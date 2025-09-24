Precisely erweitert den Zugriff auf KI-gestützte Datenqualität mit natürlichen Sprachschnittstellen in der Data Integrity Suite

Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) - Der Marktführer im Bereich Datenintegrität

hält sein Versprechen, Unternehmen mit KI-gestützten Lösungen auszustatten, die

vertrauenswürdig, wertvoll und vollständig unter der Kontrolle der Kunden sind



Precisely (https://www.precisely.com/de/) , der weltweit führende Anbieter von

Datenintegritätslösungen, hat heute neue Verbesserungen für die Precisely Data

Integrity Suite (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-d

ata-integrity-suite/) vorgestellt, die darauf abzielen, die Datenqualität im

gesamten Unternehmen weiter zu optimieren und zu verbessern. Die neueste Version

enthält leistungsstarke KI-gesteuerte Funktionen, mit denen Unternehmen

hochwertige, KI-fähige Daten noch schneller und intelligenter operationalisieren

können.





Aufbauend auf der bewährten Erfolgsbilanz (https://www.precisely.com/ai-news/?ut

m_source=Referral&utm_medium=Press-Release) von Precisely im Bereich Innovation

bieten die neuen Updates KI-gestützte Unterstützung über den gesamten

Datenqualitätslebenszyklus hinweg und beseitigen Hindernisse für geschäftliche

und technische Anwender. Precisely stellt auch weiterhin sicher, dass

Unternehmen innerhalb des vertrauenswürdigen Rahmens der Data Integrity Suite

die Wahl und Kontrolle über ihre KI-Nutzung haben.



Optimierung der Datenqualität mit KI



Zu den neuen Funktionen gehören:



- Natürliche Sprachschnittstellen: Datenqualitätsaufgaben, die in einfacher

Sprache beschrieben sind, werden von der KI automatisch in benutzerdefinierten

Code umgewandelt, wodurch sowohl technische als auch geschäftliche Anwender

Zugang zu fortschrittlicher Datenqualität erhalten.

- KI-gestützte Regel- und Beschreibungsgenerierung : Datenqualitätsregeln und

-beschreibungen, die aus natürlichen Sprachbefehlen erstellt werden,

reduzieren den manuellen Aufwand und sparen Zeit.

- KI-generierte Beispieldaten : Von KI zu Testzwecken erzeugte Daten helfen

dabei, die Logik zu validieren, die Bereitstellung zu beschleunigen und das

Vertrauen in die Ergebnisse zu erhöhen.

- LLM-Integration in Pipelines : Große Sprachmodelle (LLMs), die direkt in

Transformationspipelines integriert sind und "Bring your own LLMs"

unterstützen, ermöglichen eine intelligentere Automatisierung bei maximaler

Flexibilität.



Stärkung von Teams im gesamten Unternehmen



Die Verbesserungen gehen langjährige Herausforderungen an, denen Unternehmen im

Zusammenhang mit der Datenqualität gegenüberstehen, darunter Zugänglichkeit,

Bereitstellungsgeschwindigkeit und Pipeline-Flexibilität. Dank intuitiver

No-Code-Schnittstellen können nun sowohl technische Fachleute als auch

Geschäftsanwender leichter zu den Bemühungen um Datenqualität beitragen.

Gleichzeitig ermöglicht die erweiterte Unterstützung für externe LLMs

Unternehmen, das bewährte Framework von Precisely mit ihren bevorzugten

KI-Modellen abzustimmen, was Wahlfreiheit, operative Kontrolle und eine

schnellere Amortisation gewährleistet.



"Bei Precisely sind wir bestrebt, KI so einzusetzen, dass sie unseren Kunden

messbare Vorteile bringt", so Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely.

"Diese Version ist ein weiterer Meilenstein bei der Ausstattung von Unternehmen

mit intuitiven, KI-gestützten Tools, die die Datenqualität schneller,

zugänglicher und flexibler als je zuvor machen - und so den wahren Wert von

Daten im gesamten Unternehmen erschließen."



Erfahren Sie hier (https://www.precisely.com/data-integrity/natural-language-and

-ai-driving-faster-more-accessible-data-quality/?utm_source=Referral&utm_medium=

Press-Release) mehr über die neuesten KI-gestützten Innovationen in der

Precisely Data Integrity Suite.



Über Precisely



Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely

sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser

Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten

zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln,

Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden

Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über

12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100,

vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um

KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr

unter https://www.precisely.com/de .



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5527751/Precisely_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisel

y-erweitert-den-zugriff-auf-ki-gestutzte-datenqualitat-mit-naturlichen-sprachsch

nittstellen-in-der-data-integrity-suite-302565727.html



Pressekontakt:



Emma Forrest,

press@precisely.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174786/6124642

OTS: Precisely







