Precisely erweitert den Zugriff auf KI-gestützte Datenqualität mit natürlichen Sprachschnittstellen in der Data Integrity Suite
Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) - Der Marktführer im Bereich Datenintegrität
hält sein Versprechen, Unternehmen mit KI-gestützten Lösungen auszustatten, die
vertrauenswürdig, wertvoll und vollständig unter der Kontrolle der Kunden sind
Precisely (https://www.precisely.com/de/) , der weltweit führende Anbieter von
Datenintegritätslösungen, hat heute neue Verbesserungen für die Precisely Data
Integrity Suite (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-d
ata-integrity-suite/) vorgestellt, die darauf abzielen, die Datenqualität im
gesamten Unternehmen weiter zu optimieren und zu verbessern. Die neueste Version
enthält leistungsstarke KI-gesteuerte Funktionen, mit denen Unternehmen
hochwertige, KI-fähige Daten noch schneller und intelligenter operationalisieren
können.
Aufbauend auf der bewährten Erfolgsbilanz (https://www.precisely.com/ai-news/?ut
m_source=Referral&utm_medium=Press-Release) von Precisely im Bereich Innovation
bieten die neuen Updates KI-gestützte Unterstützung über den gesamten
Datenqualitätslebenszyklus hinweg und beseitigen Hindernisse für geschäftliche
und technische Anwender. Precisely stellt auch weiterhin sicher, dass
Unternehmen innerhalb des vertrauenswürdigen Rahmens der Data Integrity Suite
die Wahl und Kontrolle über ihre KI-Nutzung haben.
Optimierung der Datenqualität mit KI
Zu den neuen Funktionen gehören:
- Natürliche Sprachschnittstellen: Datenqualitätsaufgaben, die in einfacher
Sprache beschrieben sind, werden von der KI automatisch in benutzerdefinierten
Code umgewandelt, wodurch sowohl technische als auch geschäftliche Anwender
Zugang zu fortschrittlicher Datenqualität erhalten.
- KI-gestützte Regel- und Beschreibungsgenerierung : Datenqualitätsregeln und
-beschreibungen, die aus natürlichen Sprachbefehlen erstellt werden,
reduzieren den manuellen Aufwand und sparen Zeit.
- KI-generierte Beispieldaten : Von KI zu Testzwecken erzeugte Daten helfen
dabei, die Logik zu validieren, die Bereitstellung zu beschleunigen und das
Vertrauen in die Ergebnisse zu erhöhen.
- LLM-Integration in Pipelines : Große Sprachmodelle (LLMs), die direkt in
Transformationspipelines integriert sind und "Bring your own LLMs"
unterstützen, ermöglichen eine intelligentere Automatisierung bei maximaler
Flexibilität.
Stärkung von Teams im gesamten Unternehmen
Die Verbesserungen gehen langjährige Herausforderungen an, denen Unternehmen im
Zusammenhang mit der Datenqualität gegenüberstehen, darunter Zugänglichkeit,
Bereitstellungsgeschwindigkeit und Pipeline-Flexibilität. Dank intuitiver
No-Code-Schnittstellen können nun sowohl technische Fachleute als auch
Geschäftsanwender leichter zu den Bemühungen um Datenqualität beitragen.
Gleichzeitig ermöglicht die erweiterte Unterstützung für externe LLMs
Unternehmen, das bewährte Framework von Precisely mit ihren bevorzugten
KI-Modellen abzustimmen, was Wahlfreiheit, operative Kontrolle und eine
schnellere Amortisation gewährleistet.
"Bei Precisely sind wir bestrebt, KI so einzusetzen, dass sie unseren Kunden
messbare Vorteile bringt", so Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely.
"Diese Version ist ein weiterer Meilenstein bei der Ausstattung von Unternehmen
mit intuitiven, KI-gestützten Tools, die die Datenqualität schneller,
zugänglicher und flexibler als je zuvor machen - und so den wahren Wert von
Daten im gesamten Unternehmen erschließen."
Erfahren Sie hier (https://www.precisely.com/data-integrity/natural-language-and
-ai-driving-faster-more-accessible-data-quality/?utm_source=Referral&utm_medium=
Press-Release) mehr über die neuesten KI-gestützten Innovationen in der
Precisely Data Integrity Suite.
Über Precisely
Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely
sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser
Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten
zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln,
Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden
Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über
12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100,
vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um
KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr
unter https://www.precisely.com/de .
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5527751/Precisely_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisel
y-erweitert-den-zugriff-auf-ki-gestutzte-datenqualitat-mit-naturlichen-sprachsch
nittstellen-in-der-data-integrity-suite-302565727.html
Pressekontakt:
Emma Forrest,
press@precisely.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174786/6124642
OTS: Precisely
