrauenswürdig, wertvoll und vollständig unter der Kontrolle der Kunden sind

    Precisely (https://www.precisely.com/de/) , der weltweit führende Anbieter von
    Datenintegritätslösungen, hat heute neue Verbesserungen für die Precisely Data
    Integrity Suite (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-d
    ata-integrity-suite/) vorgestellt, die darauf abzielen, die Datenqualität im
    gesamten Unternehmen weiter zu optimieren und zu verbessern. Die neueste Version
    enthält leistungsstarke KI-gesteuerte Funktionen, mit denen Unternehmen
    hochwertige, KI-fähige Daten noch schneller und intelligenter operationalisieren
    können.

    Aufbauend auf der bewährten Erfolgsbilanz (https://www.precisely.com/ai-news/?ut
    m_source=Referral&utm_medium=Press-Release) von Precisely im Bereich Innovation
    bieten die neuen Updates KI-gestützte Unterstützung über den gesamten
    Datenqualitätslebenszyklus hinweg und beseitigen Hindernisse für geschäftliche
    und technische Anwender. Precisely stellt auch weiterhin sicher, dass
    Unternehmen innerhalb des vertrauenswürdigen Rahmens der Data Integrity Suite
    die Wahl und Kontrolle über ihre KI-Nutzung haben.

    Optimierung der Datenqualität mit KI

    Zu den neuen Funktionen gehören:

    - Natürliche Sprachschnittstellen: Datenqualitätsaufgaben, die in einfacher
    Sprache beschrieben sind, werden von der KI automatisch in benutzerdefinierten
    Code umgewandelt, wodurch sowohl technische als auch geschäftliche Anwender
    Zugang zu fortschrittlicher Datenqualität erhalten.
    - KI-gestützte Regel- und Beschreibungsgenerierung : Datenqualitätsregeln und
    -beschreibungen, die aus natürlichen Sprachbefehlen erstellt werden,
    reduzieren den manuellen Aufwand und sparen Zeit.
    - KI-generierte Beispieldaten : Von KI zu Testzwecken erzeugte Daten helfen
    dabei, die Logik zu validieren, die Bereitstellung zu beschleunigen und das
    Vertrauen in die Ergebnisse zu erhöhen.
    - LLM-Integration in Pipelines : Große Sprachmodelle (LLMs), die direkt in
    Transformationspipelines integriert sind und "Bring your own LLMs"
    unterstützen, ermöglichen eine intelligentere Automatisierung bei maximaler
    Flexibilität.

    Stärkung von Teams im gesamten Unternehmen

    Die Verbesserungen gehen langjährige Herausforderungen an, denen Unternehmen im
    Zusammenhang mit der Datenqualität gegenüberstehen, darunter Zugänglichkeit,
    Bereitstellungsgeschwindigkeit und Pipeline-Flexibilität. Dank intuitiver
    No-Code-Schnittstellen können nun sowohl technische Fachleute als auch
    Geschäftsanwender leichter zu den Bemühungen um Datenqualität beitragen.
    Gleichzeitig ermöglicht die erweiterte Unterstützung für externe LLMs
    Unternehmen, das bewährte Framework von Precisely mit ihren bevorzugten
    KI-Modellen abzustimmen, was Wahlfreiheit, operative Kontrolle und eine
    schnellere Amortisation gewährleistet.

    "Bei Precisely sind wir bestrebt, KI so einzusetzen, dass sie unseren Kunden
    messbare Vorteile bringt", so Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely.
    "Diese Version ist ein weiterer Meilenstein bei der Ausstattung von Unternehmen
    mit intuitiven, KI-gestützten Tools, die die Datenqualität schneller,
    zugänglicher und flexibler als je zuvor machen - und so den wahren Wert von
    Daten im gesamten Unternehmen erschließen."

    Erfahren Sie hier (https://www.precisely.com/data-integrity/natural-language-and
    -ai-driving-faster-more-accessible-data-quality/?utm_source=Referral&utm_medium=
    Press-Release) mehr über die neuesten KI-gestützten Innovationen in der
    Precisely Data Integrity Suite.

    Über Precisely

    Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely
    sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser
    Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten
    zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln,
    Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden
    Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über
    12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100,
    vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um
    KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr
    unter https://www.precisely.com/de .

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5527751/Precisely_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisel
    y-erweitert-den-zugriff-auf-ki-gestutzte-datenqualitat-mit-naturlichen-sprachsch
    nittstellen-in-der-data-integrity-suite-302565727.html

    Pressekontakt:

    Emma Forrest,
    press@precisely.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174786/6124642
    OTS: Precisely




